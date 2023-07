Kiberdrošības vadītājs vai industriālo robotu izstrādātājs – kas vēlies kļūt tu?

Vai šajā rudenī plāno uzsākt studijas bakalaura programmā? Iespējams, tava šī gada apņemšanās ir iegūt maģistra grādu. Transporta un sakaru institūts (TSI) topošajiem studentiem piedāvā ne vien jaunas studiju programmas, bet arī uzņēmumu stipendijas studijām, iespēju sevi pilnveidot tiešsaistes mācību platformā "Coursera", doties studēt partneru universitātēs Eiropā un ne tikai.

TSI piedāvā apgūt plašu dažādu profesiju klāstu, kas gan šobrīd, gan arī nākotnē darba tirgū būs pieprasītas, piemēram, kiberdrošības vadītājs, autonomo vai industriālo robotu risinājumu izstrādātājs, jūras loģistikas vai aviācijas pārmaiņu vadītājs, piegādes ķēžu analītikas eksperts, kvalitātes vadītājs aviācijā, IT projektu vadītājs u. c. Jāpiebilst, ka TSI meklē labākos veidus, kā sagatavot jaunos speciālistus, kas būtu pieprasīti un sagatavoti atbilstoši darba tirgus vajadzībām, jo studiju programmu izveidi un piedāvājumu mūsdienās nosaka darba tirgus jeb attiecīgās industrijas pieprasījums. Piemēram, šobrīd ir neiespējami nošķirt elektroniskās iekārtas un sistēmas no programmēšanas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami tādi speciālisti, kas vienlīdz labi orientējas gan elektroniskajās iekārtās un sistēmās, gan arī to programmēšanā. Tieši tāpēc tiek veidotas jaunas studiju programmas. Šī gada rudenī studenti varēs pieteikties jaunizveidotajai modernizētajai programmai "Datorinženierija", kas apvieno elektronikas, telekomunikāciju un datorzinātņu studiju programmas, iekļaujot arī mākslīgā intelekta un robotikas mācību moduļus. Bakalaura līmenī varēs izvēlēties kādu no specializācijām – "Industriālā elektronika", "Iegultās sistēmas" un "Telekomunikācijas sistēmas un datortīkli". Programma paredz, ka pirmo divu gadu laikā iepriekš minēto specialitāšu studenti iegūst pamata zināšanu bāzi, kas balstīta jau iepriekš īstenotajā elektronikas programmā. Maģistra līmeņa studiju programmā "Datorinženierija" apvienos programmēšanas, elektronisko iekārtu un sistēmu kursus.

Papildini jūras loģistikas zināšanas Nīderlandē

Bakalaura studiju programmas "Transporta un biznesa loģistika" studenti, sākot ar 5. studiju semestri, varēs izmantot iespēju iegūt jūras loģistikas vadības specializāciju un loģistikas inženiera grādu "Hogeschool Zeeland" (HZ) Lietišķo zinātņu universitātē. Studenti ar augstākajām sekmēm varēs studēt Flisingenā (Nīderlande) trīs mācību semestrus, kā arī veikt praksi loģistikas uzņēmumos, strādājot plecu pie pleca ar šīs jomas profesionāļiem, piemēram, kuģu brokeriem, stividoriem un kuģniecības loģistikas ekspertiem ostās un termināļos. Izstrādājot diplomdarbu, atbalstu varēs saņemt gan no Latvijas, gan Nīderlandes zinātniskā vadītāja.

Studiju stipendija un garantēta darbavieta?

Gan Latvijā, gan arī ārzemēs darba tirgū trūkst IT speciālistu, neskatoties uz to, ka šīs jomas profesionāļi ir pieprasīti un labi atalgoti. Arvien biežāk uzņēmumi meklē savus potenciālos darbiniekus jau augstskolu solos, jo nereti viņiem ir nepieciešamas specifiskas zināšanas. Sadarbība ar augstskolu ir visnotaļ izdevīga, jo, piedāvājot studentiem stipendiju studijām un praksi vai darbavietu, uzņēmumi atlasa sev darbiniekus jeb "rezervē" topošos talantīgākos speciālistus. Jāpiemin, ka šādi ir iespēja iegūt darbiniekus, kuriem piemīt tāds zināšanu kopums, kas attiecīgā uzņēmuma darbiniekam ir nepieciešams. TSI sadarbībā ar "Clarity Labs" un "Robologic GmbH" daudzsološiem studentiem nodrošina stipendijas studijām, kas pilnībā sedz bakalaura programmas "Robotika" vai "Datorzinātnes" studiju maksu visam mācību periodam. Šī ir lieliska iespēja jaunietim sākt domāt par savu izaugsmi un veidot karjeru jau pirmajā kursā.

Maģistra līmeņa studijas, kas ilgst vienu gadu?

