Kaspars Misiņš un Una Baufala ir ceļotāju pāris, kuri pirms vairākiem gadiem bez ceļošanas pieredzes un ar tikai nelieliem iekrājumiem metās piedzīvojumos, nolemjot iepazīt pasauli. Tolaik abi vēl tikai sapņoja par to, ka ar ceļošanu varētu pelnīt, bet vēlāk izrādījās, ka tas viss ir ļoti iespējams un šobrīd pat labi izdodas. Tagad vismaz sešus mēnešus gadā abi pavada ārzemēs.

Kaspars un Una kopā ir kopš 2007. gada. Abi dzīvojuši Rīgā, līdz vienā brīdī nolēmuši, ka vajadzētu paceļot, tāpēc 2012. gadā iegādājušies biļetes uz Portugāli ar domu – ja ceļošana iepatiksies, iesākto vajadzēs turpināt. Un tā arī bija – jau pirmā ceļojuma beigās radās ideja pēc gada aizbraukt kaut kur uz ilgāku laiku.

Tolaik abiem pat nav bijuši nekādi dižie iekrājumi, jo starp pirmo un šo ceļojumu, par kura galamērķi tika izvēlēta Indija, abi bija paspējuši vēl trīs reizes aizmukt uz ārzemēm. Pāris iedvesmojies no grāmatas "Rīga-Pekina", un abi sapratuši, ka var ceļot arī ļoti lēti. "Mēs neļāvāmies bailēm, ka tas varētu būt dārgi vai mēs kaut ko nemācēsim, mēs vienkārši skatījāmies uz tiem piemēriem, kur cilvēki izdara ko traku un ar nelieliem līdzekļiem. Mēs gribējām būt prom pēc iespējas ilgāk, bet tajā pašā laikā mēs apzinājāmies, ka katram mums ir tikai apmēram 1500 eiro, ko tērēt uz vietas, turklāt nebija aviobiļešu atpakaļceļam," teic Kaspars. "Mēs arī centāmies neklausīties pārējos – ja sāk to darīt, tad var sabīties un nekur neaizbraukt," piebilst Una. Aizgājuši no darbiem un pārdevuši teju visu iedzīvi, pāris ar lielu sajūsmu devās ceļā.