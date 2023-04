Iegūsti Lielbritānijas augstskolas diplomu Latvijā

Transporta un sakaru institūts (TSI) sadarbībā ar Rietumanglijas universitāti ("UWE Bristol") kopīgi izstrādājis un piedāvā dubultā diploma programmas, sniedzot iespēju iegūt Lielbritānijas izglītību, studējot un dzīvojot tepat Rīgā. Tas nozīmē, ka absolvējot bakalaura studiju programmu "Datorzinātnes: mākslīgais intelekts", iegūsiet divus diplomus – gan no TSI, gan no UWE Bristol puses.

Placement code for key sticky-giga-full not found. Placement code for key sticky-giga-collapsed not found.

Placement code for key m_giga1 not found.

Dubultas studijas bez dubultas slodzes

Dubultais diploms nenozīmē, ka jāmācās divās programmās paralēli, aizmirstot par atpūtu. Augstskolas kopīgiem spēkiem vienā programmā apvienoja labāko, ko var piedāvāt IT un mākslīgā intelekta (MI) studiju jomā. Par pamatu tika ņemta TSI studiju programma "Dabaszinātņu bakalaura grāds Datorzinātnēs", kuru "UWE Bristol" kolēģi rūpīgi izvērtēja – gan lekciju saturu, gan uzdevumus, gan mācībspēkus. Programmai pievienoja arī studiju kursus no partneruniversitātes, it īpaši tas attiecas uz lekcijām, kas veltītas MI tēmai: MI pamati ("Foundations of AI"), Uzņēmējdarbības prasmes IT nozarei ("Entrepreneurial Skills for the IT Industry"), MI rīki un metodes ("AI Tools and Techniques"). Tajā skaitā ir arī kritiskā domāšana, kas mūsdienās ir ļoti aktuāli – spēt reaģēt un pieņemt lēmumus dažādās situācijās.

Svarīgi, ka pieprasījums nāk arī no industrijas puses. Mākslīgais intelekts ir viena no informācijas tehnoloģiju jomām, kura attīstās visstraujāk un jauni speciālisti ir ārkārtīgi pieprasīti. Visā pasaulē, ieskaitot arī Latviju, ir nepieciešami vairāk un vairāk IT jomas kvalificēti speciālisti. Un tieši tāpēc topošie programmas absolventi varēs izvēlēties – strādāt starptautiskos IT projektos, paliekot mājās Latvijā, vai arī pēc absolvēšanas doties uz kādu citu valsti.

Pieprasītas specializācijas tuvāk mājām

"Man vienmēr ir paticis stādāt ar datoru, kā arī gribēju iegūt augstāko izglītību angļu valodā. Transporta un sakaru institūts (TSI) un viņu piedāvātā dubultā diploma programma sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (UWE Bristol) šķita tam piemērota izvēle," stāsta Jurijs Luņovs, TSI un "UWE Bristol" 3. kursa students.

Nodarbības šai programmai studentiem vada TSI pasniedzēji Rīgā, angļu valodā, ievērojot visus britu izglītības kvalitātes standartus. ""UWE Bristol" rūpīgi kontrolē šīs programmas darbu. Semestra sākumā TSI pasniedzēji saskaņo ar britu kolēģiem pilnīgi visu mācību saturu, ieskaitot katru praktisko uzdevumu. Semestra beigās visus studentu izpildītos darbus pārbauda un vērtē gan TSI, gan "UWE Bristol" pasniedzēji, apspriežot tos savā starpā," skaidro Mihails Savrasovs, TSI prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, dubulto diplomu programmu sadarbības dibinātājs. Programmas absolventi saņems gan TSI, gan "UWE Bristol" diplomu. Britu diplomā nebūs atzīmēts, kur tieši students ieguva UWE Bristol izglītību – Latvijā, Lielbritānijā vai citā valstī. Tātad, pasniedzēji no Bristoles seko, lai iegūto zināšanu līmenis atbilstu "UWE Bristol" reputācijai.

"Man patīk studēt Rīgā, tuvu mājām. Uzskatu, ka studiju beigās iegūt britu diplomu ir lieliska iespēja, jo britu izglītība ir ar ļoti senām tradīcijām un tiek augstu vērtēta jebkur pasaulē," dalās TSI un "UWE Bristol" 2. kursa students Oļegs Ivanovs, "Izvēlējos apgūt mākslīgo intelektu, jo man šķiet, ka tas var nākotnē dot ļoti lielas iespējas sabiedrības attīstībai". Pagaidām Oļegs ar kursabiedriem pamazām apgūst mākslīgo intelektu (MI) jeb angļu valodā Artificial Intelligence (AI). Studiju sākumā studenti iepazinās ar TSI robotikas centra aprīkojumu, tajā skaitā humanoīdo robotu NAO, kas savā darbā izmanto MI elementus. "Viņš prot runāt un uztvert informāciju. Viņš dejo, lēkā un taisa atspiešanos. Tas bija ļoti iespaidīgi," tā Oļegs.

