Apsteigt laiku un sagatavot dzīvei pēc diploma iegūšanas. Kāpēc studēt TSI?

Tiek lēsts, ka Latvijā desmit gadu laikā izzudīs vismaz puse profesiju. Līdzīgas tendences vērojamas visā pasaulē – šie procesi nav nekas jauns. Arī iepriekšējos gadu desmitos un simtos progress ir iznīcinājis neskaitāmas iepriekš ierastas profesijas. Taču tehnoloģiskā attīstība ne tikai iznīcina, bet rada arī jaunas profesijas, un to ir daudz vairāk, nekā iznīcināto. Apsteigt laiku, iegūstot nākotnē neaizstājamu izglītību, piedāvā vienīgā tehniskā privātā augstskola Latvijā – Transporta un sakaru institūts.

"Latvijā sāk izzust un desmit gadu laikā pazudīs vismaz puse profesiju un radīsies apmēram 75 jaunas profesijas. Un augstskolu reakcija uz šo ir ļoti vāja," atsaucoties uz OECD secinājumiem, paudis Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Arvils Ašeradens.

Transporta un sakaru institūta (TSI) valdes priekšsēdētāja, profesore Irina Jackiva šiem secinājumiem piekrīt tikai daļēji. Viņa atzīst, ka progress ir neapturams un reizēm nežēlīgs – tas spēj sagraut dzīvi tiem, kas nevēlas vai nav spējīgi pielāgoties. Taču Irina Jackiva ir pārliecināta, ka viņas vadītais institūts jau tagad piedāvā tādu izglītību, kas būs pieprasīta nākamajās desmitgadēs ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē.

TSI piedāvā deviņas bakalaura, astoņas maģistra un divas doktorantūras programmas, un tās visas ir orientētas uz nākotni. TSI izglītība darba tirgū tiek augsti novērtēta – 100 % institūta absolventu uzreiz pēc studijām vai jau studiju laikā sāk strādāt savā profesijā.

Īpaši profesore Irina Jackiva izceļ jaunās dubultā diploma programmas, kas sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (University of the West of England; UWE) izstrādātas datorzinātnēs (datu analītika un mākslīgais intelekts) un aviācijas vadībā. Tuvākajā laikā šim sarakstam plānots pievienot arī programmu robotikā. Pasaules eksperti prognozē, ka pieprasījums pēc šīm profesijām tikai pieaugs.

TSI sadarbībā ar UWE izstrādājis sadarbības un mācību dubultā diploma programmas, kurās dzīvesvietas maiņa nav nepieciešama. Tas ļauj studentam gan mācīties savā ierastajā vidē, izvairoties no stresa, kas saistīts ar pārcelšanos, gan iegūt Lielbritānijas līmeņa diplomu par Latvijai pieņemamām cenām. "UWE ir mūsējam līdzīgs mācību programmu portfelis. Tā centrā ir datorzinātnes un robotika. Turklāt viņiem ir labākais robotikas centrs Anglijā, bet pagājušajā gadā tur sāka strādāt pētījumu centrs aviācijas nozarē," par to, kāpēc TSI kā sadarbības partneri izraudzījies UWE, stāsta Irina Jackiva.

Kaut arī ļoti līdzīgā mācību programmu orientācija nav noliedzama, sadarbības uzsākšanai nepietika tikai ar vienojošām interesēm. Lai noslēgtu līgumu, UWE speciālistiem tika dota pilnīga piekļuve mācību programmām, metodiskajiem materiāliem, informācija par mācībspēkiem un pat institūta bibliotēkās pieejamās literatūras sarakstam. Tikai tad, kad UWE bija pārliecinājusies, ka mācību programmas pilnībā saskan ar tās prasībām, tās tika validētas. Tas nozīmē, ka, iegūstot TSI diplomu, absolvents iegūst arī UWE diplomu.

Taču ar mācību programmu saskaņošanu UWE klātbūtne studiju gaitā nebeidzās. Mācību procesā TSI pasniedzēji uztur ciešu kontaktu ar kolēģiem no UWE – saskaņo mācību materiālus, eksāmenu tēmas utt.

