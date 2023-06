Stipendija robotikas studijām – investīcija tavā izaugsmē

Pasaules Ekonomikas foruma 2023. gada "Future of Jobs" ziņojumā norāda, ka nākamajos piecos gados tehnoloģiju ieviešana joprojām būs galvenais uzņēmējdarbības transformācijas virzītājspēks. Vairāk nekā 85% aptaujāto organizāciju uzskata, ka jaunas un progresīvas tehnoloģijas un digitālās piekļuves paplašināšana ir tendences, kas, visticamāk, veicinās transformāciju to organizācijās. Vairāk nekā 75% uzņēmumu plāno ieviest lielo datu, mākoņdatošanas un mākslīgā intelekta tehnoloģijas, kā arī digitalizēt tirdzniecību nākamo piecu gadu laikā. Neatpaliek arī izglītības un darbaspēka tehnoloģijas, robotu, enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas. Mēs varam sagaidīt, ka aizvien biežāk arvien sarežģītāki roboti tiks izmantoti ikdienas darbos kopā ar cilvēkiem, un tas notiks dažādās jomās.

Automatizācija un robotizācija skar arvien vairāk nozaru, kā arī profesiju. Nākotnē šīs jomas nozīmīgums un ietekme palielināsies, līdz ar to jau tuvākajā laikā pieprasījums pēc kvalificētiem IT jomas speciālistiem, arī robotikā, pieaugs. "Robotikas speciālistu katastrofāli trūkst gan mūsu valstī, gan visā pasaulē", uzsver Transporta un sakaru institūta (TSI) prorektors akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, profesors Mihails Savrasovs, "studiju programma, kuru ir izstrādājusi mūsu augstskola, dod studentam tieši tās zināšanas un iemaņas, kuras ir vajadzīgas industrijai, jo mēs esam to izveidojuši ciešā sadarbībā ar Latvijas un ārzemju šīs jomas uzņēmumiem." TSI bakalaura studiju programma "Robotika" paver iespējas ikvienam veidot savu karjeru robotikas un automatizācijas jomā. Studijas nodrošina ne vien apjomīgu teorētisko zināšanu bāzi, bet arī aizraujošu iespēju strādāt TSI Robotikas centra mūsdienīgajās laboratorijās.

Robotika – bērnības sapnis, pārvērsts īstenībā

Nevajag domāt, ka runa ir par kaut kādu "vīriešu klubu", jo meitenes ir īpaši gaidītas profesijās, kas saistītas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (IKT). Ne velti dažādas organizācijas un uzņēmumi aktīvi reklamē meiteņu iesaistīšanos IKT nozarē, kā arī personāla atlases procesā īpaši aicina tieši viņas pieteikties vakancēm, tādējādi dodot iespēju sievietēm kļūt par pieprasītām augsta līmeņa ekspertēm jau tuvākajā nākotnē, un darba devējiem ir iespēja darba procesā ieviest jaunu redzējumu, viedokli, uzmanību pievēršot citām detaļām.

Jūlija Ustimenko ir TSI bakalaura studiju programmas "Robotika" 4. kursa studente. Jau no bērnu dienām viņu saistīja modernās tehnoloģijas, par to jāpateicas ģimenei – gan tētim, gan māsai. Bērnības aizraušanās pamazām kļūst par sapni, kas soli pa solim tiek pārvērsts īstenībā, jo viņa mērķtiecīgi to vēlas piepildīt. Nākotnē Jūlija sapņo par darbu ar rūpnieciskajiem robotiem, ideālā gadījumā kādā automobiļu rūpnīcā, jo viņu ļoti interesē arī automašīnas: "Manā skatījumā, rūpniecisko robotu izstrāde, montāža un programmēšana ir daudzsološs darbs. Pirms to parādīšanās, kamēr automašīnas tika būvētas pilnībā ar rokām, šādu rūpnīcu produktivitāte bija daudz zemāka un darbinieku darbs bija daudz smagāks. Visu cieņu, piemēram, robotiem-putekļusūcējiem, tie palīdz veikt tīrīšanu un ietaupa cilvēka laiku. Rūpnieciskie roboti palīdz cilvēkiem salikt vairākas tonnas smagas automašīnas! Man patīk doma, ka mans darbs varētu atvieglot smagu darbu un palīdzēt citiem cilvēkiem."

Jūlija jau pavisam drīz iegūs diplomu un kļūs par vienu no veiksmīgajiem TSI absolventiem, kas savas iegūtās zināšanas spēs prasmīgi pielietot savā ikdienā tehnoloģiju jomā.

