Cilvēks, kurš vēlas doties garā velobraucienā, pavisam noteikti nesēž bezdarbībā, bet gan, piemēram, interneta dzīlēs atrod 1000 kilometru maršruta karti, kuru pirms vairākiem gadiem izveidojuši daži ASV izaicinājumu meklētāji, un nekavējoties apsver domu par došanos turp. Jā, tas ir stāsts par Viesturu Saldavu, kuram pat rakstītais brīdinājums – "rēķinies, ka vismaz nedēļu būsi bez pārtikas papildinājuma iespējām, sakariem un elektrības" – bija tieši kā punktiņš uz "i" jaunajam ceļojumam.

Mazliet ieskicējot, kas tad īsti ir šis pārgalvīgais ceļotājs: viņš ir ceļojumu, piedzīvojumu un izaicinājumu entuziasts. Tas mūs, protams, nepārsteidz! Viņš priecājas daļu savas dzīves pavadīt uzzinot, atklājot, piedzīvojot, bet, vēl svarīgāk, daloties un sniedzot iespēju arī citiem piedzīvot tās izjūtas, kuras viņš pats bauda.

Par to, kā Viesturs nolēma doties 1000 kilometrus garajā velobraucienā, mēs jau uzzinājām. Tomēr nevar nepieminēt, ka viņu jau iepriekš bija ieinteresējusi Centrālāzija: gan tās daba, gan cilvēki, gan kultūra. It īpaši Kirgizstāna ar savu vēsturisko PSRS "sajūtu gammu" un skaistajiem dabas plašumiem, vientuļo apkārtni, cilvēku neskarto un mainīgo dabu. Mainīgo, jo iespēja bija izbaudīt ne tikai ledaini aukstas naktis kalnu virsotnēs, bet arī dedzinošu saules svelmi kalnu lejās. "Iepazīstoties ar šo ASV izaicinājumu meklētāju maršruta karti, uzreiz sapratu – tas ir domāts man, tāpēc ir vien jābrauc! Pilnīga atslēgšanās no ārpasaules, tikai šeit un tagad – tieši tas bija nepieciešams," atklāj Viesturs.