Ja ceļotāji nepiedomātu pie tā, kur naudiņa aiziet, lielākoties tik vērienīgi, ilgi un bieži pabūt ārpus dzimtās zemes nesanāktu. Turklāt, ritot gadiem, gūtas dažādas mācības un sakrājušies padomi, kas varētu noderēt arī citiem. "Tūrisma Gids" aicināja vērtīgos ieteikumos dalīties vairākus pieredzējušus latviešu ceļotājus, mudinot atklāt, kā ceļot lēti.

Ceļot ar mazu budžetu – vai tas ir iespējams un nav mazāk vērtīgi?

Laines Pērses, kura sarakstījusi piedzīvojumu grāmatas un padomos dalās arī blogā "Spin The World", ceļojumu pieredze ir visai plaša, turklāt kopā ar Arturu Driņinu abi ceļo ar ļoti ierobežotiem līdzekļiem. "To, ka ceļot ir iespējams arī ar mazu budžetu, šķiet, esam jau pierādījuši. Savu plašo pasaules izpēti patiesībā uzsākām ar pavisam nelielu naudas summu – pie tā apmēra, ko vēlējāmies sasniegt. Protams, tur gan komfortam nekas nepalika, tomēr tieši tas mums ļoti daudz ko iemācīja. Ceļošanu nu jau saucam par savu dzīvesveidu, tāpēc to darām pavisam neierastā veidā, savukārt, ja kāds dodas ceļojumā, lai atgūtos no ikdienas saspringtā darba grafika, komfortam ir nozīme un mūsu ceļošanas veids – ar autostopiem un gulēšanu teltī – nebūtu tas piemērotākais un relaksējošākais. Tomēr ceļot ar mazu budžetu ir iespējams, un tas nebūt nav mazāk vērtīgi! Jo mazāk naudas paredzēts plānotajam ceļojumam, jo lielāka vieta radošumam," teic Laine.

Anete Ilmete un Gita Ozoliņa, kuras par saviem piedzīvojumiem stāsta "The Travel Leaf", jau trešo gadu apceļo pasauli, un viņu mērķis ir paviesoties ikvienā valstī. "Šobrīd ceļot ir iespējams gan ar mazu budžetu, gan pat pilnībā bez naudas. Ceļojuma vērtība ir atkarīga no paša ceļotāja un viņa gaidām. Piemēram, mēs esam sastapušas ceļotājus, kas ir izbraukuši visu Eiropu ar stopiem. Naudu viņi pelna ceļā, vakaros spēlējot ģitāru uz ielām. Citi pārdod pašu izgatavotus rokdarbus vai ceļojumu fotogrāfijas. Ir cilvēki, kuriem nonākt jaunā galamērķī, iepazīties ar jauniem cilvēkiem, jaunām kultūrām un pasauli kopumā ir daudz svarīgāk, nekā būt komfortā. Tie, kas tiešām vēlas ceļot, mūsdienās var atrast daudz iespēju, kā to izdarīt, neatkarīgi no sava budžeta, un šī pieredze tik un tā būs īpaša," teic Anete.

Alīna Andrušaite ir ceļotāja un populārā bloga "Sapņu medniece" autore, un arī viņa uzskata, ka ceļot lēti un labi ir iespējams. "Noteikti ir vērts ceļot arī ar mazu budžetu, bet tad īpaši rūpīgi jāplāno. Katram cilvēkam ir sava vērtību skala un savas intereses – jāsaprot, kas interesē pašam, un jāprot izšķirot, kuras apskates vietas nebūs pie sirds, kā arī jāignorē teicieni "ja tu neesi bijis pie piramīdām, izbraucis ar kuģīti vai uzkāpis tornī, tad tu nemaz tur neesi bijis".