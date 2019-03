10 ieteikumi, kurus vajadzētu ievērot pirms katra lidojuma

Regulāriem ceļotājiem jau ir izveidojušies individuālie paradumi, kā viņi gatavojas lidojumiem un ko dara lidostās pirms pacelšanās, taču tiem, kuri uz ārzemēm dodas vien retu reizi, šis process var sagādāt galvassāpes. Iedvesmojoties no "Reader's Digest", iepazīstinām ar ceļošanas padomiem, ko vērts ievērot, lai atvieglotu sev dzīvi.

Ir vairākas lietas, kuras der atcerēties pirms lidojuma, lai ceļošana beigu galā būtu veiksmīga. Kad esi iegādājies biļetes, svarīgi pārskatīt rokas bagāžas politiku, kas katrai aviokompānijai var būt atšķirīga. Komforts ir viena no lietām, kuru ceļotāji lidojuma laikā vēlas pēc iespējas vairāk, tāpēc svarīgi jau mājās padomāt par ērtu apģērbu, lai nebūtu jāuztraucas par pārāk šaurām biksēm un biezu džemperi.

Neapšaubāmi, visērtāk lido cilvēki, kas iegādājušies biļeti biznesa klasē, taču tad nākas šķirties no prāvas naudas summas, kas ne visiem ir "pa kabatai". Kā paša spēkiem atvieglot lidojumu ekonomiskajā klasē, uzzini šajā rakstā. Bet turpinājumā lasi ieteikumus, ko ieteicams izdarīt pirms došanās uz lidostu un pacelšanās.

Pases pārbaude

Lai gan šķiet pavisam neiespējami neieskatīties pasē, taču cilvēki patiesi atstāti aiz lidmašīnas borta vien tādēļ, ka personu apliecinošajam dokumentam beidzies derīguma termiņš. Tāpat padomu sarakstā minama došanās atvaļinājumā ar gan pasi, gan arī ID karti ceļa somā, kā arī ieteicams katru no šiem dokumentiem turēt citā vietā. Šādi izvairīsies no nepatīkamām situācijām, kad garnadžu vai neuzmanības dēļ paliec ārzemēs bez tik ļoti svarīgajiem dokumentiem. Tā kā ceļojumos ieteicams turēt kabatā personu apliecinošu dokumentu visu laiku (gadījumā, ja kaut kas atgadās un cilvēku nepieciešamības gadījumā var identificēt), portāls iesaka uztaisīt pases kopiju, bet īsto versiju turēt viesnīcas seifā vai dzīvoklī, kurā uzturies.

Dezinfekcija

Pēc apsēšanās lidmašīnas krēslā noteikti vajadzētu dezinficēt ar salvetēm vai speciālu gēlu roku balstus un galdiņu, ņemot vērā, ka apkalpes komandai pirms nākamās ceļotāju grupas uzņemšanas bieži vien pietiek laika, lai tikai savāktu gružus un miskasti. Pats vari iedomāties, cik daudz pirkstu nospiedumu uz tiem varētu atrast! Ko vēl darīt uzreiz pēc apsēšanās lidmašīnas krēslā, uzzini šeit.

Ierīču uzlāde

Filmu skatīšanās vai mūzikas klausīšanās datoros, telefonos un planšetēs ir vienas no iecienītākajām laika īsināšanas darbībām, taču nereti to nav iespējams realizēt savas aizmāršības dēļ. Vienmēr jāpārliecinās, ka visas elektroniskās ierīces ir uzlādētas, lai nesaskartos ar muļķīgām situācijām. Lidojumos labs palīgs ir pārnēsājamais lādētājs, kas palīdz ierīces uzturēt funkcionējošas arī pēc nolaišanās galamērķī.

Našķi

Lidojuma laikā bieži vien našķoties gribas pat tiem, kuri parasti ir visnotaļ atturīgi, tāpēc par saviem mīļākajiem kārumiem ieteicams padomāt jau iepriekš. Ja iegādāsies tos lidostā vai lidmašīnā, jārēķinās ar augstākām cenām, kā arī iespējamību, ka tavi iecienītākie našķi tur nebūs. Par uzkodām ieteicams padomāt jau iepriekš arī tiem, kuri īpašu uzmanību pievērš savam uzturam.

