Bez milzu plānošanas un gaidām. Dažu dienu ceļojums uz Vīni un tās tuvējiem kalniem

Četras ar pusi dienas Vīnē? Tur noteikti netrūktu ko darīt. Bet gribas jau arī kādā kalnā uzkāpt, un vai tad tas ir atvaļinājums, ja nesanāk nopeldēties. Es šajā laikā paspēju visu un nonācu pie secinājuma, ka Austrija ir lieliska valsts arī īsiem, ne pārāk labi izplānotiem un ne pārāk dārgiem ceļojumiem. Uz Vīni var dabūt salīdzinoši lētus lidojumus, dzīvošana tur nebūt nav ievērojami dārgāka par citām vietām Eiropā un tur ir gan kultūra, gan daba, gan dažādas izklaides iespējas.

Neesmu no tiem, kas ļoti rūpīgi izplāno ceļojumus. Šoreiz es mēģināju, bet neteiktu, ka ļoti labi izdevās. Vismaz ne tā, lai uzrakstītu punktu pa punktam, kuri ir skaistākie objekti Vīnē un Vīnes pievārtē, kas noteikti jāredz, pievienojot plašus aprakstus par to vēsturi. Bet ceļojums bija gana labi izplānots, lai es atpūstos bez stresa, ka kaut ko nepaspēšu, vienlaikus apskatot un izbaudot ļoti daudz jauku lietu. Vīnē apmeklēju tikai vienu no daudzajiem muzejiem – dažu dienu laikā visu tāpat neapskatīsi, jo redzēt ir ļoti daudz ko.

Lūk mani secinājumi un spilgtākie iespaidi:

Ēkas Vīnē ir grandiozas gan no iekšpuses, gan ārpuses, visas nozīmīgākās var nepagūt apskatīt;

Donava ir skaista, un tur var nopeldēties;

Man ļoti patika piemīlīgais atrakciju parks Vīnē, to iesaku apmeklēt;

Uz jaukām staigāšanas vietām kalnos var aizbraukt ātri un ērti, un tur ir ko darīt ļaudīm ar dažādu fizisko sagatavotību.

Bet nu par visu pēc kārtas.

Vīne ir iespaidīga pilsēta, kas noteikti patiks tiem, kas sajūsminās par lielām un greznām ēkām: pilis, baznīcas, domes un parlamenta ēka... Es pat īsti nezinu, no kura gala sākt.