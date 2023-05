Stipendija bakalaura studijām un garantēta darbavieta 'Clarity Labs'

Ja plāno šoruden uzsākt bakalaura studijas IT jomā, tev ir iespēja pretendēt uz "Clarity Labs"stipendiju studijām jeb grantu, kas nodrošinās iespēju studēt bez maksas Transporta un sakaru institūta (TSI) bakalaura studiju programmā "Datorzinātnes", kas pēc darba devēju ieteikumiem ierindojas 1.vietā starp Latvijas privāto augstskolu datorzinātņu jomas programmām. Pēdējās tendences liecina, ka TSI inženierzinātņu jomas studenti ir pieprasīti darba tirgū.

Bakalaura studiju programma piedāvā gan teorētisko algoritmu izpēti, gan praktiskās nodarbības, izmantojot modernāko datoru aparatūru un programmatūru. Lekcijas vada Latvijas un vadošo starptautisko IT uzņēmumu pārstāvji, kā arī ārzemju vieslektori. Studiju laikā tu apgūsi fundamentālas zināšanas datorzinātnēs, augstākajā matemātikā un datortehnoloģijās tādos studiju kursos kā datoru un datorsistēmu arhitektūra, programmēšana un programmatūras konstruēšanas tehnoloģija, diskrētā matemātika, datu struktūras un algoritmi, tīmekļa aplikāciju uzbūve, datortīkli, kiberdrošība u. c.

"Clarity Labs" Personālvadības departamenta pārstāvji atzīst: "TSI vienmēr tika uzskatīta par vienu no labākajām augstskolām Latvijā datorzinātņu programmu ziņā, turklāt mums ir darbinieki, kas absolvējuši vai joprojām studē TSI, un, skatoties uz viņu sniegumu, izvēle bija viegli izdarāma. Turklāt TSI sniedz daudz iespēju gan uzņēmumiem, gan studentiem, kas padara šo sadarbību izdevīgu un interesantu visām pusēm."

Darba devēji stratēģiski meklē jaunus darbiniekus

Datorzinātnes ir viena no jomām, kas mainās visstraujāk, jo tehnoloģijas turpina attīstīties ik mirkli. Speciālistu skaits šajā jomā joprojām nav pietiekams, tāpēc uzņēmumi meklē iespējas, kā "rezervēt" sev topošos talantīgos speciālistus. Ikviens uzņēmums, arī "Clarity Labs", meklē jaunus un daudzsološus talantus, tiek domāts par darba sludinājumu, bonusu sistēmām, darba vidi un kultūru, lai atlasītu kompetentākos darbiniekus, taču bieži vien ar to nepietiek. Tāpēc uzņēmumi stratēģiskāk pievēršas personāla atlases procesam. "Clarity Labs" pārstāvji atzīst, ka vienā no sanāksmēm uzņēmuma vadība un personāla komanda apsprieda veidus, kā piesaistīt organizācijai pašus labākos darbiniekus. Šīs diskusijas laikā tika lemts, kā varētu attīstīt topošo darbinieku prasmes un zināšanas. Viena no idejām bija atbalsts viņu izglītībai un apmācībai. Tas ļautu uzņēmumam palielināt augsti kvalificētu un kompetentu profesionāļu skaitu un palīdzētu sasniegt "Clarity Labs" mērķi – piesaistīt spēcīgus profesionāļus ar augsta līmeņa zināšanām.

Arī no studenta perspektīvas šāda sadarbība ir vērtīga, jo ļauj nodrošināt sev nākotnes darbavietu, sākot attīstīt savu profesionālo karjeru jau studiju laikā, šajā gadījumā – vadošā konsultāciju uzņēmumā "Lead-to-Cash" jomā, kas palīdz uzņēmumiem visā pasaulē izveidot un ieviest uzņēmējdarbības modeļus, kuri ļauj labāk izprast klientu vajadzības un dod iespēju veidot produktu piedāvājumus atbilstoši klientu vēlmēm. Studentiem šī ir lieliska iespēja kļūt par uzņēmuma daļu – mācīties, strādāt, attīstīties, sniegt ieguldījumu un profesionāli augt. Būtiski ir tas, ka students var izvēlēties savu karjeras ceļu un kļūt par datorsistēmu analītiķi, inženieri, uz klientu orientētas programmatūras inženieri, sistēmu programmētāju, tīmekļvietņu izstrādātāju, informācijas drošības speciālistu, IT arhitektu, automatizācijas sistēmu izstrādātāju u. c. Būtiski pieminēt, ka bakalaura un arī maģistra līmeņa studijas sniedz nepieciešamo teorētisko pamatzināšanu kopumu, kuru pēc tam ikviens var izkopt, papildināt un nostiprināt praksē.

5 iemesli studēt un attīstīt savas prasmes

"Clarity Labs" Personālvadības departamenta pārstāvji uzsver, ka ir daudz iemeslu, kāpēc ir svarīgi mācīties, taču izceļ piecus būtiskākos. "Pirmkārt, tas palīdz iegūt zināšanas noteiktā jomā vai studiju priekšmetā. Neatkarīgi no tā, vai tā ir jaunas valodas apguve vai jaunu prasmju apgūšana, studijas sniedz nepieciešamos rīkus un informāciju, lai gūtu panākumus. Otrkārt, studijas ir būtiskas karjeras izaugsmei. Lai spētu konkurēt mūsdienu darba tirgū, ļoti svarīga ir stabila izglītība un prasmju kopums. Treškārt, mācības uzlabo kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes. Mācoties analizēt un novērtēt informāciju, cilvēki kļūst labāk sagatavoti, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus savā personīgajā un profesionālajā dzīvē. Ceturtkārt, studijas var veicināt personīgo izaugsmi un attīstību. Tas var paplašināt cilvēku perspektīvas, uzlabot viņu komunikācijas prasmes un palielināt pašapziņu. Visbeidzot, studijas var palīdzēt cilvēkiem sasniegt savus mērķus – neatkarīgi no tā, vai tā ir sava biznesa uzsākšana vai augstākās izglītības iegūšana."

Kas jādara, lai pretendētu uz stipendiju?

Lai pretendētu uz "Clarity Labs" studiju stipendiju, ir jāaizpilda bezmaksas pieteikuma anketa tiešsaistē, ko var izdarīt vēl pirms atestāta par vidējo izglītību saņemšanas. TSI uzņemšanas komanda konsultēs un palīdzēs visā uzņemšanas procesā. Perspektīvākie kandidāti tiks aicināti uz interviju ar TSI un "Clarity Labs" pārstāvjiem.

Atceries, ka pieteikšanās stipendijai noris līdz 2023. gada 10. jūlijam. Tāpēc neatstāj pieteikuma aizpildīšanu uz pēdējo brīdi, jo vietu skaits ir ierobežots! To izdarīt vari jau šodien! Ja tev rodas jautājumi, vari pieteikties individuālai konsultācijai.

Vairāk par konkursa noteikumiem uzzini šeit.