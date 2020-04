40 stundās pāri visai Eiropai: latviešu pieredze, ceļojot uz mājām

Vācijā ielidojām ap pulksten 20. Lidostā situācija bija ļoti mierīga, procesi strukturēti – nekādu paniku just nevarēja. Pie kontroles parādījām pases, vēstniecības izziņu, pastāstījām, ka nākamās dienas pēcpusdienā dosimies uz Minsku, pārnakšņojot lidostā. Sākotnēji policijas darbinieki informēja – no mums tiks paņemtas somas un, policijas eskorta pavadīti, tiksim nogādāti pie izlidošanas vārtiem. Teica: "No rīta atnāksim jums pakaļ un atdosim somas. Te varēsiet paēst, pagulēt un gaidīt rītdienu." Lieki piebilst, ka tranzīta zonā bijām vienīgie cilvēki, kas ļāva sajusties teju vai kā VIP personām. Beigās tomēr tika noskaidrots, ka kafejnīcu ver ciet, bet badā mūs neviens nedomāja atstāt. Šī iemesla dēļ mums atdeva atpakaļ bagāžu, parādīja veikala virzienu un deva akceptu ieplūst starp pārējiem.

Minhenes lidostā pavadījām grūtas 18 stundas. Protams, izvēles iespējas, kur apsēsties vai, pareizāk sakot, apgulties, bija ļoti plašas, jo ierobežojumu un piesardzības pasākumu dēļ lidostas ir pustukšas. Tie, kas kādreiz ceļojuši caur Barselonas "El Prat" lidostu, zina, cik tā parasti ir dzīvīga, taču mūsu uzturēšanās laikā no iepriekšējās dunas nebija ne miņas. Milzīgajā lidostā pilnībā viss bija ciet un norobežots ar sarkanām lentēm. Vaļā bija tikai viena kafejnīca, kurā varēja ieiet pa vienu pusi, tāpat stingri tika kontrolēta distance, kā arī tas, lai veikalā neatrastos vairāk par četriem cilvēkiem vienlaikus. Galdiņi, protams, arī bija norobežoti, aicinot ceļotājus ar savu kafiju un pusdienām katru doties uz citu lidostas stūri. Situācija Minhenē bija daudz ikdienišķāka.

Foto: Privātais arhīvs

Pēc garās nakts lidostā Vācijā devāmies uz Minsku. Ja Spānijas iekšzemes reisā lidmašīnā bijām astoņi cilvēki, tad šajā bija jau gandrīz uz pusi vairāk – 15. Gan lidmašīnā uz Minheni, gan arī Minsku gaisa kuģa apkalpe visiem pasažieriem izdalīja informatīvus materiālus par to, kādi aizsardzības pasākumi valstī noteikti saistībā ar jaunā koronavīrusa izplatību. Ielidojot Minskā, bija jāaizpilda anketa, norādot, no kurienes esi ieradies, cik ilgi tur uzturējies, vai esi bijis kontaktā ar kādu, kuram bijuši saslimšanas simptomi, u. c. Pie pasu kontroles lidostā izziņu vajadzēja nodot.

Apskatot pasi, krievu valodā tika vaicāts par tālākajiem plāniem. Paskaidrojām, ka ņemsim taksi un brauksim uz Latviju. Uz jautājumu, vai zinām, ka robežas šķērsošanai pa sauszemi nepieciešama vīza, atbildējām apstiprinoši, un mums tika norādīts virziens, kurp doties.