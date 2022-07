Cilvēki tur no laimes svilpo: Mārtiņa un Elisteres ceļojums uz Maltu

Kopā sākuši iepazīt Latvijas skaistākās vietas, nu gatavi tam, ko piedāvā pasaule. Elistere Ivanova un Mārtiņš Mednieks kopā ceļo salīdzinoši nesen – līdz šim viņi viesojušies Rodas salā Grieķijā, Neapolē Itālijā un jūnijā atgriezušies no trešā kopīgā ceļojuma, kurš aizveda uz Maltu. Pašlaik viņu mērķis ir apceļot Eiropu, tad raudzīties uz tālākām zemēm. Abi vēlas redzēt pēc iespējas vairāk, tāpēc nav īsti nozīmes tam, uz kurieni dodas, jo plāno paviesoties visur, tādēļ Malta bija gan spontāns, gan apstākļu sakritības rezultātā izvēlēts galamērķis. Ar pieredzi un ceļojumos pieredzētajiem mirkļiem viņi dalās kopīgajā "Instagram" kontā "The Latvian Couple".

"Lai gan esam bijuši Neapolē, nesakām, ka esam bijuši Itālijā, jo tu nevari pēc vienas pilsētas spriest par visu valsti, tādēļ Malta bija laba izvēle, jo sapratām, ka nedēļas laikā šo vietu varam iepazīt gana labi, lai teiktu, ka esam bijuši Maltā," saka Elistere. "Esam kāri uz piedzīvojumiem. Ja aizbraucam uz citu valsti, gribam to iepazīt, nevis nedēļu laiskoties kūrortā." Mārtiņš papildina: "Braucam piedzīvot kultūru, izbaudīt dabu. Ceļojot tu esi ārpus ikdienas un visu redzi trešās personas skatā, un labāk no malas spēj saskatīt, novērtēt un koriģēt lietas savā dzīvē. Tā ir iespēja izrauties no kāmīša ritentiņa, kurā ikdienā esam."

Maltā Elistere un Mārtiņš viesojās jūnija sākumā. Pirmā pieturvieta – tagadējā salas galvaspilsēta Valleta. "Pirmajā vakarā, kad ieradāmies, izdevās forša pastaiga pa pilsētu – skanēja dzīvā mūzika, cilvēki bija priecīgi, visi šķita atpūšamies. Arī mums tas deva viegluma sajūtu un apziņu, ka esam ārpus ikdienas un ar pilnu krūti varam priecāties," stāsta Elistere un piebilst, ka vietējie iedzīvotāji dzīvo blakus pilsētās, ne galvaspilsētā, tādēļ Valletā ir izteikta sajūta, ka esi tūrists, un, kā viņa saka, "tūristam šeit būt ir forši".

Ja gribas izvairīties no citiem ceļotājiem, bet gūt līdzīgu noskaņu, Mārtiņš iesaka doties uz Mdinu, kas savulaik bija Maltas galvaspilsēta. "Tā ir kā maza Valleta, bet, ja reiz tur esi bijis un kārtīgi sajutis, Mdina vairs neatstāj "wow" efektu, lai gan cilvēki teikuši, ka Mdina viņiem ir mīļāka pilsēta. Te ir mazāk cilvēku, tā ir senatnīgāka, ne tik spilgta, bet ar tādām pašām bēši brūnām ēkām," viņš īsi raksturo.

Akmeņainas pludmales un vakara pastaigas