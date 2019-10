Amerikāņiem pateicīgākā Čehijas pilsēta: Pilzene ik gadu svin pilsētas atbrīvošanu no nacistiem

Čehijas rietumu pilsēta Pilzene kopš 1990. gada katru gadu maijā svin Atbrīvošanas svētkus. Pilzeni un tās reģionu, atšķirībā no pārējās Čehijas teritorijas, kuru ieņēma Sarkanā armija, 2. pasaules kara beigās 1945. gadā no nacistiskās Vācijas okupācijas spēkiem atbrīvoja ASV karaspēka vienības.

Par godu ASV 3. armijas komandierim, ģenerālim Džordžam Patonam, kurš vadīja Čehijas rietumdaļas Bohēmijas atbrīvošanu, Pilzenē ir izveidots īpašs muzejs. Patona vārdā ir nosaukts arī pilsētas centrālais tilts pār Mže upi. Pilsētā ir arī Amerikāņu iela un ASV prezidenta Franklina Delano Rūzvelta vārdā nosaukts tilts. Pilzenes centrā atrodas monuments, kas veltīts ASV karavīriem, uz kura iekalti vārdi "Paldies tev, Amerika! 16. bruņotās divīzijas vīriem. Mēs nekad neaizmirsīsim." Pilsētā ir pieminekļi arī citām ASV armijas vienībām, kas piedalījās Pilzenes atbrīvošanā.

Foto: DELFI

Pilzene bija tālākais austrumu punkts Eiropā, kuru 2. pasaules kara laikā atbrīvoja rietumu sabiedrotie. Džordža Patona komandētā 3. armija bija ieņēmusi Bavāriju, un, nesastopot tur nopietnu vāciešu pretspēku, nolēma doties tālāk uz austrumiem, Prāgas virzienā. 1945. gada 19. aprīlī ASV spēki šķērsoja bijušo Vācijas-Čehoslovākijas robežu, lai, kā norādīja Patons, nodrošinātu viņa armijas flangu drošību.

Foto: Patton Memorial Pilsen

Jūtot, ka 2. pasaules karš tuvojas beigām, 5. maijā Pilzenē esošās "Škoda" rūpnīcas strādnieki organizēja sacelšanos pret vācu okupantiem. Jau 6. maija rītā pilsētā iebrauca ASV 16. bruņotās divīzijas tanki un, neskatoties uz dažu nelielu vācu vienību pretošanos, pilsēta tika pilnībā atbrīvota no nacistu spēkiem. 6. maija pēcpusdienā vācu vienību komandieris, ģenerālis Georgs fon Majevskis izdeva kapitulācijas pavēli un pats izdarīja pašnāvību. Lai gan Patons vēlējās doties tālāk un atbrīvot no nacistiem arī Prāgu, kurā bija sākusies pilsētas iedzīvotāju sacelšanās, sabiedroto virspavēlniecība viņam aizliedza virzīties tālāk par Pilzeni, jo pārējās Čehoslovākijas teritorijas atbrīvošana bija atvēlēta Sarkanajai armijai.

Foto: DELFI

Pēc 2. pasaules kara ASV armijas vienības Pilzenē un tās apkaimē palika līdz pat 1945. gada novembrim. Pilzenes tūrisma gide Marija Zemenova stāsta, ka gandrīz vai katrā pilzeniešu ģimenē ir stāsti par ASV karavīriem, kuri, ar lielām ķiverēm galvā, ieradās pilsētā un dalīja bērniem košļājamās gumijas. Citiem pilsētniekiem amerikāņi palikuši atmiņās ar beisbolu, kuru viņi spēlējuši kādā stadionā Pilzenē. Savukārt dzirkstošā vīna ražotne "Bohemia Sekt", kas atrodas Pilzenes piepilsētā, joprojām lepojas, ka 1945. gadā ASV karavīri izdzēruši 37 000 pudeļu ar viņu ražoto sarkanvīnu "Melnā Atraitne".

Foto: DELFI

Pilzenes atbrīvošanas 60. gadadienā, proti, 2005. gada 6. maijā pilsētas centrā tika atklāts Džordža Patona memoriālais muzejs, kur, pateicoties Pilzenes tūrisma informācijas centram, bija iespēja paviesoties arī portālam "Delfi". Muzejā ir plaša ekspozīcija ar ASV armijas karavīru uniformām un ekipējumu, kā arī dažādiem sadzīves priekšmetiem. Iespaidīga ir ASV armijas autodarbnīcas rekonstrukcija, kurā redzams gan darbagalds un dažādi instrumenti, gan pat armijas apvidus auto karkass. Kad muzejs tika atvērts, vietējie iedzīvotāji sākuši nest dažādus reliktus, kas bija palikuši mājās no 2. pasaules kara laika. Starp tiem bija pat neatvērtas ASV armijas konservu bundžas un tukšas dzērienu pudeles. Muzeja lepnums ir vairāki eksponāti, kas piederējuši Patonam, piemēram, viņa dienesta laiku laiviņcepure. Kā portālam "Delfi" norāda muzeja kurators Ivans Rollingers, nav dokumentālu pierādījumu, ka Patons būtu pats personīgi ieradies Pilzenē, tomēr fotogrāfijās liecina, ka viņš ir bijis lidlaukā Pilzenes pievārtē.

Kopš 1990. gada katru gadu 6. maijā Pilzenē notiek plašas Atbrīvošanas dienas svinības. To centrālais notikums ir 2. pasaules kara laiku automobiļu parāde pilsētas ielās. Uz svētkiem ik gadu, mērojot garu ceļu no okeāna otras puses, ierodas arī ASV armijas veterāni, kuru skaits gan ar katru gadu paliek arvien mazāks. Tomēr Pilzenes pašvaldība ir apņēmības pilna Atbrīvošanas dienas svinību tradīciju turpināt, atgādinot par nozīmīgiem notikumiem valsts vēsturē un sabiedrotajiem, kas joprojām stiprina Čehijas neatkarību. Nākamgad svinības Pilzenē risināsies no 1. līdz 6. maijam, festivāla programma ir pieejama šajā mājaslapā.