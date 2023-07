Atmosfēriski pludmales bāri un romantiskās Džafas vecpilsētas ieliņas – Telaviva māk pārsteigt!

Atmosfēriski pludmales bāri un romantiskās Džafas vecpilsētas ieliņas – Izraēlas galvaspilsēta Telaviva mūs pārsteidza nesagatavotas. Brīvdienās paspējām iesauļot dekoltē, notvert vairākus saulrietus (un pat kādu saullēktu), nogaršot kaktusa augli un neskaitāmus citus gardumus, kā arī izbaudīt šarmanto Vidusjūras piekrasti.

Ceļojumā devāmies marta pirmajā pusē. Kopumā Izraēlā pavadījām četras dienas, ar kurām, protams, bija par maz, lai kārtīgi izjustu šīs zemes šarmu, tomēr pietiekami, lai gūtu pirmos iespaidus un sasmeltos D vitamīnu. Vien četrarpus stundu lidojums ar "airBaltic" un no Latvijas skarbās ziemas (jā, tik vēsu martu arī vēl skaitu pie ziemas mēnešiem) nokļuvām īstā pavasarī. Svelmaina saule, marakujas augļu kokteiļi un cita par citu skaistākas pludmales. Paradīze, tā gribētos teikt!

Lidostā iegādājāmies SIM karti ar interneta pieslēgumu (45 eiro), jo sapratām, ka bez tā tālu netiksim. Uz pilsētas centru ātri un ērti nokļuvām ar vilcienu (4,8 eiro). Īsi pēc ierašanās pilsētā, iekārtojāmies caur "Booking" atrastā dzīvoklī. Par trīs naktīm divām personām samaksājām 250 eiro.

Drošības jautājums noteikti ir aktuāls katram, kas dodas uz šo valsti. Dienu pirms mūsu ceļojuma Telavivā notika uzbrukums, kurā tika ievainoti trīs cilvēki. Pirmajā naktī ar manu ceļabiedreni – māsu – pielēcām sēdus no šāvienu skaņām aiz loga. Izrādījās, ka kāds šauj salūtu. Ceļojuma laikā bijām piesardzīgas: neklīdām apkārt pa pilsētu vēlās vakara stundās, nedrūzmējāmies lielos cilvēku pūļos, kā arī izvairījāmies no sabiedriskā transporta izmantošanas ārpus Telavivas. Tirgū un citās publiskās vietās manījām pa kādam policijas darbiniekam – arī tas mazināja apdraudējuma sajūtu, kas bija radusies, klausoties draugu un paziņu viedokļos par Izraēlu. Mūsu ceļojums pagāja mierīgi, kopumā jutāmies droši un jau kā savējās. Vietējie ir laipni, atsaucīgi, iedrošinoši. Gan par restorānu viesmīļiem, gan mūsu ceļā satiktajiem gidiem un šoferīšiem varam teikt tikai to pašu labāko.

Ko četrās dienās paspējām piedzīvot Telavivā:

pavadīt dienu vienā no Telavivas burvīgajām pludmalēm;

piedzīvot Telavivas promenādes rosību;

izstaigāt Old Jaffa ieliņas;

aplūkot St. Peter's baznīcu;

atrast kādu "pērli" Jaffa Flea market – krāmu tirdziņā;

izbraukāt pilsētu ar skūteri (droši var iznomāt arī ričuku);

apbrīnot debesskrāpjus;

iepazīties ar Sarona tirgus gardo piedāvājumu;

nogaršot izraēliešu Shawarma;

baudīt vietējos augļus un svaigi spiestās sulas;

jūsmot par brīnumainajiem saulrietiem virs Vidusjūras līganajiem viļņiem.

Jeruzalemes, Betlēmes un Nāves jūras apskate

Otrajā ceļojuma dienā Izraēlu iepazinām kopā ar nelielu ceļotāju grupiņu tūrisma kompānijas organizētā tūrē. Sākumā devāmies uz Jeruzālemi, vēlāk paviesojāmies 15 kilometru attālumā esošajā Betlēmē, kas jau ir Palestīnas daļā, savukārt dienu noslēdzām ar atpūtu pie Nāves jūras.

Mūsu programmas pirmā pieturvieta bija viena no vecākajām un svētākajām pilsētām pasaulē –Jeruzāleme. Šī vieta sniedz pavisam īpašas sajūtas – tādas, ko grūti aprakstīt vārdos. Kā stāstīja mūsu gids, Jeruzālemes apskatei var veltīt no četrām stundām līdz pat četriem gadiem. Šī ir viena no tām vietām, kas atkal un atkal sauc atpakaļ.

Vizītes laikā pilsētā aplūkojām:

Church of the Holy Sepulchre;

Western Wall;

Machaneh Yehudah Market;

Dome of the Rock;

Tower of David.



