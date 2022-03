Busiņceļojums ar suni: 10 padomi un lietas, kas tev jāzina

Ja apsver iespēju doties nelielā izbraukuma braucienā ar savu suni, ceļot busiņā ar mīluli vai izbaudīt reālu busiņdzīvi ar viņu, šis ceļvedis ir domāts tev! Pirmā lieta: nebūs viegli! Tas prasīs zināmu pierašanu, taču ceļošana busiņā kopā ar suni ir pilnīgi iespējama, ja vien esi iepriekš tam sagatavojies. Turklāt atceries to, ka šis ceļojums gan tev, gan tavam lolojumam sniegs tiešām lielisku dzīves pieredzi. Viņš tik daudz laika pavadīs ārā un redzēs pasauli ar pavisam citām acīm.

Šie padomi noderēs visos gadījumos, neatkarīgi no tā, vai plāno tikai uz dažām dienām doties ceļojumā kopā suni, vai arī esi iecerējis doties garā ceļojumā un par savu dzīvesvietu uz kādu laiku saukt busiņu. Šie padomi, visticamāk, sniegs tev pārliecību par to, ka pasaule ir jāredz kopā ar cilvēka labāko draugu! Jā, tas prasīs nedaudz darba, bet busiņdzīve kopā ar mājdzīvnieku var būt patiesi interesanta, tāpēc šeit ir viss, kas tev jāņem vērā.

Ļauj savam sunim pierast pie busiņa

Ja apsver busiņdzīvi ar suni, pirmā lieta, kas tev ir jādara, ir jāļauj sunim pierast pie jaunās mājvietas. Ļauj sunim to apošņāt, izstaigāt, pasēdēt un pagulēt tajā, arīdzan paēst tur. Proti, vienkārši un dabiski ļaut pierast pie jaunās vides. Tas ir svarīgi, ja nevēlies ceļot ar nervozu suni sev blakus.

Tev vajadzētu viņu arī pieradināt pie trokšņiem, ko rada busiņš. Piekritīsi, ka busiņš patiesi var būt diezgan trokšņains, un daudzas no šīm skaņām var sabiedēt suni? Tāpēc liec viņam dzirdēt, piemēram, kā tiek iedarbināts dzinējs. Tāpat dodies nelielos izbraucienos pirms lielā brauciena, lai suns pierastu pie braukšanas šajā automašīnā. Bīdāmās durvis ir vēl viens troksnis, pie kura dzīvniekam ir jāpierod.

Foto: Shutterstock

Iepriekš izpēti suņiem draudzīgus kempingus

Ņem vērā to, ka dažos kempingos ar suņiem ierasties nav atļauts. Tomēr vairums kempingu suņus uzņem labprāt, taču bieži vien par to tiek iekasēta papildu maksa (par katru suni – un jā, cena palielinās, ja tev ir trīs!). Ņem to vērā!

Iegādājies pat ļoti garas pavadas

Lai nodrošinātu suņu kontroli kempingā, iesakām izmantot ļoti garas pavadas, piekabinot tās ārpusē pie busiņa. Tādā veidā sunim būs pietiekami daudz vietas, lai justos tā, it kā viņš būtu brīvs, tomēr pastāvēs robeža, kas neļaus viņam aizbēgt.

Tavam sunim patiks visas jaunās pastaigas... bet nepārcentieties!

Ja uzsāksi dzīvot busiņā kopā ar suni, pastāvēs iespēja, ka tu būsi mazliet satraukts, ka katru dienu būs jādodas jaunā pārgājienā. Tas ir labi, ka suns atrodas jaunā vietā, turklāt var paostīt katru stūri, bet atceries, ka viņu tas var nogurdināt. To vari izmantot mirkļos, kad ir jādodas ilgā braucienā. Ieteikums būtu: pārliecinies, ka nepārslogo savu suni, jo tas var radīt viņam veselības problēmas.

Iespējams, tev vajadzēs veikt nelielu izpēti, lai noskaidrotu, kāda veida pastaigas notiek šajā apkārtnē un vai tās ir draudzīgas suņiem. Dažām pastaigu takām ir nepieciešama neliela pastaiga pa bezceļiem, piekrastes takām vai mājlopu tuvumā, tāpēc pārliecinies, ka tu un tavs suns esat pieraduši pie dažāda veida pastaigu veidiem.

Foto: Shutterstock

Kas attiecas uz suņu pastaigu pamatprincipiem: tiem nevajadzētu atšķirties no tā, kādi tie bija pirms došanās ceļā. Vienmēr ņem līdzi ūdens bļodiņu, izkārnījuma maisiņus, kārumus, bumbiņu un somu, kurā to visu ievietot. Būtu arī lieliski, ja tu parūpētos par to, ka uz viņa kaklasiksniņas būtu uzlikts kāds apgaismojos, ja plāno ar viņu doties nakts pastaigās.

Izpēti suņiem draudzīgas ēdināšanas iestādes

Lielākā daļa vietu ļauj suņiem atrasties telpā vai ārpus tās. Noteikti izlasi atsauksmes, apskati ēdināšanas vietas attēlus un drošības labad piezvani viņiem vai atrodi informāciju mājaslapā, vai izvēlētā vieta ir "pet friendly". Ja tā tas ir, tad nekautrējies, baudot maltīti, pavaicāt, lai tavam mājdzīvniekam atnes ūdens bļodiņu. Tas ir tikai normāli un pareizi!