Studijas dubulto diplomu programmās – tā ir iespēja studentiem, pirmkārt, Baltijas reģiona valstīm, iegūt Lielbritānijas līmeņa izglītību par pieejamu cenu savas dzīves vietas tuvumā. "Ļoti liela priekšrocība dubultā diploma programmai ir tā, ka mums nav nekur jāceļo. Mēs varam būt tepat mājās un piekļūt "UWE Bristol" tiešsaistes bibliotēkai, speciālai programmatūrai, kā arī apmeklēt viņu vebinārus un citus tiešsaistes pasākumus, jo esam viņu reģistrēti studenti. Un, protams, četros gados iegūt divus diplomus, kas parasti prasītu astoņus gadus. Tāpat domāju, jebkuram studentam ir svarīgi, ka var ļoti daudz ietaupīt, studējot Latvijā un beigās iegūstot divus diplomus, viens no kuriem ir no britu augstskolas," komentē TSI studente. Studijas dubultā diploma programmā TSI maksā daudz mazāk, nekā studijas Lielbritānijā. To pašu var attiecināt par dzīvošanas un uzturēšanās izmaksām Bristolē.

Studiju beigās dubultās programmas absolventiem ir iespēja rīkot sev dubultus svētkus: svinēt izlaidumu gan Rīgā, gan doties uz Bristoli un gūt pieredzi "UWE Bristol" izlaiduma ceremonijā.

Vietu skaits ierobežots

Dubultais diploms ir vairāk nekā tikai divi diplomi, tie ir divkārši resursi, divi tīkli, tas ir dubultaizraujoši! Pievienoties TSI un "UWE Bristol" studijām IT jomā ar uzsvaru uz mākslīgā intelekta iespējām un programmatūras izstrādi tepat Latvijā, un vienlaicīgi iegūt Lielbritānijas diplomu, ir unikāla iespēja. Studējošo skaits šajā programmā ir ierobežots, tāpēc aicinām jūs 25. aprīlī pl.16:30 uz TSI atvērto durvju dienu un dubultā diploma prezentāciju, kuru laikā būs iespēja uzzināt vairāk, uzdot jautājumus pasniedzējiem un uzņemšanas komandai, kā arī rezervēt sev vietu studiju programmā.

Sadarbība ar "UWE Bristol"

2020. gadā Transporta un sakaru institūts (TSI) parakstīja saprašanās memorandu ar Rietumanglijas Universitāti (UWE Bristol), kas apstiprina ciešo sadarbību starp abām universitātēm, piedāvājot jaunu kvalitātes līmeni un starptautiska mēroga augstākās izglītības programmas, kuras studenti varēs apgūt tepat Latvijā, Rīgā. TSI par savu stratēģisko partneri izvēlējies Rietumanglijas Universitāti, jo gan TSI, gan UWE Bristol piedāvā studiju programmas un tām ir ievērojama akadēmiskā un pētnieciskā pieredze līdzīgos virzienos: datorzinātnes un mākslīgais intelekts, robotika un elektronika, aviācija un transports. "UWE Bristol ir līdzīgs mācību programmu portfolio kā mūsu augstskolai. Tā centrā ir datorzinātnes un robotika, turklāt, viņiem ir labākais robotikas centrs Lielbritānijā, kā arī pagājušajā gadā tur savu darbību uzsāka pētījumu centrs aviācijas nozarē," par to, kāpēc TSI kā sadarbības partneri izraudzījies "UWE Bristol", komentē TSI valdes priekšsēdētāja, profesore Irina Jackiva.

Programmu apstiprināja īpaša UWE Bristol validācijas komisija. "Tāpat kā TSI, mūsu universitāte izstrādā studiju programmas ciešā sadarbībā ar industriju un sniedz studentiem zināšanas un iemaņas, kas ir pieprasītas no darba devēju puses," komentē "UWE Bristol" Starptautiskā biroja vadītāja Sofija Turnbola (Sophie Turnbull), un, izceļ vērtības, kas palīdzēja augstskolām uzsākt aktīvu sadarbību.

Rietumanglijas Universitātē studē vairāk kā 30 tūkstoši studentu, un tā piedāvā vairāk nekā 600 programmu dažādos studiju virzienos. Tā ir moderna un dinamiska augstskola ar starptautiska līmeņa studijām un augstas klases aprīkojumu. Tā ir viena no lielākajām un pazīstamākajām universitātēm Lielbritānijā, kas ir plaši pazīstama ar savām saiknēm ar vadošajām starptautiskajām kompānijām, un ar savu pētījumu kvalitāti.

TSI ir vieta kur var gūt jaunus draugus, kolēģus vai pat nākotnes biznesa partnerus no dažādām pasaules valstīm un daudz ko no viņiem mācīties. Studijas TSI – tās ir zināšanas maksimālai karjeras izaugsmei, kur attīsta domāšanas veidu, kas ir nepieciešams, lai aktīvi darbotos mūsdienu digitālajā pasaulē. TSI atbalsta talantīgus studentus un viņu biznesa idejas gan finansiāli, gan ar padomiem no mentoriem un attiecīgās nozares ekspertiem. TSI ir draudzīga kopiena, kur visi pazīst viens otru, un pasniedzējiem ir personīga attieksme un pieeja studentiem.

Vairāk par dubultā diploma bakalaura programmu "Datorzinātnes ar specializāciju mākslīgajā intelektā un programmatūru izstrādē" varat lasīt šeit