Jeruzālemē atrodas vecākā baznīca pasaulē, bet Betlēmē – otra vecākā. Tā kā abas pilsētas šķir vien aptuveni 20 minūšu brauciens, devāmies pāri Izraēlas-Palestīnas robežai, lai uzkavētos arī pie šī vēsturiski nozīmīgā monumenta. Šķērsojot robežu, dokumenti netika vaicāti un pārvietošanās bija ļoti operatīva. Vienīgais – mūsu gids bija spiests palikt Izraēlā, bet ar Palestīnu mūs iepazīstināja cits grupas vadītājs, vietējais (ņemot vērā saspīlētās valstu attiecības, tas ir pavisam saprotams).

Pēdējā pieturvieta šajā tūrē – Nāves jūra. Tās apskate varēja būt ilgāka, jo ar mums atvēlēto stundiņu peldei un pludmales baudīšanai noteikti bija par maz, turklāt Kalia pludmale, kurā tika dots brīvais laiks, bija ļaužu pārpildīta. Nu tā, ka ļoti.

Patiesībā, Nāves jūras apskate bija mans šī gada lielākais "aplauziens". Un pati vien vainīga, ka vairāk nepainteresējos un naivi paļāvos uz lietu sakritību. Manas ekspektācijas noteikti nesakrita ar realitāti.



Ekspektācijas. Pirmajā video daļā (avots: pixabay.com; Alona Malakh) redzamās zilganzaļā ūdens ieskautās Nāves jūras sāls saliņas patiešām eksistē! Lai tās atrastu, jādodas uz Neve Zohar pludmali. Glīto drona kadru uzņemšanai biju nokārtojusi lidošanas atļauju un kļuvusi par Izraēlas Aerokluba biedru. Bet velti! Eh, ja jūs zinātu, cik nevēlama stresa šī formalitāšu kārtošana man bija radījusi. Labā ziņa – tas nebija dārgi, tikai 36 eiro.

Realitāte. Skaudrā realitāte ir tāda, ka mēs sava ceļojuma laikā apmeklējām tūristu piebāzto Kalia pludmali, kas atrodas 60 kilometru attālumā no maģiskajām Nāves jūras salām. Mūsu izvēlētajā ekskursijā ar tūristu autobusu nebija minēts, kur tieši pie Nāves jūras mēs piestāsim, tāpēc paļāvos – nu gan jau, ka tur, kur tas skaistums! Kur tad vēl? Es kļūdījos! Pirms došanās ceļā man vajadzēja sazināties ar tūrfirmu un precizēt šo informāciju. Pludmale bija nebaudāma – cilvēku pilna, maza, ierobežota, bet ūdens – netīrs un dubļu pilns. Arī par ikoniskajiem peldes kadriem ar avīzi rokās varēju aizmirst. Tik pārpildītā pludmalē to nav iespējams izdarīt.

Parasti man patīk domāt plānus B, C, un Ž, tomēr šoreiz citu variantu nebija. Mūsu ceļojums bija saplānots tā, ka vēlreiz doties uz šo Izraēlas pusi nevarējām paspēt. Auto neīrējām drošības apstākļu (un arī manu baiļu sēdēt pie stūres ārzemēs) dēļ. Ar sabiedrisko transportu nevēlējāmies braukt, jo ceļā būtu jānomaina trīs transportlīdzekļi. Vienīgais variants bija organizētā tūre, kas šajā jautājumā mūs pievīla.

Tomēr ar pārējo tūres programmu bijām apmierinātas. Tā kā auto īrēšanai ārzemēs vēl neesmu gatava, šāda tūre gida pavadībā šķita pašā laikā. Ekskursiju paku rezervējām "Get Your Guide", par to samaksājām 95 eiro par cilvēku.

Nākamās divas dienas pavadījām Telavivā, laiski zvilnot Vidusjūras krastos, kā arī baudot Džafas vecpilsētas šarmu. Vajadzības gadījumā pilsētā pārvietojāmies, izmantojot sabiedrisko transportu. Viena brauciena cena ir 1,5 eiro, tomēr jāatzīmē, ka transporti bieži kavējas. Dažos no tiem iespējams iegādāties biļeti, vienkārši noskenējot savu bankas karti. Tiesa, naudiņa tiek noskaitīta, bet fiziska biļete netiek izsniegta, tāpēc līdz galam nesapratām, kā tad biļete tiks pārbaudīta kontroles iekāpšanas gadījumā. Bet ko tur daudz – to noskaidrosim nākamreiz!

Skaidri zinām, ka atgriezīsimies! Telaviva ir šarmanta, mūsdienīga un, gribētos teikt – elektriska. Šī pilsēta valdzina un pievelk! Turklāt Izraēlā ir vēl tik daudz, ko redzēt, ka būtu grēks to atstāt neapskatītu.