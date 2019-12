Ar elektronisko bezmaksas vīzu uz Sanktpēterburgu garajā nedēļas nogalē? Šis jautājums jau kopš oktobra skanēja pārāk vilinoši, tāpēc decembra sākumā izlēmām par labu īsam ceļojumam uz šo Krievijas pērli. Kā nokārtot šo vīzu, kā vislabāk braukt un, galu galā, – ko apskatīt, paralēli domājot, kā neļaut noplēst par šo braucienu deviņas ādas? Šie bija jautājumi, uz kuriem atradu atbildi šajā piedzīvojumā.

No 1. oktobra uz Sanktpēterburgu iespējams doties ar elektronisko bezmaksas vīzu. Izmantojot elektronisko vīzu, Sanktpēterburgā un Ļeņingradas apgabalā drīkst nokļūt ar lidmašīnu, jūras transportu, automašīnu, autobusu vai ar kājām. Iebraukšana un izbraukšana, izmantojot dzelzceļu, nav iespējama. Lai iegūtu elektronisko vīzu, jāaizpilda veidlapa šeit, un četru dienu laikā neatkarīgi no brīvdienām un svētku dienām tiks dota atbilde. Tas jādara ne agrāk kā 20 un ne vēlāk kā četras dienas pirms plānotās iebraukšanas Krievijas Federācijas teritorijā. Elektroniskā vīza derīga vienu reizi, un to var izmantot 30 dienu laikā no piešķiršanas brīža. Krievijas Federācijā ar elektronisko vīzu tās derīguma termiņa laikā drīkst uzturēties līdz astoņām diennaktīm, rēķinot no iebraukšanas brīža. Plašāk ar procesu, kā iegūt bezmaksas elektronisko vīzu, vari iepazīties šeit.

Kad vislabāk braukt? Protams, savs šarms ir vasarai, kad zaļo pils parki, ir baltās naktis, paceļas pilsētas tilti, darbojas strūklakas un gaisa temperatūra ir fantastiska, tomēr šis ir lielisks galamērķis arī ziemā – krietni mazāk tūristu, kā arī daudzās vietās ir samazināta ieejas maksa vai ieeja ir par velti, kas ir lieliska priekšrocība.

Ar ko vislabāk braukt? Šobrīd no Rīgas uz Sanktpēterburgu iespējams lidot tikai ar "airBaltic", kur izmaksas tuvākā mēneša laikā mērojamas no apmēram 300 līdz 500 eiro vienā virzienā. Un, tā kā piektdienas vakarā, kad šķērsojām robežu, bija izvijusies gara automašīnu rinda, kurā savu kārtu uz pārbaudi gaidīja lērums mašīnu, sapratām, ka izvēle par labu ceļojumam ar autobusu bija mūsu situācijai piemērotākā. Mums bija jāizšķiras starp divām kompānijām – "LuxExpress" un "Ecolines". Izvēlējāmies pirmo, jo konkrētajos datumos tai bija pateicīgāka brauciena cena (50 eiro vienam cilvēkam turp un atpakaļ), kā arī mums piemērotāks laiks, turklāt brauciens bija bez pārsēšanās. Te būtiski piebilst, ka, iepazīstoties ar piedāvājumu, svarīgi izpētīt maršrutu, jo, ceļojot ar elektronisko vīzu, nepieciešams doties caur konkrētiem robežpunktiem, kas šajā gadījumā ir Igaunijas un Krievijas robežpunkts Narvā. Saprātīgs ieteikums būtu izvēlēties braucienu naktī – pārbrauciens šķitīs īsāks, kā arī izdosies ietaupīt gan laiku, gan naudiņu. Šādu pieeju izvēlējāmies gan turpceļā, gan atpakaļceļā.

Ceļojuma izmaksas. Šajā braucienā diviem cilvēkiem kopējās izmaksas bija aptuveni 250 eiro.