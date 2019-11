700 kilometri Indijā uz velosipēda – trīs bērnu mammas Līgas stāsts

No braucieniem Līgai ir sakrājies daudz iespaidu, kuri ne gluži no pirmā acumirkļa, bet tomēr likuši iemīlēt šo valsti. "Indija ir interesanta. Kad biju pirmoreiz, man bija riktīgs kultūršoks. Tur viss ir netīrs, cilvēki staigā noplukušās drēbēs. Mazi bērni staigā apkārt vieni paši. Es pat raudāju. Bet pēc tam es pieņēmu – viņi tā dzīvo, viņiem tas ir normāli. Atbraucot atpakaļ uz Latviju, bija sajūta, ka te viss ir sakārtots, pārdomāts. Nav interesanti," smejas Līga. "Tāpēc man Indija patīk – viņi vairāk ļaujas notiekošajam. Viņi dzīvo vienkāršāk un ļaujas visam, bet Eiropā tā pietrūkst."

Līga definējusi, ka šis nebija ceļojums, bet gan piedzīvojums, jo brauciena laikā abi vairāk koncentrējušies uz ikdienas dzīvi. Pa tūristu vietām abi nav braukuši un speciāli apskates objektus skatīties nav devušies – vien tik, cik kaut kas organiski iekļāvies viņu maršrutā.

Pats brauciens, protams, bijis visai krāšņs, tomēr kopumā Līga, izceļot arī labo ceļu kvalitāti pat ciematos, teic tā: "Foršāk un drošāk braukt nekā pie mums Eiropā. Pirmajā brīdī šķiet, ka uz ceļiem ir haoss: braukšana pa pretējo joslu, visi taurē, pa vidu gājēji. Bet vajag vienkārši saprast, kā viss notiek, – saplūst ar pārējiem. Kad esi uzķēris to rimtu, ir viegli!" Tomēr arī tad, ja esi jau pielāgojies situācijai, nedrīkst zaudēt modrību uz ceļa. Neviļus Līgai ataust atmiņā arī kāda situācija, kad bijusi nepieciešamība šķērsot brauktuvi. Ceļam bijušas četras joslas, tikusi līdz pusei un konstatējusi, ka no konkrētā virziena netuvojas neviena mašīna, viņa uzsākusi kustību, bet, izrādās, ceļa virziens Indijā nav būtisks – tieši tajā brīdī braukusi mašīna no otras puses, pretējā virzienā. "Kā sanāk, tā viņi brauc. Sanāca tā, ka man gandrīz uzbrauca virsū. Par laimi, braucējs mani redzēja un paspēja laicīgi nobremzēt. Viss beidzās veiksmīgi."

Foto: Privātais arhīvs

Protams, noteikti Indijā jāizceļ arī daba un it īpaši – pie apvāršņa redzamie Himalaji, kas iekarojuši Līgas sirdi. "Uzbraucot kādā kalnā kilometru virs jūras līmeņa, skati pavērās ļoti krāšņi. Sajūta bija fantastiska! Saviem spēkiem uzmīties augšā, pārvarēt sevi un grūtības, turklāt visu redzēt – tas bija pats labākais moments visā ceļojumā," atminas Līga, izceļot, ka mīšanās augšup stāvos kalnos, kad ēnā termometra stabiņš rāda 35 līdz 38 grādus pēc Celsija, nav joka lieta. "Bija tā, ka 100 metrus pabraucu, tad stājos – es vienkārši vairs nevarēju, vajadzēja kādas minūtes atpūsties, atvilkt elpu."

Ēdiens ir vēl viena lieta, par ko ir vērts parunāt. Līga teic, ka viņu ļoti pārsteigusi kontrastainā ēšanas kultūra – viss ir bijis neprātīgi ass vai dikti salds. "Kad Indijā biju pirmo reizi, viņu aso ēdienu vispār neēdu – nebiju pieradusi. Bet otra lieta – es baidījos, kā viņiem ir ar sanitāro pusi. Līdzīgi kā pagājušajā reizē, arī šogad biju paņēmusi līdzi auzu pārslas, bet es jau biju noskaņojusies, ka varētu pamēģināt arī viņu ēdienu. Šķita – ja esmu tur otro reizi, vajag saņemties un pagaršot," tā Līga, piebilstot, ka ar laiku jau apradusi ar tradicionālo ēdienu un tas iegaršojies.

