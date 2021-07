Brīvdienas Vidzemē bez plāna: supošana, makšķerēšana un citas izklaides

''Mūsu ģimenei raksturīgas ātrās idejas. Lai gan šis brauciens bija laicīgi ieplānots, jo sen noskatītās naktsmājas rezervētas, konkrēta plāna ar apskates objektiem vai aktivitātēm padomā nebija. Bet trīs dienu atpūta izvērtās lieliska!'' tā savu atpūtas braucienu ''Tūrisma Gida'' rīkotajam stāstu konkursam piesaka Līva Segliņa. Kā viņai kopā ar ģimeni veicās brīvdienās Vidzemē un bez plāna, lasi turpmākajās rindās.

''Galamērķis skaidrs – atpūtas komplekss ''Dīķsalas'' Gulbenes novadā, kur mums divām naktīm rezervēta mājiņa uz salas diviem pieaugušajiem un diviem bērniem. Šīs naktsmājas uz saliņām manā redzeslokā bija jau sen, bet līdz šim nebija sanācis tur aizbraukt. Tagad droši varu to ieteikt kā brīnišķīgu galamērķi, kur baudīt mieru, plašumu, makšķerēt, peldēties un visādi citādi atpūsties. Mūsu namiņā bija viss nepieciešamais – divas istabas, virtuve, labierīcības, kā arī īpašs bonuss – sauna pašā mājiņā, ko arī izmantojām pēc pilnas programmas ar atvēsināšanos dīķī. Teritorijā pieejams arī bērnu laukumiņš, volejbola un futbola laukums, katamarāna un SUP dēļu īre. Saliņas ar mājām izvietotas pietiekami tālu viena no otras, lai citu cilvēku klātbūtni nemanītu.

Bet visu pēc kārtas. No Babītes līdz Gulbenes novadam ir braucams gabaliņš. Tā kā konkrēta plāna nav, nolemjam pie reizes apskatīt arī Alūksni, par kuru radu un draugu lokā saņemtas tikai labākās atsauksmes. Visu apskatīt nepagūsim, tāpēc izvēlamies izpētīt Alūksnes ezera apkārtni – uzkāpjam ievērojama augstuma skatu tornī, lai paskatītos uz Alūksni no augšas, un noskatām labāko peldvietu. Palīkumojam pa pastaigu takām, pārejam pāri Saules tiltam un tad dodamies uz labiekārtoto Pilssalu, kur ierīkota arī lieliska pludmale. Karstajā vasaras dienā tur arī pavadām ilgāko laiku, bet novērojam, ka ir iespēja izbraukt pa pilsētu ar ekskursiju vilcieniņu "Severīns", nolaisties pa trošu ceļu, izbraukt ar kuģīti, supot vai ķert asākas izjūtas braucienā ar ūdens motociklu. Mums pietiek ar peldi, kur no ezerā izbūvētas laipiņas var lēkt ūdenī, un jau pusdienlaiks klāt. Pēc ieteikuma dodamies uz viesnīcas "Jolanta" restorānu netālu no Alūksnes bānīša stacijas. Neskatoties uz ilgo gaidīšanu, labi un garšīgi paēduši gan bērni, gan pieaugušie.

Pēc labas maltītes beidzot laiks doties uz naktsmājām iepriekšminētajās ''Dīķsalās'', kas mūs ļoti patīkami pārsteidz, un uzreiz ir skaidrs, ka te varēs labi atpūsties. Iepriekš apskatījām bildes, kas mūs sagaida galamērķī, tāpēc mašīnā līdzi ielikta gan makšķere un ogles grilam, gan SUP ekipējums. Tomēr pirmajam vakaram pietiks ar makšķerēšanu. Namiņā uz sienas skaidri un gaiši rakstīs, kāda ir makšķerēšanas maksa un nosacījumi, tāpēc ķeramies pie lietas, lai sarūpētu vakariņas. Ilgi nav jāgaida un katrs esam pa zivtiņai noķēruši – ''Dīķsalās'' pat trīsgadniekam ir pa spēkam izvilkt zivi, bet līdz grilējamam lomam gan nedaudz pacietības noderēs. Tomēr pirmo cienījama izmēra zivi izdodas noķert piecgadniekam. Viss grilēšanai nepieciešamais ir uz vietas, ogles arī esam sagādājuši laicīgi, arī zivju netrūkst – atliek vien baudīt.

Nākamajā dienā dodamies apskatīt tuvumā esošo Stāmerienas pili, kas atrodas Vecstāmerienā. Laicīgi rezervējam galdiņu pusdienām atpūtas kompleksā ''Sonāte'' un dodamies piedzīvojumos. Skaisto un atjaunoto Stāmerienas pili apskatām no ārpuses, izstaigājam pils parku, kurā ierīkota pat āra bibliotēka ar lampiņu virtenēm un krēsliem, kuros nesteidzīgi baudīt no antīkā grāmatu plaukta izvēlēto lasāmvielu. Pa meža taciņām dodamies apskatīt Stāmerienas ezeru un novērojam, ka ir iespēja ar nelielu kuģīti doties ekskursijā. Tomēr mūsu plānā ir Stāmerienas ezerā doties supot (ar savu ekipējumu), kas izvēršas par lielisku piedzīvojumu, kura laikā no ūdens puses var apskatīt gan nelielu daļu Stāmerienas pils, gan Stāmerienas svētā labticīgā kņaza Ņevas Aleksandra baznīcu. Pēc kārtīgas supošanas gardu maltīti ieturam atpūtas kompleksā ''Sonāte'', kur arī pieejama gan peldvieta, gan bērnu laukumiņš, bet rezervācija gan jāveic laicīgi, citādi vari palikt neēdis. Mums vienai dienai aktivitāšu pietiek, bet iepriekš apsvērām iespēju doties pārgājienā (vai velo braucienā) apkārt Stāmerienas ezeram, kur esot astoņu kilometru garš maršruts. Vakarā izbaudām iespēju savā namiņā, neviena netraucēti, baudīt saunas priekus un peldi dīķī (no katras saliņas dīķī ved trepītes).

Viesmīlīgās ''Dīķsalu'' mājiņas jāatstāj līdz pulksten 12.00, un izvēlamies mājupceļā doties ar līkumu un iegriezties Alauksta ezera atpūtas kompleksā ''Chill up'', kur pieejamas gan nakšņošanas mājiņas, gan veikparks un ūdens atrakcijas. Īpašnieki saka, ka arī trīs un piecus gadus veciem bērniem būs pa spēkam ūdens atrakcijas, tāpēc dodamies ģimeniskā piedzīvojumā, kas pārvēršas par kārtīgu izsmiešanos. Jāsaka gan, ka bērniem vēl pāris gadus vajadzētu paaugties, lai varētu atbilstoši izmantot ūdens atrakcijas, bet, arī neskatoties uz to, tas izvērtās par vienu no spilgtākajiem brauciena notikumiem.''

