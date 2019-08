Brīvdienas ārzemēs: mātes un meitas ceļojums uz Barselonu

Otrās dienas plāns bija apskatīt Katalonijas laukumu, kas, kā vēsta tūrisma ceļvedis "Barcelona Turisme", tika atklāts 1927. gadā un kura platība ir pieci hektāri, un izbraukt ar tūristiem domāto "hop on hop off" autobusu.

Katalonijas laukums ir pilns rosības: vienā laukuma daļā notiek deju cīņās, citā laukuma daļā tūristus izklaidē kostīmos pārģērbti un grimēti personāži, bet laukuma vidusdaļa ir pilna ar baložiem. Kā var būt ceļojums bez bildēm? Nolēmām uztaisīt pāris bildes, bet pēkšņi klāt pienāca vīrietis ar sagrimētu seju un piedāvāja mūs nofotografēt. Pēc tam viņš uzstāja, lai nofotogrāfējamies kopā ar viņu. Lai arī nevēlējāmies bildes ar šo vīrieti, iebildumus viņš nepieņēma, bet naudu gan paprasīja, tāpēc mums tik vien kā dažu bilžu dēļ nācās atvadīties no pāris eiro. Šī ir viena no lietām, no kuras ir jāuzmanās – vietējie "biznesmeņi" spēj ļoti neuzkrītoši pielavīties ar dažāda veida atrakcijām vai produktiem.

"Hop on hop off" autobuss nav lēts, bet ja esi Barselonā uz dažām dienām, tad šī ir ļoti laba alternatīva pilnīgi trakam skrējienam, lai redzētu pēc iespējas vairāk. Autobusam ir vairāki maršruti, no kuriem izvēlējāmies garāko, kas bija gandrīz trīs stundu brauciens. Autobuss brauca gan pa Barselonas ielām, gan arī pa serpentīnu augšā uz "Montjuic" kalnu. Brauciena laikā autobuss arī brīdi apstājās pie dažām no vietām, kā arī bija iespēja pieturās izkāpt un pastaigāt, pēc tam kāpt nākamajā autobusā.