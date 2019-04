Ceļojums uz Islandi: ar ko rēķināties un ņemt vērā

Ausma Ražanska Aero.lv

Saka, ka pat brīnišķīgākajos sapņos cilvēks nespēj radīt neko lieliskāku par dabu. Vai piekrīti šai domai? Reizēm pat īsa pastaiga svaigā gaisā palīdz aizmirst ikdienas raizes un problēmas, atbrīvo dvēseli, piepildot domas ar vieglumu un harmoniju. Nav noslēpums, ka arī pazīstamie mākslinieki iedvesmu savai daiļradei bieži vien meklēja dabā. Pēdējā laikā kļūstam arvien atkarīgāki no mūsdienu tehnoloģijām un saspringta dzīves ritma, taču reizēm mums no tā ir jātiek ārā. Droši vien domās bieži vien aizsapņojies par to, cik brīnišķīgi būtu iekārtoties zem palmas ar grāmatu vai kokteili rokās un klausīties viļņu šalkas. Šim nolūkam lieliski derētu Ēģipte vai Bulgārija, bet bez šīm vietām ir vēl kāda, kas noteikti ir jāapmeklē ikvienam.