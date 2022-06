Iegūsti Lielbritānijas izglītību, studējot tepat Rīgā

Transporta un sakaru institūts (TSI) sadarbībā ar Rietumanglijas Universitāti (UWE Bristol) kopīgi izstrādājuši un piedāvā jaunas dubultā diploma programmas, sniedzot iespēju iegūt Lielbritānijas izglītību, studējot tepat Rīgā. Tas nozīmē, ka absolvējot kādu no programmām, iegūsiet divus diplomus – gan no TSI, gan no UWE puses. Programmas tika izveidotas datu analītikas un mākslīgā intelekta, kā arī aviācijas vadības jomās. Uzņemšana studijām notiek bakalaura un maģistra līmeņa programmās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2020. gadā Transporta un sakaru institūts (TSI) parakstīja saprašanās memorandu ar Rietumanglijas Universitāti (UWE Bristol), kas apstiprina ciešo sadarbību starp abām universitātēm, piedāvājot jaunu kvalitātes līmeni un starptautiska mēroga augstākās izglītības programmas, kuras studenti varēs apgūt tepat Latvijā, Rīgā – TSI.

TSI par savu stratēģisko partneri izvēlējies Rietumanglijas Universitāti, jo gan TSI, gan UWE piedāvā studiju programmas un tām ir ievērojama akadēmiskā un pētnieciskā pieredze līdzīgos virzienos: datorzinātnes un mākslīgais intelekts, robotika un elektronika, aviācija un transports.

"UWE ir līdzīgs mācību programmu portfolio kā mūsu institūtam. Tā centrā ir datorzinātnes un robotika, turklāt, viņiem ir labākais robotikas centrs Anglijā, kā arī pagājušajā gadā tur savu darbību uzsāka pētījumu centrs aviācijas nozarē," par to, kāpēc TSI kā sadarbības partneri izraudzījies UWE, komentē TSI valdes priekšsēdētāja, profesore Irina Jackiva.

Šāda veida studijas ir lieliska iespēja specializēties pieprasītākajos amatos darba tirgū, gūstot Lielbritānijas pieredzi un kļūstot par biedru vienā no ievērojamākām absolventu kopienām. Rietumanglijas Universitātes (UWE Bristol) mācībspēki piedalās programmu izstrādes procesā. Studiju process notiek pēc Lielbritānijas izglītības kvalitātes standartiem, kā arī UWE pārstāvji pastāvīgi uzrauga mācību procesu – dod savu vērtējumu, ieteikumus, dalās savā pieredzē un zināšanās. Turklāt, daļa kursu pilnībā ir balstīti uz UWE Bristol materiāliem un metodikām. Programmās studējošajiem ir brīva piekļuve Rietumanglijas universitātes resursiem, piemēram, e-bibliotēkai, tiešsaistes semināriem un programmatūrai; studenti gan faktiski, gan juridiski tiek uzņemti divās augstskolās vienlaicīgi.

Šogad viens no jaunumiem ir dubultā diploma maģistra studiju programma "Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts", ko atbalsta uzņēmums "Deloitte", kas ir viens no lielākajiem starptautiskajiem uzņēmumiem konsultāciju nozarē pasaulē. Šī programma piedāvā unikālu iespēju mainīt savu līdzšinējo dzīvi un pievērsties karjerai mūsdienīgā un pieprasītā biznesa jomā. Šajā programmā var iestāties, pat, ja bakalaura izglītība nav bijusi saistīta ar IT.

No kreisās puses: Igors Rodins, Deloitte partneris Centrāleiropā, TSI akadēmiskais padomnieks mākslīgā intelekta (MI) jomā un tā attīstības jautājumos; no labās puses – profesors Dmitrijs Pavļuks, Dubultā diploma maģistra studiju programmas “Datorzinātnes: datu analītika un mākslīgais intelekts” direktors.

Turklāt, programmas ietvaros tiek piedāvāts sagatavošanās semestris, kas sniedz visas nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai sekmīgi apgūtu pamatprogrammu. Sagatavošanās semestrī (iekļauts maģistra studijās) studenti apgūs tādus priekšmetus kā Informācijas sistēmas un tehnoloģijas, Datu bāzes modernas tehnoloģijas, Programmēšana datu analītiķiem u.c.

Ja Jums jau ir pieredze un iepriekšējā izglītība IT jomā, tad studijas aizņems vien tikai pusotru gadu (iekļaujot maģistra darba izstrādi). Studiju laikā Jums būs nepārprotama pieredze ar dažādiem nozares klases rīkiem un tehnoloģijām, piemēram, R/Python, Tableau, SQL, noSQL utt.; Jūs iegūsiet zināšanas par BI (Business Intelligence) un datu vizualizācijām, Mašīnmācīšanas pielietojumu veicot datu analīzi, IT projektu un prasību vadību, praktizēsiet jaunas iemaņas starpdisciplināru grupu projektos ar reāliem datiem u.c. Zināšanu apguve sniedz iespēju apgūt uzņēmējdarbībai atbilstošas kompetences un veicina starptautisku konkurētspēju darba tirgū. Studiju programmu realizē kvalificēti, pieredzējuši pasniedzēji, no kuriem lielākā daļa strādā industrijā vai nodarbojas ar pētniecību.

Šī gada otrs jaunums ir dubultā diploma maģistra studiju programma "Aviācijas vadība" ar uzsvaru uz ilgtspējīgu attīstību, kas šādā līmenī ir unikāla studiju programma Baltijas jūras reģionā. Šīs programmas pievienotā vērtība ir aviācijas nozares pārstāvji gan kā studiju biedri, gan pasniedzēju lomā. Programmas pasniedzēji ir augsti kvalificēti nozares eksperti:- Londonas Lūtonas lidostas direktoru padomes eksperts, profesors Romano Pagliari; Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta direktors Artūrs Kokars, Starptautiskās lidostas "Rīga" valdes loceklis Artūrs Saveļjevs un citi. Studiju laikā studentiem tiek piedāvāta iespēja specializēties un gūt praktisku pieredzi lidostās un citos aviācijas uzņēmumos, risinot dažādas problēmsituācijas.

