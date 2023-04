Ceļot vai neceļot ar mazu bērnu?

Šis ir sabiedrībā ļoti apspriests jautājums. Cik cilvēku, tik arī atbilžu. Lai gan mēs ar meitu ceļojam kopā jau kopš viņas pusgada vecuma, es tomēr teikšu, ka tas ir ļoti atkarīgs gan no bērna, gan no tā, cik komfortabli vecāki jūtas ar bērnu ārpus ierastās vides. Arī pieaugušajiem ir katram savs raksturs un spēja pielāgoties jauniem apstākļiem un izaicinājumiem, un bērniem ir tāpat, tāpēc aicinu vecākus respektēt bērna raksturu, pielāgošanās spējas un vēlmi socializēties, pirms mesties piedzīvojumos.

Ir cilvēki, kam ir vienlīdz labi jebkurā pasaules malā, bet ir tādi, kas jūtas komfortabli tikai savā ierastajā vidē, un doma par došanos ārpus valsts, dzīvošanu citā dzīvoklī un gulēšanu citā gultā viņiem uzdzen šausmas. Tas pats attiecas arī uz bērniem. Ja jūsu mazulis ir introverts un ārpus ierastās vides jūtas slikti, diez vai ir prāta darbs regulāri izmest viņu ārpus komforta zonas un doties ceļojumos. Atceros, ka ilgi nevarēju saprast savas kolēģes, kuras bija laimīgas par iespēju visu atvaļinājumu pavadīt mājās – mierā un klusumā, jo man pietiek ar nedēļas nogali, lai izbaudītu mieru, sakoptu māju no viena gala līdz otram un uz terases papriecātos par jauko laiku. Savukārt viņas atkal nespēja saprast mani, cilvēku, kas katru atvaļinājuma dienu centās pavadīt ārpus valsts un atgriezās vien pēdējā brīvajā vakarā. Tāpat ir cilvēki, kam patīk doties garos pārgājienos un aizmukt no pilsētas, un ir tādi, kas atvaļinājuma laikā vēlas gulēt baseina malā, ļaut viesnīcas personālam sevi aptekalēt un desmit dienas nepakustināt ne pirksta. Izpratne par atpūšanos katram ir sava, un nav tāda pareizā vai nepareizā viedokļa, jo katram ir jārīkojas tā, kā viņš jūtas vislabāk. Un jārespektē gan pieaugušo, gan bērnu vēlmes. Protams, kad piedzima meita, bijām satraukušies par to, vai varēsim turpināt ceļot, jo ne vien pieauga izmaksas, bet arī ceļojumu plānošana un realizācija pārgāja citā līmenī. Tā kā meitas deviņu mēnešu vecumā bijām ieplānojuši lidojumu ar savienotajiem reisiem, kur pa vidu lidostā jāpavada puse dienas, nolēmām, ka prātīgi būtu noorganizēt izmēģinājuma lidojumu, lai saprastu vai mūsu bērns ir vai nav ceļotājs.