Ja tava "Jaunā gada apņemšanās" bija iegūt maģistra grādu vai vienkārši esi beidzot nolēmis, ka nepieciešams papildināt savas zināšanas, studējot kādā mūsdienīgā, prasmes papildinošā un interesantā maģistrantūras programmā, tad atceries, ka TSI studiju process ilgst vienu gadu, neskaitot diplomdarba izstrādi. Šāds studiju formāts tiek piedāvāts gandrīz visām TSI maģistrantūras programmām. Tas tika izstrādāts, īpaši piedomājot par cilvēkiem, kas šobrīd ir nodarbināti, lai viņi varētu veiksmīgi apvienot studijas ar darbu. Šī ir lieliska iespēja ikvienam, īpaši strādājošajiem profesionāļiem, pusotra gada laikā paaugstināt savu kvalifikāciju, iegūstot darba tirgum aktuālas, kā arī savai profesijai nepieciešamas zināšanas, piemēram, Informācijas sistēmu vadības programma ar specializāciju IT projektu vadībā, digitālajā transformācijā vai kiberdrošības operācijās, Datorzinātņu programma ar specializāciju programmatūras inženierijā vai datu analītikā, transportā un loģistikā ar specializāciju viedā mobilitāte vai viedās loģistikas risinājumi, uzņēmējdarbībā un vadībā ar specializāciju biznesa un pārmaiņu vadība vai biznesa un finanšu vadība, vai arī iepriekš minētajā "Datorinženierijā".

Divi diplomi vienā studiju periodā

TSI Latvijā piedāvā unikālu iespēju – studēt vienā no prestižākajām Lielbritānijas augstskolām, dzīvojot tepat Rīgā. Kā tas iespējams? TSI sadarbībā ar Rietumanglijas universitāti "UWE Bristol" kopīgi ir izstrādājis dubultā diploma programmas, kas sniedz iespēju vienā studiju periodā saņemt divus diplomus – TSI un "UWE Bristol". Pievienotā vērtība šai sadarbībai viennozīmīgi ir arī laika un finanšu ietaupījums, ja studijas norisinātos Lielbritānijā, un, protams, konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū. Piedāvātās programmas ir izstrādātas IT, mākslīgā intelekta, datu analītikas un aviācijas vadības jomās gan bakalaura, gan maģistra līmenī.

Studenti papildina savas zināšanas ar pasaules līmeņa universitāšu kursiem

Lielākā daļa pasaules līmeņa augstskolu dažāda veida kursus piedāvā apgūt arī tiešsaistes platformās, piemēram, "Coursera". Pasaules mēroga universitātes iet līdzi laikam – aktīvi sadarbojas ar šo platformu un nodrošina tajā iespēju ikvienam interesentam apgūt kursus neatkarīgi no atrašanās vietas, vienlaicīgi nodrošinot arī savu studentu un pasniedzēju iespēju paplašināt redzesloku. TSI attīstības stratēģija ir vērsta uz pasaulē un Eiropā labāko universitāšu piemēru, tādēļ 2022. gadā kļuva par oficiālo šīs globālās tiešsaistes mācību platformas partneri Latvijā. Tas nodrošina iespēju gan studentiem, gan arī personālam apgūt kursus, kas tiek piedāvāti "Coursera" platformā, tādējādi iegūstot iespēju papildināt savas zināšanas ar pasaulē augsti atzītu universitāšu pieredzi, piemēram, Jeila universitātes, Londonas Imperiālās koledžas, Džona Hopkinsa universitātes un citu. Pēc sekmīgas kursu apguves tiek izsniegti arī sertifikāti.

TSI cenšas ietvert inovācijas kursu saturā, pielietot jaunākās metodes, ieviest modernākās tehnoloģijas, uzlabot laboratorijas, sadarboties ar pasaules labākajām universitātēm, lai augstskolas absolventi ne tikai būtu pieprasīti vietējā darba tirgū, bet arī konkurētspējīgi Eiropas un pat pasaules līmenī. "TSI uzmanības centrā ir nākotnes izveide – tas sakrīt ar mūsu redzējumu. Pamatu veido mūsu vērtības, personāls, absolventi un partneri. Mūsu studenti ir nākotnes līderi inovatīvu tehnoloģiju radīšanā un ieviešanā," saka TSI valdes priekšsēdētāja, galvenā izpilddirektore, profesore, Dr. sc. Ing. Irina Jackiva.

TSI uzņemšana sākas 14. jūlijā! Pieteikties studijām TSI vari jau tagad – aizpildīt bezmaksas pieteikumu. Vairāk informācijas par nepieciešamajiem dokumentiem atradīsi TSI uzņemšanas sistēmā admission.tsi.lv.

Atceries! Ja vēlies studēt bakalaura programmā un pretendēt uz stipendiju vai atlaidi, pieteikums jāiesniedz tiešsaistē līdz 31. jūlijam. Neatstāj pieteikuma aizpildīšanu uz pēdējo brīdi, jo vietu skaits ir ierobežots.

Ja rodas jautājumi, sazinies ar mums un piesakies individuālai konsultācijai:

e-pasts: admission@tsi.lv

tālrunis/"WhatsApp": +371 29 990 841

"Skype": infotsi