Zonu maiņu ietekme

Dodoties tālākos ceļojumos, nav iespējams izvairīties no pulksteņa laika maiņas, taču tavās rokās ir ietekmēt to, kā galamērķī jutīsies. Tieši tādēļ pēc iekāpšanas lidmašīnā ieteicams pulksteni pārregulēt uz to laiku, kas ir ceļojuma galapunktā, un sākt dzīvot pēc tā. Ja tur ir nakts un ielidosi tikai no rīta, jādara viss iespējamais, lai pagulētu – jāpadomā par ausu aizbāžņiem, acu maskām, kakla spilveniem u.c. Taču, ja brīdī, kad lidmašīna nolaidīsies, galamērķī būs nakts, skaties filmas, klausies mūziku, lasi grāmatu vai lejupielādē kādas spēles telefonā, lai tikai pēc iespējas ilgāk paliktu augšā.

Taču, esot lidostā un lidmašīnā, ir arī vairākas lietas, kuras nav ieteicams darīt. Par piecām no tām lasi turpmākajās rindās.

Gulēšana

Šī ir viena no darbībām, kuru eksperti lidostās neiesaka darīt – izņemot gadījumus, kad ielido lidostā naktī un nākamais reiss ir tikai no rīta, tomēr arī tad jābūt ļoti uzmanīgiem un svarīgākās mantas jātur cieši pie sevis. Nekad nevar zināt, vai netālu sēdošais nav iekārojis kādu tavu mantu! Taču gulēt lidostās primāri neiesaka tāpēc, lai nenokavētu lidojumu. Starp citu, šis ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki patiesi palikuši lidostā, bet gaisa kuģis jau devies savā maršrutā. Vairāk lasi šeit.

Alkohola lietošana

Lai gan daudzi cilvēki nereti iedzer glāzi kāda grādīga dzēriena stresa noņemšanai vai vienkārši par godu atvaļinājumam, šo prieku vajadzētu atstāt brīdim, kad nolaidīsies galamērķī. Ķermenis ir jāsagatavo lidojumam, tāpēc atceries daudz dzert ūdeni, jo lidmašīnas gaiss ir ļoti sauss. Mitruma līmenis tur ir daudz zemāks nekā parastā telpā uz zemes, tāpēc šajā gadījumā par ūdeni nedrīkst aizmirst, lai brauciena laikā justos labi.

Uzmanīga bagāžas pārbaude

Ejot cauri rokas bagāžas kontroles punktam, nereti no somas jāizņem pat ļoti daudz mantu, piemēram, dators, kosmētikas maciņa saturs, šķidrumi, citas elektroniskās ierīces, tāpēc ieteicams atvēlēt gana daudz laika, lai varētu pārbaudīt, vai visu saliec atpakaļ. Ja reiz zini, ka daudzas rotaslietas būs jāņem nost, vienkārši ieliec tās somā un uzliec pēc tam, lai nekavētu laiku ne sev, ne arī citiem.

Padomi ceļotājiem, kā tikt cauri rokas bagāžas kontrolei bez liekas aizķeršanās.

Draudzīga attieksme

Uz brīdi par taviem ceļojuma biedriem kļūst arī citi lidmašīnas pasažieri, tāpēc ieteicams respektēt vienam otru un palīdzēt tik cauri šim procesam. Sēžot pie vārtiem un gaidot iekāpšanu, neliec kājas uz pretējā krēsla, kur varētu apsēsties kāds cits, neaizņem nepieklājīgi daudz rūmes tikai tāpēc, ka gribi nolikt somu blakus, skaļi nečāpstini vai neskaties kādu soctīklu saturu bez austiņām. Ja tu izrādīsi draudzīgu un cieņpilnu attieksmi pret citiem, arī viņi būs izpalīdzīgāki. Ar nerakstīto lidmašīnas etiķeti iepazīsties šajā rakstā.

