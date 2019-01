Aizbēgt no ziemas un aukstuma. Meitas un tēta piedzīvojumi saulainajā Maltā

Pateicoties iespējai lēti turp aizlidot, Malta pēdējā laikā ir kļuvusi par visai iecienītu galamērķi ceļotājiem no Latvijas. Arī es ar tēti pērn novembrī devos apskatīt nelielo salu valsti Vidusjūrā. Jāteic, brauciens noteikti nelika vilties, jo redzēt un darīt tur bija ko. Turklāt gan gaisa, gan ūdens temperatūra novembra vidū bija pietiekami augsta, lai baudītu peldi dzidri zilajā ūdenī.

Jā, Malta ir neliela valsts, bet tā noteikti nav garlaicīga un vienmuļa. Tur būs ko apskatīt gan vēsturisku ēku, gan izklaižu cienītājiem, gan laiskiem tūristiem, gan aktīvākas atpūtas mīļotājiem. Tā kā valsts atrodas uz vairākām salām, lai apskatītu daļu no tās brīnumiem, būs nepieciešams izmantot ūdens transportu. Pārvietoties iespējams gan ar prāmi, ko izmanto vietējie, gan doties tūrisma firmu organizētos kruīzos, kuru tur nudien netrūkst, – aizbraukt iespējams gan uz Gozo salu, gan nelielo Komino salu, gan apbraukt apkārt visai Maltai, apskatot dabas brīnumus un cilvēka radītās pilsētas ar milzu katedrālēm (to Maltā nudien netrūkst) no ūdens.

Plānojot ceļojumu uz Maltu, droši var rezervēt naktsmājas tikai vienā vietā. Sala ir neliela, un vienas dienas laikā ir iespējams nokļūt pat uz vistālāko tās galu un atpakaļ. Mēs palikām Budžibā – pilsētā, kas atrodas uz pussalas Svētā Pāvila līča krastā. Ar izvēli bijām apmierināti, jo, dodoties apskatīt citas vietas, izkļūšana no pilsētas neprasīja daudz laika un līdz jūrai mums bija jāiet tikai piecas minūtes.