Daudz amizantu un arī neparastu atmiņu ir arī saistībā ar naktsmītnēm. Indijā ceļotāji palikuši viesnīcās. "Telti līdzi nemaz neņēmām, jo tur jau īsti nemaz nav, kur palikt, – katros krūmos kāds ir. Piemēram, kad brauc, ceļa malā neviena nav, bet, tiklīdz apstājies kaut pusdienu maizītes apēst, kāds vienmēr uzrodas – pat nezinu, no kurienes." Ar naktsmītņu izvēli arī gājis visādi – lielākoties, rezervējot gultas vietas, numuriņi izskatījušies daudz svaigāki, bet realitāte stipri pieklibojusi. Arī tad, ja piesola balkonu un terasi, var vienkārši rēķināties ar kādu dīvainu konstrukciju, kas nepilda šīs funkcijas, bet, ja aprakstā minētas labierīcības ar privātu ieeju, tad jāsaprot, ka tā var būt vienkārši mazmājiņa pagalma vidū. Jāpiebilst, ka ceļotāji sev līdzi veda arī gultas veļu, kas bieži vien viesnīcās bija ļoti sliktā stāvoklī, vai arī tādas nebija nemaz. "Ne vienmēr cena atbilst kvalitātei. Tā ir laimes spēle, bet Indija ir vieta, kur ļauties. Ir jāmēģina pieskaņoties!" teic Līga.

Foto: Privātais arhīvs

Visai neplānoti sanācis arī iemaldīties vietējo kāzās. Noīrējuši apartamentus mazā ciematiņā, Līga ar Aini saņēma no mājas bērniem uzaicinājumu uz kāzām. "Mēs piekritām, tomēr nedaudz jocīgi – bērni mūs uzaicina... un mēs tagad iesim. Pie mums tā nenotiek." Līgavainis atjājis ēzeļa mugurā, bet pēc vairākiem rituāliem ieradusies arī līgava. "Līgavainis izskatījās diezgan garlaikots, bet arī līgava neizskatījās priecīga. Viņiem nebija prieka emociju. Iespējams, tās bija darījuma laulības. Lai gan pašas kāzas ir vairāku dienu garumā ar dažādām tradīcijām, mēs ietrāpījām šādā. Pats process bija diezgan vienkāršs, pat no sākuma nesapratu, ka tas ir kāzu rituāls. Ap kaklu tika uzliktas ziedu virtenes, un tas bija gluži kā "jā" vārds. Tas pamatā arī bija viss. Visi sāka fotografēties, bet pēc tam bija maltīte. Salīdzinot ar mūsu kāzām, bija diezgan pliekani." Ceļotāji tur uzturējušies apmēram trīs stundas, un, lai gan jaunais pāris diezgan drīz aizgājis prom, tomēr vairāk nekā 100 kāzu viesi vēl nedaudz uzkavējušies. Tas bija ļoti interesants piedzīvojums, uzsver Līga.

Foto: Privātais arhīvs

Visa ceļojuma laikā uzmanības velobraucējiem netrūka. Piemēram, braucot garām ar rolleriem, vietējie piebremzēs, kārtīgi nopētīs un, visai iespējams, pat uzņems bildi un tikai tad patrauksies garām. "Viņi ļoti grib taisīt pašbildes. Pat nezinu, kas tā ir par māniju. Savukārt, ja redz fotoaparātu, viņi lūdz nobildēt un pēc tam vēlas apskatīties bildīti. Arī iepriekšminētajās kāzās to lūdza visi – pat kāzu fotogrāfs."