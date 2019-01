Ceļojuma stāsts: No Lielā ābola līdz Lielajam ābolam jeb 70 dienās apkārt ASV

"Pēc saulainās un siltās vasaras bija iestājies rudens, kas daudziem saistās ar drūmu un lietainu laiku. Šis arī ir viens no iemesliem, kāpēc tieši šajā gadalaikā ieplānojam garākus ceļojumus. Atradām izdevīgu piedāvājumu lidojumiem un, ilgi nedomādami, iegādājāmies biļetes uz ASV. Ceļojums ar mašīnu pa Ziemeļameriku jau kādu laiku bija mūsu "to do" sarakstā un beidzot varējām to īstenot. Īsti vēl nenojaušot, kurp ceļi mūs aizvedīs, par ceļojuma sākuma un gala punktu izvēlējāmies Ņujorku. Iepriekš daudz neko neplānojām, aptuveni zinājām galvenās vietas, ko katrs gribējām apskatīt un pārējo atstājām likteņa ziņā," tā savu stāstu konkursam "Ceļo, stāsti, atkal ceļo", kura galveno balvu – kruīzu pa Vidusjūru – nodrošina "Costa Cruises", pieteica Liene Akmentiņa.