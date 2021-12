Alus lielpilsēta Pilzene Ziemassvētkos? Jā, arī kovidlaikos!

Čehija nav tikai Prāga. Teiksiet: kurš gan to nezina? Droši vien, bet absolūtais vairākums ceļotāju tā arī neatklāj neko vairāk par Zelta Prāgu un Karlovi Variem. Velti. Šim sarakstam iesaku pievienot arī izbraukumu uz Pilzeni, kur decembra pirmajā nedēļas nogalē pēc "Czech tourism" un Pilzenes tūrisma biroja uzaicinājuma nokļuvu arī es.

Jau ilgu laiku plānotā brauciena plāni krietni pašķobījās nedēļu pirms izbraukšanas, jo Čehijas valdība Covid-19 gadījumu straujā pieauguma dēļ atcēla jau strādāt sākušos svētku tirdziņus (jāatgādina, ka Čehijā novembra beigās un decembra sākumā ir viens no augstākajiem saslimšanas rādītājiem Eiropā). Tomēr pagaidām tas arī ir viss, kas saistīts ar ierobežojumiem, jo, ja vari uzrādīt Covid-19 sertifikātu, iespējams apmeklēt gan koncertus un apskates objektus, gan bārus un restorānus, kā arī palutināt sevi pirms svētkiem, piemēram, alus spa. Bet par visu pēc kārtas.

Kā nokļūt Pilzenē?

Tā kā šie ir ieteikumi nedēļas nogales izbraukumam, vienkāršākais un ātrākais veids būs aizlidot ar "airBaltic" vai "Ryanair" tiešo reisu no Rīgas līdz Prāgas Vāclava Havela starptautiskajai lidostai, bet tad vai nu noīrēt automašīnu, vai ar 100. autobusu aizbraukt līdz Zličinas stacijai, no kuras vairākas reizes dienā kursē liels satiksmes autobuss uz Pilzeni. Brauciens ar to aizņems nepilnu stundu.



Piecas idejas svētku baudīšanai alus lielpilsētā

1. Pilzene nav liela pilsēta, bet, ja runa ir par alu, tad slava izskanējusi tālu pasaulē. Tieši miestiņš vairojis tās labklājību jau vairāk nekā 150 gadus. (Nu jā, jā, un "Škoda".) Bet par alu. Pilzenē un tās apkārtnē ir ļoti daudz darītavu, bet, pirmo reizi esot šajā Bohēmijas pilsētā, noteikti jādodas uz lielāko un galveno – "Pilsner Urquell", kas aizņem milzīgu teritoriju gandrīz pašā centrā, kur ir pat ielas un stadions, nemaz nerunājot par kilometriem gariem pagrabiem, kur milzu mucās norūgst alus. To visu, kā arī alus muzeju ikviens var apskatīt. Pašlaik alus darītavas teritorija izgreznota par godu svētkiem un vakarā izskatās īpaši krāšņi.



Jāsaka, ka čehi alu ne tikai dzer, bet tajā arī mazgājas. Un pareizi dara, jo tas ir ļoti patīkami. Runa, protams, ir par alus spa, ko var baudīt "Purkmistr" mazajā alus darītavā. Silta koka baļļa, pilna ar putojošu, zālītēm un apiņiem aizdarītu alus ūdeni, izrādās, ir laba ne tikai prāta un muskuļu sprieguma atbrīvošanai, bet arī ādai, kas jau pēc pusstundu ilgas mērcēšanās ir pārsteidzoši samtaina. Turpat blakus vannai atradīsi arī lielu alus kausu, ko pats vari papildināt, ja ir tāda gribēšana.

"Purkmistr" nelielā alus darītava, spa un viesnīca atrodas aptuveni 15 minūšu brauciena attālumā no Pilzenes centra.

Zināšanai par čehu alus dzeršanu: čehi alu dzer krietni putojošu! Tas nav nekāds brīnums vai nevīžība, ja saņemsi kausu, kurā puse ir putas. Ja tā nevēlies, tas iepriekš jāpiesaka. Tāpat daudziem pie sirds iet vienā kausā sajaukts tumšais un gaišais alus. Treškārt, lai arī jau kādu laiku pieņemts likums, ka restorāna vai kafejnīcas dzērienu kartē jābūt arī kam lētākam un bezalkoholiskam, alus Čehijā kopumā vienalga ir lētākais dzēriens.

Tik tālu par alu.

2. Tagad kārta ēdieniem. Pilzenē ir neskaitāmi daudz tradicionālo krodziņu, kur par ļoti pieņemamām cenām var nobaudīt čehu labumus – sautētu pīles kāju ar kraukšķīgu ādiņu, marinētu kamambēram līdzīgu sieru, visdažādāko veidu desas (protams, arī marinētas), tartara un ābolu štrūdeles versijas. Bet, ja esi Pilzenē ap Ziemassvētkiem, atceries, ka čehu tradīcija paģēr šajos svētkos neēst gaļu. Ziemassvētku ēdiens ir sulīga karpa. To gatavo smeķīgā zupā, kā arī pasniedz panējumā ceptus zivs gabaliņus ar kartupeļu salātiem (mans novērojums liecina, ka tie nav vis vācu kartupeļu salāti, bet faktiski čehu versija veģetārajam rasolam). Raksturīgs Ziemassvētku ēdiens ir arī "černij kuba" jeb "melnais Jēkabs", kas ir tāds kā gruboto ar sēnēm. Noteikti iesaku!