Jāatzīmē, ka šīs apmeklēšanas reizes suņiem var būt ļoti emocionālas, jo svešinieku uzmanība var satraukt un nelabvēlīgi ietekmēt suni. Cilvēki bieži vien mēdz būt uzmācīgi, vaicājot, vai mīluli var paglaudīt. Tāpēc esi gatavs tam! Labāk centies ierobežot šādas situācijas, cik vien iespējams.

Foto: Shutterstock

Uzturi savu busiņu sakārtotu un ērtu neatkarīgi no laika apstākļiem un nosaki robežas suņiem

Busiņš ir maza telpa, pat tad, ja tajā nakšņo tikai cilvēki. Ja bariņā ņem arī suni, tad rēķinies ar to, ka viss ir jāsaorganizē kompakti. Jums ir jāstrādā kā komandai.

Pārliecinies, ka busiņš ir ērts tev pašam un sunim. Pārliecinies, vai visiem ir kur gulēt. Tas ir tavā ziņā, vai izvēlies līdzi ņemt savam sunim gultiņu vai tomēr ļausi viņam gulēt kopā ar tevi (bet, ja viņš gulēs kopā ar tevi, izvairies no gaišas krāsas gultasveļas, jo tad visi netīrumi jau būs pamanāmi pirmajā dienā).

Foto: Shutterstock

Labos laika apstākļos ir daudz vieglāk uzturēt telpu tīru. Ar atvērtām busiņa durvīm, nojumēm ēnā un nedaudz sauļošanās krēma visi būs apmierināti! Varī arī iegādāties ūdensnecaurlaidīgo paklājiņu, kur likt suņu guļvietas, lai tās nesamirktu no rīta rasas. Vēl viens padoms, ja ceļosi vasarā, uzstādi ventilatoru, kas ļaus busiņā ieplūst vēsam gaisam.

Savukārt, kad līst, telpu būs grūtāk uzturēt kārtīgu. Viens no galvenajiem padomiem: nežēlo naudu dvieļu mētelīšiem. Uzvelc vienu no tiem savam mīlulim, un tas ļoti ātri uzsūks lietus ūdeni, un tu nejutīsi slapja suņa smaku busiņā! Karstā laikā vari šo pašu dvieļu mētelīti uzvilkt, lai atvēsinātos.

Tavam sunim joprojām būs nepieciešama rutīna

Tiesa, tas nav tas pats, kas darba termiņi un pienākumi, un, bez šaubām, ceļošana ar suni busiņā sniedz tādu kā brīvības sajūtu, taču tas joprojām ir saistīts ar atbildību. Ir daudz labāk, ja tavs suns pieturas pie kaut kādas rutīnas, kad runa ir par barošanas laiku, pastaigu laiku un gulēšanas laiku. Tas izklausās garlaicīgi, bet tas padarīs jūsu dzīvi daudz vieglāku!

Piestāj vietās, kur var iegādāties suņu pārtiku

Visvienkāršākais risinājums būtu pārliecināties, ka tavs suns ēd pārtiku, kas ir viegli pieejama visur. Tomēr, ceļojot busiņā ar suni, tas ne vienmēr ir tik vienkārši! Atceries arī to, ka, mainot nepārtraukti suņa barību, tas var izraisīt kuņģa darbības traucējumus, kas var būtiski sabojāt mājdzīvnieka veselību un arī jūsu kopīgo ceļojumu.

Foto: Shutterstock

Katram gadījumam nēsā līdzi mini suņa pirmās palīdzības komplektu un medicīniskos dokumentus

Šeit gan ieteiksim konsultēties ar veterinārārstu, bet pirmās palīdzības komplektam noteikti ir jābūt līdzi. Runājot par vakcinācijas pasi – daži kempingi var arī lūgt pārbaudīt, vai tavs suns ir saņēmis jaunāko vakcināciju.

Pārliecinies, ka ikviens saņem nepieciešamo vietu un uzmanību

Ja ceļo kopā ar suni un dzīvesbiedru, atceries, ka ikvienam no jums ir nepieciešams savs laiks. Izvērtē pats sava suņa vēlmes, citiem ir vajadzīgs laiks vienatnē, citi suņi vēlēsies doties garos pārgājienos ik dienu, bet daži nē, savukārt citiem būs riebums palikt vienam pat uz piecām minūtēm. Tev ir jāatrod pareizais līdzsvars starp ikviena vajadzībām.

Ja tev ir nepieciešama neliela atelpa no sava suņa (bez nosodījuma – tik mazā telpā dzīvot kopā ir patiesi grūti!), apsver iespēju viņu aizvest uz dienas skoliņu. Protams, atstāt suni busiņā vēsā temperatūrā uz īsu laiku, ar ventilāciju un vairāk nekā pietiekami daudz ūdens, arī ir pareizi. Izvēlies, kas tev un tavai ceļošanas grupai ir vispiemērotākais!