"Mūsu pasniedzēji eksaminē studentu, bet rezultātu verifikācija notiek arī Anglijā. Mūsu pasniedzēji visu eksāmenu informāciju nodod UWE pasniedzējiem, un atzīme tiek izlikta, apkopojot abu augstskolu pasniedzēju vērtējumu. Un tas nav viss. UWE pasniedzēji regulāri sazinās ar mūsu studentiem, lai noskaidrotu, vai nav sūdzību par mācību procesa organizēšanu," apliecinot, ka UWE diploms netiek vienkārši uzdāvināts, stāsta profesore Irina Jackiva. Tik cieša sadarbība ar britiem nosaka, ka mācību valoda TSI ir angļu, taču Irina Jackiva un institūta absolvents Pāvels Kovalevičs, kurš ir veiksmīga jaunuzņēmuma JURO līdzbinātājs Anglijā, ir pārliecināti, ka tikai mācības šajā valodā jaunajiem speciālistiem spēj pavērt durvis uz globālo darba tirgu.

"Datorzinātnēs viss mainās tik strauji, ka, nemācoties šajā valodā, var nepaspēt līdzi progresam. Angļu valoda ir pasaules darba valoda datorzinātņu jomā, un apmācība angļu valodā augstskolā ir pievienotā vērtība studentam. Mūsu uzņēmumā strādā internacionāla komanda, un, sazinoties attālināti, var dzirdēt daudzas valodas, bet darbs notiek angliski," nepieciešamību apgūt zināšanas valodā, kurā tās tiek ģenerētas, skaidro Pāvels Kovalevičs.

Lai studiju saturs neatpaliktu no laika diktētā tempa, TSI īpašu uzmanību pievērš profesionāļu piesaistei. Lekcijas studentiem lasa gan pašmāju profesionāļi, kas jau guvuši atzinību pasaules līmenī, gan ārvalstu speciālisti, kas strādā globālās kompānijās.

"Nākotnes izglītības tendences nosaka ciešu sadarbību akadēmiskajā procesā – gan akadēmiskie profesori, kas spēj aizraut ar savām dziļajām teorētiskajām zināšanām, gan iesaistītie profesionāļi, kuri iepazīstina studentus ar jaunākajām industrijas tendencēm. Industrija šodien viņiem maksā vairāk, īpaši IKT jomā, tāpēc jaunus cilvēkus ir ārkārtīgi grūti noturēt akadēmiskajā vidē, bet mēs daudz darām, lai saglabātu viņus TSI, lai viņi pasniegtu vismaz divus kursus gadā," stāsta profesore Irina Jackiva.

Lai sagatavotu savus studentus dzīvei pēc augstskolas absolvēšanas, TSI ir izveidojis platformu iDEAHUB, kurā iepazīstināt viņus ar industrijas pārstāvjiem un viņu vajadzībām. Iecerēts, ka uzņēmēji iepazīstinās studentus ar dažādām problēmām un aicinās piedāvāt tām risinājumu. Studentu komandas, kas izstrādās labākos risinājumus, saņems naudas balvas, stipendijas un nākotnē, iespējams, arī sadarbības līgumus. Tāpat studentiem būs iespējams pieredzējušos uzņēmējus iepazīstināt ar savām idejām un saņemt to novērtējumu.

TSI ir maksas augstākās izglītības iestāde, tādēļ tā dara visu iespējamo, lai attaisnotu augstskolā iegūtajai izglītībai nepieciešamos tēriņus, un plaša lojalitātes sistēma studentiem ir tikai sākums.

"Mēs ļoti cienām katru studentu un cenšamies viņam dot ne tikai izglītību, bet arī cieņpilnu saskarsmi ar augstskolas pasniedzējiem un personālu, jo pats galvenais, kā jaunajiem šodien nepietiek, ir uzmanība. Es zinu visu pirmkursnieku vārdus maģistratūrā. Kad pie viņiem pieiet, uzrunā vārdā un apjautājas, kā gājis vienā vai otrā priekšmetā, viņi to novērtē," saka Irina Jackiva.

Augstskola regulāri veic studentu aptaujas, lai noskaidrotu, kā viņi vērtē mācību procesu un vai tajā nav ieviešamas kādas izmaiņas.

"TSI un tā studentiem ir abpusēja saikne, mēs ļoti ātri varam pielāgoties un reaģēt. Piemēram, aizvadītajā gadā, kad pandēmijas dēļ tika pārtrauktas mācības, mēs burtiski divu dienā laikā pilnībā pārveidojām mācību procesu – visas mācības pārnesām tiešsaistē. Cilvēki mums maksā ne tikai par izglītību, bet arī par pakalpojumu, tādēļ mums jāpierāda, ka esam labākie," apņēmības pilna vadīt institūtu kopsolī ar progresu ir Irina Jackiva.