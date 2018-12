Brīnišķīgi ciemi un slepenas pludmales: ceļojums uz Maljorku

"Šis nav ceļojuma apraksts, kādus parasti raksta dienasgrāmatās. Šis būs īss Maljorkas ceļvedis ar ieteikumiem, kas, cerams, būs noderīgi kādam nākotnes šīs salas apmeklētājam. Šis būs stāsts par piedzīvojumu, kas ceļojuma laikā izraisīja vislielākās emocijas un beigās – vēl daži novērojumi," tā savu stāstu konkursam "Ceļo, stāsti, atkal ceļo", kura galveno balvu – kruīzu pa Vidusjūru – nodrošina "Costa Cruises", piesaka Sabīne Sarkane.

Maljorkā pavadījām vienu nedēļu augusta mēneša pirmajā pusē. Laikapstākļi mūs lutināja – katra diena bija karsta un saulaina (līdz +30 grādiem pēc Celsija, kas varbūt kādam varētu likties arī pārāk karsts).

Dzīvojām "Airbnb" īrētā dzīvoklī nelielā Fornalutiksas ciematiņā (Fornalutix), kas atrodas 40 minūšu braucienā ziemeļu virzienā no Palmas. Šī vieta lika to iemīlēt kopš paša pirmā brīža, kad tajā ieradāmies. Lai gan šis ir ārkārtīgi mazs ciematiņš, ko var izstaigāt krustu šķērsu dažu stundu laikā, katra šī ciematiņa ieliņa, katrs stūrītis un pagrieziens ir arvien jaunas fotokartītes attēla vērts, kas liek elpai aizrauties.

Foto: Sabīne Sarkane

To pašu var teikt par ļoti daudzām Maljorkas pilsētām un ciematiem. Šī sala ir diezgan maza, un ar auto no viena galapunkta līdz otram var nokļūt, ilgākais, divu stundu laikā. Visas pilsētiņas ir samērā mazas un izstaigājamas dažu stundu vai nepilnas dienas laikā (protams, izņemot Palmu). Tā kā mēs neesam no tiem, kam vislabāk patīk atpūsties, laiskojoties pie jūras, mēs vienas dienas laikā parasti apmeklējām divas pilsētiņas.