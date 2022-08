Astoņas izplatītas ceļojumu kļūdas un padomi, kā no tām izvairīties

Ceļojot un pētot nezināmo, bieži tiek pieļautas dažas neuzmanības kļūdas. It kā jau nekas, bet dažreiz tās var pārvērst ceļojumu par vilšanos un naudas izšķērdēšanu. Lūk, astoņas bieži pieļautās kļūdas ceļojuma laikā. Cerēsim, ka šie padomi palīdzēs tev nekļūt par upuri šiem nelabvēļiem.

Pārpildīts maršruts

"Divas nedēļas Itālijā? Nu, mums ir jādodas uz Romu, Pizu, Florenci un Venēciju. Un nevar taču aizbraukt uz Itāliju un palaist garām Toskānu..." Pārpildīti maršruti ir daudzu ceļotāju "lāsts". Pārlieku ambiciozs ceļotājs pusi no atvaļinājuma pavada, ceļojot pa vietām, kurās vēlas pavadīt vairāk laika, bet tas nav iespējams, jo ir jāceļo tālāk. Lai novērstu šo izplatīto ceļošanas kļūdu, padomā par "elastīgu" ceļošanu. Tad visdrīzāk atradīsi gan slēptos dārgakmeņus, gan varēsi sekot līdzi vietējo iedzīvotāju padomiem. Un ceļojums izdosies daudz labāks!

Laikapstākļi, transporta problēmas, satiksme, budžeta ierobežojumi... Var būt desmitiem iemeslu, kāpēc ir jābūt gatavam mainīt savus plānus. Turklāt – viens no labākajiem plāniem, ir atgriešanās brauciens. Atceries, ka tev nav jāapskata visa valsts viena ceļojuma laikā. Ja plānosi to darīt, jutīsies nelaimīgi!

Pārpildīta ceļojuma soma

Prasme sakravāt tikai nepieciešamo ir gudrība, kas, šķiet, dzimst tikai no kļūdām ceļojot. Atceries, ka lielākoties veļas mazgātavas pastāv teju visur. Var gadīties, ka tu mājās divas dienas pēc kārtas uzvelc vienu un to pašu tērpu. Tieši to pašu tu vari darīt ceļojot, jo neviens to nepamanīs! Ieteikums: sakravā somu kā parasti, pēc tam izņem pusi no sākotnēji plānotā apģērba. Sevi mierini ar faktu, ka tu tās visas tāpat nepaspēsi uzvilkt. Un tu taču vari apģērbu un aksesuārus iegādāties galamērķī, iespējams, par krietni lētāku cenu.

Nepieturēšanās pie sava budžeta

Laba budžeta plānošana var padarīt ceļotāju atjautīgu un pavērt dažādas jaunas iespējas. Kādam citam tas pats ceļojuma budžets var būt šķērslis un ierobežojums. Lai ceļotu labi, ir svarīgi būt reālistiskam un pieļaut neparedzētus papildu izdevumus. Nevajag, lai grūti nopelnītās brīvdienas izjauktu viena ceļojuma kļūda.

Ceļošana ar nepareizo kompāniju

Būsim godīgi, ierodoties Parīzē kopā ar draugiem, ir ļoti liela iespējamība, ka viņi varētu vēlēties pavadīt dienu Luvrā, savukārt tu vēlies apmeklēt modes preču veikalus. Ko darīt? Vai esi pilnībā pārliecināts, ka jums ir vienādas cerības un vēlmes, runājot par naktsmītni, transportu, ēšanu ārpus mājas vai naktsdzīvi? Vai jums visiem ir vienāds budžets? Lūk, visas šīs neizrunātās lietas var izjaukt jautrās brīvdienas kopā ar draugiem. Izvēlies piemērotu kompāniju savām vēlmēm!

