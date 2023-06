Maģistra grāds ir panākumu atslēga veiksmīgai karjerai aviācijā

Veiksmīga un ilgstoša karjera aviācijā ir balstīta uz akadēmisku pieeju prasmju apgūšanai un attīstībai. Palīdzēt attīstīties augsti kvalificētiem speciālistiem šajā nozarē ir liels lepnums un atbildība. Ar vadošo aviācijas nozares profesionāļu atbalstu Transporta un sakaru institūts (TSI) piedāvā unikālu iespēju gan tiem, kas jau strādā aviācijas jomā, gan tiem, kam nav iepriekšēju zināšanu un pieredzes. TSI unikālā dubultā diploma maģistra studiju programma "Aviācijas vadība un ilgtspējīga attīstība" sniedz iespēju iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai attīstītos un sasniegtu ilgtermiņa karjeras panākumus aviācijas jomā.

TSI docente PhD Olga Zervina nesen aizstāvēja doktora disertāciju par tēmu "Automatizētās vērtību noteikšanas metodoloģija uz e-tekstu analīzes pamata gaisa transporta nozarē". Kā pasniedzēja un bijusī programmas direktore Olga īpašu uzmanību pievērš studentu, mācībspēku un nozares pārstāvju saiknei, jo iespēja paplašināt kontaktus (tā sauktā tīklošanās) rada vislabvēlīgāko vidi jauno speciālistu attīstībai. "Mūsu studenti vēlas iesaistīties nozarē un studiju procesā no pasniedzējiem saņemt reālo praksi un pieredzi. Šī ir profesionālā, praktiskā izglītības maģistra programma. Pašlaik 35% pasniedzēju ir no aviācijas nozares, kur ieņem augstus amatus, piemēram, lidostu direktori un aviokompāniju vadītāji," stāsta Olga.

Viens no piemēriem ir TSI pasniedzējs Aleksandrs Plats, kuram ir ilggadēja pieredze un veiksmīga karjera finanšu jomā aviācijas nozarē. Pasniedzēja darbu TSI viņš ir uzsācis pavisam nesen, bet viņam ir vairāk nekā trīs gadu desmitu pieredze dažādos vadošos uzņēmumos, tostarp "Gulfstream", "GE Capital Aviation Services" (GECAS) un "GE Aircraft Engines". Un nav noslēpums, ka nozarē ar strauju un ilgtspējīgu attīstību iespēja iegūt zināšanas pie šāda profesionāļa ir īpaši vērtīga.

Aleksandrs komentē: "Esmu priecīgs, ka varu sniegt TSI papildu vērtību un akadēmiskajā procesā ienest "jaunākās ziņas" no nozares, kā to dēvē mani kolēģi."

Profesionālā maģistra programma "Aviācijas vadība" tika izveidota sadarbībā ar Rietumanglijas universitāti "UWE Bristol". TSI par savu stratēģisko partneri izvēlējies Rietumanglijas Universitāti, jo gan TSI, gan "UWE Bristol" piedāvā studiju programmas un tām ir ievērojama akadēmiskā un pētnieciskā pieredze līdzīgos virzienos: datorzinātnes un mākslīgais intelekts, robotika un elektronika, aviācija un transports. Kopīgi izstrādātās programmas sniedz iespēju iegūt Lielbritānijas izglītību, studējot tepat Rīgā, kā arī divus diplomus viena studiju perioda laikā – gan no TSI, gan no "UWE Bristol" puses. Turklāt studijas TSI ir finansiāli izdevīgākas lielākajai daļai studentu, salīdzinot ar studijām Lielbritānijā.

Tods Bērtons (Tod Burton), "UWE Bristol" Vides un tehnoloģiju fakultātes dekāns, komentē: "Studenti Latvijā iegūst tādu pašu izglītību, kā studējot Lielbritānijā, "UWE Bristol". Mēs esam atbildīgi par "UWE Bristol" vārdu, kas parādās TSI studentu diplomos, un mēs ļoti stingri vērtējam zināšanas, kuras viņi šajā augstskolā apgūst. Šī ir arī iespēja TSI studentiem – viņi izvēlas studēt Latvijā, bet vienlaikus iegūt Lielbritānijas kvalifikāciju."

