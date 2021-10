Atelpa Siguldai – kā 'Tūrisma Gids' zelta rudens brīvdienas Lietuvā baudīja

Lieta, ko karaīmi no savas puses devuši Lietuvai, kas deva viņiem pajumti, – īpašie pīrāgi "kybyn". Tie vietējiem tik traki iepatikušies, ka ātri aizgājuši plašā apritē un "kibins" jau kļuvis par sugas vārdu šāda veida pīrāgiem. Karaīmiem no rauga mīklas gatavotie pusmēneši pildīti tikai ar liellopa vai jēra, nekad ne cūkas gaļu, bet lietuviešu versijā tajos iekšā liek gan dārzeņus, gan sēnes, gan vistu un ruksi. Ja ir vēlme pašam pagatavot īstu "kybyn", Traķos ir jāiegriežas vietā, kas saucas šo pašu pīrāgu vārdā - "Kybynlar", un jāsarunā īsa meistarklase. Ja jums (ar vienu roku!) izdosies arī pīrāga savirpinātās maliņas, esat īsts meistars! Mūsu grupā bija viens pagalam neveiksmīgs cepējs, kura kibins izskatījās pēc bēdīga dinozaura, ne zeltaina pusmēneša ar pīnīti.

Foto: Giedrius Akelis

Jaukā laikā var izbraukt pa Galves ezeru, lai no visām pusēm apskatītu majestātisko Traķu pili, – ar pedāļu vai airu laivu, lielākām grupām ir pieejamas motorlaivas. Galves ezers tā nosaukts ne velti – leģenda vēsta, ka dzelmē atrodas mistiskas akmens galvas. Tagad senais stāsts ir pārvērsts par jaunlaiku izklaidi – ezerā var nirt un apskatīt skulptūru parku ar spocīgu Jaunavu Mariju, lielgabalu u.c. objektus.

Arī ieiet pilī ir vērts – sajust senās Lietuvas lielkņazistes varenības elpu. Vītauts, kurš rezidēja Traķu pilī, lietuviešiem ir ļoti svarīga persona, viņu nācijas diženības simbols. Vītauts ir visur – katrā pilsētā vismaz pa vienam piemineklim, mācību iestāžu nosaukumos, galerijās un baznīcās. Vienbrīd gan pazibēja tāda ķecerīga doma: ja savāktu vienkop visas gleznas, pieminekļus un vitrāžas, kurās atainots senais leišu karalis, vai būtu divas kaut cik līdzīgas sejas? Jo vienīgais oficiālais un ticamais karaļa attēls ir viņa zīmogā – 13. gadsimtam raksturīgais neveiklais grebums…

Viļņu var nodēvēt ne tikai par zaļo, bet arī kafejnīcu pilsētu (lai gan šajā ziņā tai konkurenci veido, pēc personiskiem novērojumiem, igauņu Pērnava). No ultraromantiskām kafejnīcām ar rožu klēpjiem un kļavu lapu vītnēm (kas tiek nomainītas atbilstoši gadalaikiem pret izrotātiem egļu zariem vai ābeļziediem) līdz elegantiem modernās virtuves "tempļiem" un revaransiem pagātnei.

Piemēram, "Ertilio Namas" – lietuviešu atbilde mūsu "3 pavāru restorānam", kas no dizaina viedokļa ļoti sasaucas ar nu jau nebūtībā iesoļojušo "Valtera restorānu". Ēdienkarte, protams, sezonāla, protams, no vietējiem produktiem, un garšās solījums izvest no 16. gadsimta līdz mūsdienām. No seniem laikiem tikai nojausma un stāsts, jo pats ēdiens ir supermoderns, taču – gatavots no attiecīgajā laikmetā pieejamiem produktiem. Starp citu, jūs zinājāt, ka bebrs ir zivs? Noguruši no zivju diētas gavēņa laikā, lietuviešu katoļticīgie pie tiesas pierādīja, ka bebrs ir zivs un turpmāk ar baznīcas svētību to varēja locīt iekšā arī gavēņa laikā. "Ertlio Namas" versijā tā ir uzkoda ar bebra gaļas pastēti.

Vēl viena interesanta iestāde ir restorāns "Neringa", kurā tu jūties kā nonācis pagājušā gadsimta 70. gados. Pietrūkst tikai šveicara livrejā pie ieejas durvīm. Līdzīgi kā smalkie restorāni Rīgā "Astorija" vai "Tallina", kuros varēja tikt iekšā tikai pa blatu vai iedodot šveicaram kukuli. "Neringā", kas pēc rekonstrukcijas atvērta tikai šovasar, ir pilnībā saglabāts senais interjers, un, šķiet, arī šveicars, kurš tagad ir vienkārši garderobists.



Ēdienkarte gan ir mūsdienīga, bet viens no padomju laiku firmas ēdieniem ir dabonams – vista "Kijevas gaumē". Uz šo restorānu pieaugušie bērni ved savus vecākus, kuriem "Neringa" bija vai nu neaizsniedzams sapnis vai restorāns ļoti, ļoti īpašiem gadījumiem.