Un Ziemassvētki Čehijā nav iespējami bez greznām piparkūkām. Tās var iegādāties jau gatavas, bet var arī Pilzenes tūrisma informācijas centrā (TIC) rezervēt meistarklasi piparkūku apgleznošanā. Lai arī rokdarbi nu pilnīgi noteikti nav mana mīļākā nodarbe, jāatzīst, ka smalku mežģīņrakstu vilkšana uz smaržīgām, brūnām piparkūkām ir ļoti meditatīva nodarbošanās. Un, ja kaut kas neizdodas, kļūdas taču vienmēr var apēst! Turklāt šāda piparkūka ir jauka un personīga dāvana.

Savukārt, ja ziemas pastaigā pirksti jau zili no aukstuma un vēders tukšs, silti iesaku sildošo un barojošo Pilzenes un tās apkārtnes tradicionālo zupu "kaldoun" – stipru, tumīgu cūkgaļas buljonu ar aknu frikadelītēm.

3. Tirdziņi. Sākumā teicu – ar Ziemassvētku tirdziņiem pilsētu centrālajos laukumos Čehijā ir cauri. Bet... Nu skaidrs, ka seko "bet", jo, piemēram, Pilzenes vecpilsētas karuseļi un aizgalds ar ēzelīšiem, kazlēniem un jēru priecē bērnus joprojām, rotājumu un eglīšu netrūkst, ir arī koša Betlēmes silītei veltīta skulptūru kopa, kur ir pat zilonis un daži stārķi. Tāpat arī tirgus būda, kur tirgo karstvīnu, ir vaļā.

Savukārt tiem, kam patīk amatnieku un mākslinieku darinājumi, vērts aizstaigāt uz veco trolejbusu depo, kas pārtapis par radošo kvartālu "DEPO 2015", kur ir gan izstādes, gan notiek dažādi pasākumi. Pirmajā decembra nedēļas nogalē tur notika "Mint market" ar vairāk nekā 100 amatnieku un mākslinieku stendiem, ēdinātāju busiņiem un laikmetīgās mākslas izstādi. Jāpiebilst, ka tirdziņi "DEPO 2015" notiek ik mēnesi. Ja ieinteresējies, paskaties viņu mājaslapā. Pie ieejas būs jāuzrāda Covid-19 sertifikāts, bet ieeja radošajā kvartālā ir bez maksas.



4. Kultūras baudītājiem. Ziemassvētku laiks ir arī brīdis, kad piesēst un padomāt. Pilzenē pilnīgi negaidīti šo ikdienas skrējienā tik svarīgo apstāšanos realizēju, baudot nelielu ērģeļmūzikas koncertu majestātiskajā Bartolomeja baznīcā (tās tornis ir augstākais visā valstī, un baznīca nesen atklāta pēc atjaunošanas). Ērģeļmūzikas koncerti notiek adventes svētdienās pulksten 15.00. Tie ir bez maksas, bet pie ieejas jāuzrāda sertifikāts.

Foto: Andra Briekmane

Vēl viens lielisks pārsteigums tiem, kam interesē sulīgi stāsti un neparasts interjers, Pilzenē varētu būt ekskursija pa dzīvokļiem, kur apskatāmi Ādolfa Losa (Adolf Loos) slavenie, savam laikam (pagājušā gadsimta sākumam) ļoti modernie un neticami dārgie interjeri. Apskati pavada arī sulīgi, dzeltenās preses cienīgi stāsti par šo meistaru. Ekskursijas notiek nedēļas nogalēs pa diviem maršrutiem, un tās jāpiesaka Pilzenes TIC.

5. Svētā Nikolasa dienas tradīcija. Ziemassvētku laiku Pilzenē un visā Čehijā ievada svētā Nikolasa dienas svinības, kurās no mājas uz māju iet kāda dīvaina kompānija – trīs velni ar grēku sarakstu, eņģelis un, protams, svētais Nikolass. Tradīcija, protams, nedaudz līdzinās Austrijā un Vācijā redzētajai, bet te velns nav tik briesmīgs.

Foto: Andra Briekmane

Parasti tie ir pusaudži, kas iet pabiedēt mazākus bērnus. Īsumā: sākumā velni noprasa, vai un ko sliktu mazie sadarījuši, tad eņģelis aizstāv mazos, kas jau pārbijušies no nelabajiem, un tad, kad bērni apsolās labi uzvesties, Nikolass viņiem iedod dāvanas. Kā stāstīja sastaptie čehi, šī ir plaši izplatīta tradīcija un daudzi atceras, kā bērnībā pašiem bijis bail no velniem. Tāpēc bērni vismaz līdz Ziemassvētkiem pēc Nikolasa dienas uzvedas labi.