Olga Zervina, Dubultā diploma profesionālās maģistra studiju programmas "Aviācijas vadība un ilgtspējīga attīstība" direktore

Savukārt, tiem, kam jau ir pieredze aviācijas nozarē, un kas darbojas nozarē ilgāk par vienu gadu, tiek piedāvāta saīsināta programmas versija. Programmas ietvaros tiek piedāvātas arī dažādas vieslekcijas no augstas klases viesprofesoriem no visas pasaules, kas sniedz starptautisku pieredzi, zināšanas un skaidru priekšstatu par reālo biznesa pasauli. Programmas ietvaros studenti apgūs tādus priekšmetus kā Lidostu vadība, Gaisa kuģu tehniskās apkopes un remonta organizēšana, Stratēģiskā cilvēkresursu vadība un līderība, kā arī apmeklēs lekcijas par Inženiertehnisko projektu vadību, aviācijas likumdošanu, aviācijas un kosmosa risku pārvaldību, kritisko domāšanu un citiem priekšmetiem, kuri sniedz būtiskas zināšanas vidējā un augsta līmeņa lidsabiedrību vadītāju darbā. "Kā aviācijas nozares vadītājs/a, Jūs iemācīsieties pieņemt pareizus lēmumus, iegūt rīcībai atbilstošu informāciju un pilnībā izmantot iegūto zināšanu potenciālu aviācijas nozares ilgtspējīgai attīstībai.", tā par jauno programmu komentē programmas direktore Olga Zervina.

TSI studenti Programmatūras un informācijas sistēmu izstrādes laboratorijā (Devlab)

Dubultā diploma programma tiek piedāvāta arī bakalaura līmenī "Datorzinātnēs ar specializāciju mākslīgajā intelektā un programmatūru izstrādē". Piedāvātā specializācija ir svarīga ikvienam speciālistam, kurš strādā IT sfērā, jo mākslīgais intelekts (MI) ir viena no datorzinātnes jomām, kura attīstās visstraujāk un jauni speciālisti ir ārkārtīgi pieprasīti. Sadarbībā ar UWE studiju programmā tiek ieviesti vairāki jauni kursi: MI pamati, MI rīki un metodes, MI izaicinājumi un pētījumi, Kritiskā domāšana, IT projektu vadība, Uzņēmējdarbība IT jomā u.c.

TSI organizē individuālas konsultācijas ikvienam, kurš vēlas studēt kādā no dubultā diploma programmām. Pieteikties konsultācijai, izvēloties sev ērtāko laiku var šeit.

Studijas dubulto diplomu programmās – tā ir iespēja studentiem, pirmkārt, Baltijas reģiona valstīm, iegūt Lielbritānijas līmeņa izglītību par pieejamu cenu sava dzīves vietas tuvumā. Nodarbības notiks TSI telpās Rīgā angļu valodā. Programmas absolventi iegūs divus diplomus no abām augstskolām, kuri sniedz iespēju veidot karjeru jebkurā pasaules valstī. Dubultais diploms ir vairāk nekā tikai divi diplomi, tie ir divkārši resursi, divi tīkli, tas ir dubultā aizraujošāk!

Studentu uzņemšanas komanda labprāt atbildēs uz Jūsu jautājumiem un palīdzēs ar dokumentiem tiem, kuri ir gatavi uzsākt studijas šajā gadā. Uzņemšana TSI atvērta no 2022. gada 4. jūlija.

TSI ir vieta, kur satikt savus domubiedrus ar līdzīgiem mērķiem, ambīcijām un tā saucamo drive. TSI ir vieta kur var gūt jaunus draugus, kolēģus vai pat biznesa partnerus no dažādām pasaules valstīm un daudz ko no viņiem mācīties. Studijas TSI – tās ir zināšanas maksimālai karjeras izaugsmei, kur attīsta domāšanas veidu, kas ir nepieciešams, lai aktīvi darbotos mūsdienu digitālajā pasaulē. TSI atbalsta talantīgus studentus un viņu biznesa idejas gan finansiāli, gan ar padomiem no mentoriem un attiecīgās nozares ekspertiem. Tam ir īpaši atvērts jauns inovāciju un uzņēmējdarbības centrs iDEAHUB, kur ikviens studējošais var realizēt un pārvērst savu ideju biznesā. TSI ir draudzīga kopiena, kur visi pazīst viens otru, un pasniedzējiem ir personīga attieksme un pieeja studentiem.

Rietumanglijas Universitātē studē vairāk kā 30 tūkstoši studentu, un tā piedāvā vairāk kā 600 programmu dažādos studiju virzienos. Tā ir moderna un dinamiska augstskola ar starptautiska līmeņa studijām un augstas klases aprīkojumu. Tā ir viena no lielākajām un pazīstamākajām universitātēm Lielbritānijā, kas ir plaši pazīstama ar savām saiknēm ar vadošajām starptautiskajām kompānijām, tādām kā Airbus, un ar savu pētījumu kvalitāti.2021. gada 15. jūlijā publicētajā Nacionālajā studentu aptaujā (NSS), pēc studentu apmierinātības UWE Bristol ieņem 4. vietu starp augstākās izglītības iestādēm Anglijas dienvidrietumos. Kā arī starp 121 Lielbritānijas institūcijām, tā ieņem 21. vietu, un ir pakāpusies par 7 vietām līdz visu laiku augstākajai pozīcijai.