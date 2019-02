Ceļojuma stāsts: krāšņa atpūta arābu metropolē – Dubaijā

"Dabaija – varenības, putekļu, saules un tūristu ieskauta pilsēta, kas naktī asociējas ar skaistām pastaigām kosmiskās promenādēs, bet dienā ar karstu saunu industriālos džungļos," tā savu ceļojumu kādreizējā zvejnieku ciematā, kas tagad pārvērtusies par metropoli, rezumē fotogrāfs Mārtiņš Plūme, kas Dubaijā pavadījis nedēļu.

"Dubaija ir īsta arābu metropole, kurā uz ielas dzird visdažādākās valodas un mūsdienās ir kļuvusi par nozīmīgu darījumu centru. Pilsēta ir grandioza un iespaidīga. Parastam tūristam bez auto te pārvietoties ir grūti, jo interešu punkti viens no otra atrodas lielos attālumos un dienā jānoiet daudzi kilometri svelmainā saulē. Pilsēta turpina burtiski augt smilšainajā tuksnesī, un domāju, ka katram ir vērts apskatīt, kā attīstās viena no ātrāk augošajām debesskrāpju pilsētām," tā par ceļojumu savā mājaslapā raksta Mārtiņš, kurš ar saviem ieteikumiem padalījās arī ar "Tūrisma Gida" lasītājiem.

Ko vērts apmeklēt pilsētā? Pieminēšanas vērts ir strūklaku šovs mūzikas pavadībā pie paša "Dubai mall" iepirkšanās centra. Sevišķi iespaidīgs tas esot vakarā, kad ir skaisti izgaismots, turklāt apmeklējams bez maksas.

Foto: Mārtiņš Plūme

Tāpat jāpiemin arī vien no lielākajiem akvārijiem pasaulē, kas izvietots iepriekšminētajā lielveikalā – arī tur ieeja ir bez maksas. Savukārt, ja ir vēlēšanās doties pa īpašu tuneli, kas ved zem akvārija, būs jāiegādājas biļete.

Foto: Mārtiņš Plūme

Tomēr, lai redzētu visu pilsētas varenību no augšas, jādodas uz debesskrāpi ar nosaukumu "Burj Khalifa", kas ir augstākā ēka pasaulē un sniedzas 828 metru jeb 163 stāvu augstumā. No tās var redzēt panorāmu 95 kilometru attālumā.

Foto: Mārtiņš Plūme

Nevar iztikt arī bez "Palm Jumeirah" jeb Palmas salas apmeklējuma, kas ir visai iespaidīga.

Fotogrāfam ļoti patikusi pastaiga pēc saulrieta pa "Dubai Marina" promenādi, kad pilsēta iemirdzas miljoniem gaismiņās. Tieši šajā apvidū viņš nolēma nakšņot un iesaka to arī citiem ceļotājiem.

Foto: Martins Plume

Tomēr, ja laika ir nedaudz vairāk un ir iespēja izrauties no pilsētas, nevar iztikt arī bez skaistās šeiha Zaida mošejas, kas atrodas Abū Dabī.

Foto: Mārtiņš Plūme

Mārtiņš "Tūrisma Gidam" atklāja, ka no šī ceļojuma viņam visvairāk atmiņā palika tuksnesis, kas atrodas salīdzinoši netālu no pilsētas ("Sharjah-Kalba road" – ceļš, kas iet no Dubaijas uz Fudžeiru), saulriets un miers. "Skaisto ainavu papildināja arī vietējie turīgie iedzīvotāji, kuri izbaudīja savus 4x4 spēkratus pa irstošajām tuksneša kāpām, kur paralēli mierīgi pastaigājas arī kamieļi," viņš piebilst.

Foto: Martins Plume

Ko vēl ņemt vērā, dodoties uz šo galamērķi?



Pa dienu ir ļoti karsti, obligāti nepieciešams sauļošanās krēms;

Ja gribas tikt uz kādu "netūristiskāku" vietu, nepieciešams auto. Dubaijā visu kājām neizstaigāt – objekti viens no otra atrodas tālu;

Metro – ātrs un ērts pārvietošanās līdzeklis;

Zelts šeit ir lēts un ļoti liela izvēlē. Kā teic Mārtiņš, tik daudz zelta, cik bijis Deiras zelta tirgū, savā dzīvē viņš redzējis nebija;

Uz mājām vērts atvest dateles, zeltu, arābu smaržas un skaistas atmiņas.

Tomēr vislabāko ieskatu par atpūtu šajā betona džungļu ieskautajā pilsētā un tās apkārtnē sniedz fotogrāfa Mārtiņa Plūmes skaistie foto, ar ko "Tūrisma Gids" piedāvā iepazīties turpinājumā.



