Ceļot vienam vai ceļot grupā – ko izvēlēties?

Dažiem cilvēkiem ir paveicies, viņi ir atklājuši, ka draugi ir tādā pašā dzīves posmā kā viņi, kad tā vien gribas ceļot un ceļot. Ceļot uz nebēdu! Bet bieži vien vēlme ceļot rodas laikā, kad draugi ir aizņemti ar karjeru, ģimeni un daudz ko citu. Tam nevajadzētu tevi atturēt doties piedzīvojumā... Bet ko darīt – ceļot vienam vai doties piedzīvojumā kopā ar svešu grupu?

Kas ir labāk – ceļot vienam vai kopā ar grupu?

Patiesību sakot, nav pareizas vai nepareizas atbildes. Un neatkarīgi no tā, vai izlemsi doties ceļojumā vienatnē vai grupā, ja tev tas nepatiks, jebkurā mirklī varēsi to mainīt. Kā? Nu, piemēram, ja nolemsi ceļot viens, vienmēr pastāvēs iespēja galamērķī satikt citus tūristus. Varbūt pat būs iespēja viņiem pievienoties! Savukārt, ja nolemsi ceļot kopā ar grupu, tas nenozīmē, ka tev tai nepārtraukti ir jābūt kā piesietam. Runa ir par brīvību visās izpausmēs!

Ir daudzas lietas, ko solo ceļojumi iemāca, un daudzi iemesli, kāpēc vismaz reizi dzīvē vajadzētu ceļot vienatnē, taču arī grupu ceļojumi var būt lieliski!

Kāpēc tev vajadzētu ceļot vienatnē?

Tev būs jāpieņem pašam savi noteikumi, tev būs iespēja būt elastīgam savos lēmumos. Vai, ja vēlies, tev vispār nebūs jāpieņem nekādi lēmumi.

"Man patīk solo ceļojumi, jo esmu spiests iziet ārpus savas komforta zonas. Ikdienas dzīvē es nesaņemu šo svarīgo laiku sev, taču solo ceļojumi dod man iespēju veltīt laiku sev," saka kāds pieredzējis ceļotājs.

Atceries, ka solo ceļojumi ir ļoti nozīmīgi, ja runa ir par to, kā veidot sevi par tādu personu, kāda vēlies būt. Tu atklāsi, ka paļaujies uz pilnīgi jaunu sevis versiju. Solo ceļojumi dos laiku vienkārši elpot jeb uzelpot!

Kāpēc tev ceļojumam vajadzētu izvēlēties grupas ekskursiju?

Grupu ceļojumi sniedz lielisku iespēju atvērties un brīvi sazināties ar tikko iepazītiem cilvēkiem. Tas ir iemesls, kādēļ šāds ceļošanas veids ir tik pievilcīgs! Mūsu ikdiena aizrit komfortā, it īpaši, ja runa ir par laika pavadīšanu vienu un to pašu cilvēku vidū. Grupas ceļojumi to maina.

Ceļojot grupā, visus savus nodomus atstāj mājās. Pēkšņi jaunas draudzības uzplauks līdz tādam līmenim, ka šķitīs – ir pagājuši gadi, bet patiesībā būs pagājušas tikai dažas nedēļas vai pat tikai dienas!

Solo ceļojumu priekšrocības

Tev būs brīvība pieņemt lēmumus. Brīvība, ko pieredzēsi, ceļojot vienatnē, ir pavisam citā līmenī. Tu varēsi darīt, ko vien sirds kāro. Tev būs iespēja augt! Tas, kā tu izmantosi savu brīvību un tērēsi savu laiku, ir pilnībā atkarīgs no tevis paša.

Tas ir kā atgādinājums, cik labi ir cilvēki. Tiesa, ikdienā mūs ieskauj negatīvisma piesātināti vēstījumi, un ir tikai dabiski zaudēt cerību tajā, cik pasaule ir laba un cik fantastiski ir cilvēki, kas to tādu veido.

Bez šaubām, solo piedzīvojuma laikā tev kādā brīdī būs nepieciešama cilvēku palīdzība. Neatkarīgi no tā, vai tas ir norādes vaicājums, atrašanās vietas noteikšana kartē vai vienkārša aprunāšanās. Tu būsi pārsteigts par to, cik cilvēki patiesībā ir gatavi palīdzēt.

Katru dienu būs kaut kas jauns. Katra diena būs citāda. Tu pamodīsies ar cerībām par to, kā paies diena, un beigu beigās tajā tiks paveikts viss un pat vēl vairāk. Ja baudīsi negaidītos piedzīvojumus, tev patiks ceļošana vienatnē.

Tu vairāk iemācies teikt "jā". Sakot "jā", var uzrunāt pašus drosmīgākos cilvēkus. Palūdza pievienoties krodziņa apmeklējumam? Saki "jā". Vai vēlies pavadīt vēl vienu dienu, iepazīstot to pašu pilsētu? Kāpēc ne, saki – jā!

Tā ir pašattīstības iespēja. Šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki dodas solo ceļojumos. Solo ceļojumi ir tāds kā pašapkalpošanās veids. Nē, netiek runāts par sejas maskām vai pūkainām zeķēm kā par sevis aprūpi, bet vairāk par sevis pilnveidi, redzot, kā pieaug tava ticība un pārliecība par sevi. Atrodot jauna veida mīlestību pret sevi. Izaicinājumi solo ceļojumā ir smagi, taču tie palīdz augt!