Apmaksātas studijas, kā arī prakses un darbavieta

Ilggadējais TSI biznesa partneris – uzņēmums "Robologic GmbH" – talantīgākajiem un motivētākajiem profesionālā bakalaura studiju programmas "Robotika" studentiem piedāvā iespēju saņemt stipendiju, kas sedz studiju maksu 4,5 gadu garumā, kā arī nodrošina prakses iespējas un darbavietas. Tas ļaus sākt veidot karjeru jau no pirmā studiju gada. "Tieši TSI tehnoloģiskā virziena dēļ izvēlamies šo augstskolu kā sadarbības partneri. Man radās ideja piešķirt studentiem stipendijas studijām, lai atbalstītu motivētus studentus un iedvesmotu viņus jauniem sasniegumiem. Apzināmies arī jauniešu interešu mūsdienīgās tendences – tāpēc mēs iegūstam praktiski gatavus speciālistus robotikas jomā. Neesmu stingrs augstākās izglītības atbalstītājs tās standarta izpratnē, bet specializētas praktiskās augstākās izglītības iegūšana ir svarīga. Šobrīd tehnoloģijas attīstās tik strauji! Tieši ļoti specifiska profila speciālisti vienmēr būs pieprasīti, īpaši mūsu nozarē," pauž Vitālijs Vilims, "Robologic GmbH" valdes loceklis. Viņš uzsver, ka TSI absolventiem, kuri savas darba gaitas uzsāk šajā uzņēmumā, jau ir izpratne par jomu un galvenā prasme, ko sniedz augstākā izglītība, proti, darbs ar informāciju: "Līdz ar to TSI absolventi daudz ātrāk iekļaujas darba procesā, jo īpaši tāpēc, ka viņiem jau ir pamata apmācības un vēlme attīstīties šajā nozarē."

Vēlies iegūt stipendiju studijām?

TSI un "Robologic GmbH" meklē jauniešus, kas vēlas izmainīt nākotni! Ja esi zinātkārs, mērķtiecīgs, vēlies radīt jaunas tehnoloģijas vai uzlabot esošās, tu dedz nepacietībā jau pirmajā studiju gadā veidot pats savu robotu, tad bakalaura studiju programma "Robotika" ir domāta tieši tev! Papildus tam ir jābūt labām sekmēm un centralizēto eksāmenu rezultātiem. Un, protams, pats galvenais, – entuziasmam un nākotnes vīzijai. Ja esi tas jaunietis, kuru meklējam, tad izmanto iespēju iegūt profesiju, kura ar katru dienu kļūst arvien vairāk pieprasīta, bez maksas!

Lai pretendētu uz "Robologic GmbH" stipendiju apmaksātām studijām, ir jāaizpilda bezmaksas pieteikuma anketa tiešsaistē. Tiklīdz saņemsi dokumentus par vidējās izglītības apguvi, iesniedz tos TSI uzņemšanas sistēmā admission.tsi.lv. Spožākie un perspektīvākie kandidāti tiks aicināti uz interviju, kurā piedalīsies TSI un "Robologic GmbH" pārstāvji.

Atceries, ka pieteikšanās stipendijai noris līdz 2023. gada 10. jūlijam. Tāpēc neatstāj pieteikuma aizpildīšanu uz pēdējo brīdi, jo vietu skaits ir ierobežots! Izdarīt to vari jau šodien! Ja tev rodas jautājumi, 10. jūnijā plkst.11.00 vai plkst.13.00 nāc uz TSI atvērto durvju dienu. Tev būs iespēja uzzināt vairāk par programmu, uzdot jautājumus pasniedzējiem un uzņemšanas komandai, kā arī rezervēt sev vietu studiju programmā. Reģistrējies iepriekš šeit.

Vairāk par stipendijas konkursa noteikumiem uzzini šeit.

Transporta un sakaru institūts (TSI) ir privāta augstskola, kas jau vairāk nekā 20 gadu garumā sagatavo darba tirgū pieprasītus speciālistus. TSI piedāvā inženierzinātņu novirzienu studiju programmas tādās jomās kā transports un loģistika, aviācija, robotika un elektronika, datorzinātnes un datortīkli, uzņēmējdarbība un vadība. Studiju programmas apgūstamas angļu un latviešu valodā.

Uzņēmums Robologic GmbH tika dibināts 2013. gadā un ir vienīgais Latvijā, kas darbojas automatizācijas un autobūves nozarē. "Robologic" sevi redz kā ceturtās industriālās revolūcijas (Industrija 4.0) daļu, jo aktīvi tajā darbojas un redz tās potenciālu, tam ir plaša praktiskā pieredze un augsti kvalificēti speciālisti. "Robologic GmbH" jau vairākus gadus piedāvā studentiem prakses vietas, vieslekcijas, profesionālos kursus, piedalās programmas realizācijā un atbalsta jauniešus, piedāvājot stipendijas studiju maksas segšanai. Tāpat uzņēmumam ir savs apmācību centrs TSI, kas sniedz iespēju jauniešiem no Latvijas kļūt par pieprasītiem pasaules līmeņa speciālistiem.