Pusdienošana galveno tūrisma objektu tuvumā

Kafejnīcas un restorāni, kas atrodas tuvu populāriem tūrisma objektiem, izmaksās dārgāk nekā tad, ja ēdīsi mazliet tālāk. Tā tas ir bijis vienmēr! Ja dodies uz vietu, kur ēd vietējie iedzīvotāji, visticamāk, atradīsi labāku izvēli par pieejamākām cenām.

Veic nelielu izpēti par savu galamērķi tādās tīmekļa vietnēs kā "TripAdvisor" vai pēc ierašanās lūdz padomu savam naktsmītnes pakalpojumu sniedzējam. Rezervējot naktsmītnes, izmantojot "Airbnb", saimnieki bieži vien iekļauj sarakstu ar "darāmajām lietām", sākot no ēdināšanas vietām, beidzot ar apskates vietām. Šis vietējo ieskats palīdzēs sasniegt labāku kultūras garšu un bagātinošāku pieredzi, nevis, ja sekosi pa "iestaigāto" tūristu ceļu.

Piekritīsim, ka neatņemama ceļojumu sastāvdaļa ir gan vietējās virtuves izbaudīšana, gan arī tūrisma objektu apciemošana, tomēr dažādu lietu un pakalpojumu iegādāšanās šādās vietās pavisam noteikti iespaidīgi sarucinās iekrājumus bankas kontā. Un kā jau minējām – ir jāpieturas pie sava budžeta. Tātad, izvērtē savus pirkumus un vietas, kur doties papusdienot vai uzdzīvot.

Vērtslietu nēsāšana



Nēsājot līdzi dārgas rotaslietas, fotoaparātus un citus dārgus priekšmetus, tu piesaistīsi kabatzagļu uzmanību. Pat ja zādzība tava ceļojuma galamērķī nav problēma, ir pārāk viegli pazaudēt svarīgas lietas ceļojuma laikā, tāpēc tās vislabāk ir atstāt mājās.

Tomēr, ja ir nepieciešams nēsāt līdzi vērtslietas, dari to apdomīgi. Apsver iespēju paņemt līdzi jaku ar rāvējslēdzēju kabatām vai valkāt jostas somu skaidras naudas un kredītkaršu nēsāšanai. Pirms ceļojuma izņem no maka vai somiņas visus priekšmetus, piemēram, lojalitātes kartes vai darba kartes/caurlaides. Papildu kartes padarīs maku "resnāku", kas varētu piesaistīt zagļu uzmanību. Ir svarīgi neatstāt savus priekšmetus bez uzraudzības!

Neiemācīties nevienu vietējo frāzi



Nezinot nevienu vietējo frāzi, tu vari sajusties pilnīgi bezpalīdzīgs jaunajā vietā. Vēl ļaunāk, vietējie iedzīvotāji var nebūt gatavi palīdzēt, ja tu necentīsies iemācīties vietējā valodā pateikt tādas lietas kā "paldies" un "lūdzu".

Būtisku frāžu apgūšana neaizņem ilgu laiku, un tu vienmēr būsi pateicīgs, ka veltīji tam laiku. Izmanto valodu lietotni, piemēram, "DuoLingo" vai "Google Translate", lai uzzinātu un iemācītos pamata vārdus un frāzes.

Dzīvošana sociālajos tīklos savā brīvdienu laikā



Fotografējot skaistas bildes un mīlot katru ceļojuma minūti, ir vilinoši vēlēties pēc iespējas vairāk izlikt sociālajos tīklos, taču šī ir kārtēja ierastā ceļošanas kļūda.

Atgriežoties mājās no ceļojuma, sociālie mediji joprojām būs pieejami, taču vairs nevarēsi izbaudīt brīvdienu skatus, smaržas, skaņas un garšas. Centies ierobežot laiku, ko pavadi sociālajos tīklos, kamēr ceļo. Pārmērīgi liela dalīšanās sociālajos saziņas tīklos var arī parādīt, ka atrodies prom no mājām, kas savukārt var apdraudēt māju, kas palikusi viena. Zagļi uzdarbojas vienmēr!

Raksta tapšanā izmantota informācija no "Tripadvisor".