Solo ceļojumu trūkumi

Solo ceļojumi var likt justies vientuļi. Bez šaubām, būs reizes, kad tevi ieskaus vientulības sajūta.

Vienmēr jāpārliecinās par drošību. Doma par ceļošanu vienatnē var būt mazliet biedējoša, taču neliela sagatavošanās var mazināt nervu spriedzi, ja reiz tā nekādi negrib atkāpties. Dažas mazas lietas, ko var darīt, lai gādātu par drošību, ceļojot vienatnē, ir šādas: vienmēr kopīgo savu atrašanās vietu ar uzticamu ģimenes locekli, vienmēr uzturi tālruni uzlādētu, ņem līdzi lādētāju it visur. Neaizmirsti arī uzticēties savam instinktam (ja situācija nešķiet pareiza – neesi vairs tajā iesaistīts, atkāpies!).

Solo ceļojumi var izmaksāt vairāk. Kad esi viens pats, tev nav iespējas sadalīt taksometra, maltītes un naktsmītnes izmaksas, tāpēc tev ir mazliet vairāk jāpiedomā, kur, kā un cik daudz tu tērē. Tomēr tas var būt pat labi, jo tu kontrolēsi savus tēriņus.

Grupu ceļojumu priekšrocības

Tu vari izveidot draudzību uz mūžu. Grupu ceļojumi ļaus tev iepazīties ar lieliskiem cilvēkiem. Lielākā daļa ceļotāju, ar kuriem satiksies grupu ekskursijās, būs ļoti līdzīgi domājoši un ar līdzīgām interesēm. Neskatoties uz kāpumiem un kritumiem, ko piedzīvosi tūrē, viss, ko pārdzīvosiet kā grupa, padarīs tevi stiprāku komandas darbā. Būs gan labās, gan sliktās dienas, un ir mierinoši, ja zini, ka tev ir kāds, ar ko par to parunāt.

Tu varēsi dalīties savā jaunajā pieredzē ar cilvēkiem. Dalīties savā sajūsmā un pateicībā ar kādu, kas to saprot, ir veselīgi. Nav nekā labāka, kā pārrunāt savu dienu ar kādu, kurš to kopā ar tevi ir piedzīvojis.

Tūrisma kompānijas plāno maršrutu, kuru tu viens pats nekad nebūtu izdomājis. Vēl viena lieta, ar ko ir lieliskas ekskursijas, – tūrisma kompānijas izveidotais ceļojuma maršruts. Proti, būs jādara lietas, ko tu citādi nekad nedarītu.

Grupu ceļojumi var būt lētāki. Grupas ceļojumā var ietaupīt naudu! Ekskursijas var šķist dārgas, kad veic pirmo rezervāciju, taču arī visas lietas, kas piedzīvotas, ceļojot vienatnē, sasummējot veido prāvu summu.

Grupu ceļojumi var būt drošāki. Tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēkiem patīk doties šāda veida ceļojumos. Ceļojuma gids vai pat tikai kompānija sniedz tev lielisku komforta un viegluma sajūtu, ka esi drošībā.

Grupu ceļojumu trūkumi

Būs mazāk brīvības. Tu būsi pakļauts diezgan saspringtam grafikam. Laiks, ko pavadi, ceļojot grupas ekskursijā, tiek plānots no sākuma līdz beigām. Bieži vien tu jutīsies gluži vai piesiets dažiem apskates objektiem. Tā var būt gan svētība, gan lāsts, it īpaši, ja tevi piesaista kāda pilsēta un vēlies, lai tev būtu papildu diena vai divas, ko tai veltīt.

Iespējams, tu nesapratīsies ar visiem grupas dalībniekiem. Un tas ir normāli! Tas ir cilvēcīgi! Atceries – tu nevari saprasties ar visiem. Tas ir vienkārši neiespējami. Tavi dzīves uzskati var būt pretrunā un izraisīt nelielus strīdus ar citiem grupas dalībniekiem. Vissvarīgākais, kas jādara, lai to atrisinātu, – komunicēt un izrunāt to visu. Tici, ir vērts diskutēt grupā, lai varētu virzīties uz priekšu.

Privātums var būt ierobežots. Grupas braucienā vari atvadīties no jebkāda veida privātuma, ja vien neesi samaksājis par atsevišķu istabu. Ja tev patīk pavadīt laiku vienatnē, labāk nepažēlo naudu un izvēlies atsevišķu istabu naktsmītnē.

Jāmeklē neliels brīdis sev. Jūs visi esat bijuši kopā pārsteidzošā, bet intensīvā ceļojumā. Tu esi adrenalīna virsotnē, taču arī izsmelts, tāpēc emocijas var ņemt virsroku. Var kļūt nogurdinoši vienkārši atrasties cilvēku tuvumā! Šad un tad dodies pastaigā viens pats un vienkārši izbaudi mieru. Tas nenotiek ļoti bieži, tāpēc izbaudi to, kamēr tas ir iespējams.

Raksta tapšanā izmantota informācija no portāla "Weareglobaltravellers. com".