TSI mērķis ir nodrošināt studentiem augstākā līmeņa izglītību civilās aviācijas jomā. Olga Zervina stāsta, ka lielākā daļa aviācijas vadības profesionālās maģistrantūras studentu jau strādā aviācijas nozarē un vēlas veidot ilgstošu karjeru šajā jomā. "Ņemot vērā karjeras iespējas, viņiem ir nepieciešams akadēmiskais grāds. Ir nepieciešamas zināšanas tādās jomās kā vadība, mārketings un ekonomika. Mūsu studentu visaugstāk novērtētie kursi ir "Lidostu vadība", "Gaisa kuģu apkopes vadība", "Stratēģiskā un pārmaiņu vadība aviācijā" un "Kvalitātes un drošības vadība aviācijā". Un viens no labākajiem veidiem, kā pierādīt, ka viņi ir gatavi karjeras izaugsmei, ir iegūt profesionālu maģistra grādu aviācijas vadībā."

TSI un "UWE Bristol" kopīgi izstrādātā programma paver plašas karjeras iespējas strādāt dažādās aviācijas specialitātēs, sākot no komercnodaļām lidostās un aviokompāniju mārketingā līdz gaisa kuģu apkopes vadībai un gaisa transporta vadības pozīcijām visā pasaulē.

Studentiem, kuriem nav iepriekšējas pieredzes aviācijā, tiek nodrošināta papildu sešu mēnešu prakse "Starptautiskajā lidostā "Rīga"". "Mēs viņus iepazīstinām ar nozari," komentē Olga. "Tādā veidā viņi kļūst par tās daļu, iegūstot visus nepieciešamos kontaktus, lai veiksmīgi uzsāktu savu karjeru aviācijas jomā, sākot no vidēja līmeņa līdz pat vadības līmenim."

Savukārt studentiem, kuriem ir darba pieredze aviācijas jomā gadu vai ilgāk, studiju laiks ir īsāks, skaidro Zervina. "Mēs ņemam vērā viņu profesionālo pieredzi, un viņi var izlaist praksi. Tātad studiju process aizņem tikai vienu gadu."

Programmas direktors PhD Berdimirats Ovezmiradovs norāda: "Šī dubultā diploma programma apvieno unikālu inovatīvas izglītības pieeju un ļoti elastīgu studiju vidi, kas izstrādāta un pielāgota strauji augošās aviācijas nozares profesionāļu vajadzībām."

Olga Zervina papildina, ka cilvēki, kas izvēlas iegūt augstāko izglītību, maģistra grādu aviācijas vadībā, gūst labumu no augsti profesionāla akadēmiskā personāla un nozares augstākā līmeņa vadītāju sinerģijas. "Minot piemērus, mūsu programmā kā pasniedzējs ir Satiksmes ministrijas (Latvija) Aviācijas departamenta direktors, kā arī īpašais padomnieks Londonas Lūtonas lidostas direktoru padomei profesors Romano Pagliari. Bet, ja mēs runājam par zināšanām, kuras studenti var šeit uz vietas iegūt, piemēram, ja viņi izvēlas papildu kursu lielo datu analīzes jomā, zinātnieks no pasaulē slavena uzņēmuma māca datu analīzi."

Kad studenti ir absolvējuši institūtu un ieguvuši maģistra grādu, viņi pielieto savas zināšanas un kvalifikāciju, lai turpinātu pilnveidot savu karjeras ceļu. Runājot ar speciālistiem no nozares, kas turpina strādāt ar TSI absolventiem pēc absolvēšanas, TSI saņem daudz pozitīvu atsauksmju. "Interesanti ir tas, ka mūsu pasniedzēji no nozares māca mūsu studentus un pēc tam dažiem studentiem piedāvā darbu savos uzņēmumos. Savukārt mēs saņemam labas atsauksmes no tiem pašiem nozares pārstāvjiem par to, kā absolventam klājas... Un tas mūs dara ļoti lepnus."

Turklāt TSI programmas piedāvātās tīklošanas (networking) iespējas ir nepārspējamas. "Studiju laikā studenti kļūst par draugiem," komentē Zerviņa. "Studenti no nozares un studenti no dažādām jomām studiju laikā dara visu kopā. Dažos gadījumos viņi strādā kopā. Viņi kļūst par draugiem, un tīkls, kas izveidojas studiju laikā, ir nenovērtējams."

Sākt spert pirmos soļus un ieguldīt savā nākotnē vari jau tagad. Apciemo TSI atvērto durvju dienā 10. jūnijā un uzzini vairāk par studiju iespējām. Vai arī piesakies individuālaikonsultācijai pie TSI uzņemšanas komandas vai programmas direktora jebkurā sev ērtā laikā. Sper soli tuvāk nākotnei ar TSI!