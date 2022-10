Citāda Portugāle: prom no tūristu pūļiem, ar gardu ēdienu un brīvdabas baseiniem

Laima Kursīte apmēram četrus gadus dzīvo Portugālē. Te ir viņas mīļotā cilvēka dzimtene, un nu abi te arī veido savu ģimeni, remontē māju, ierīko dārzu, šogad viņa arī sākusi brīvi runāt portugāļu valodā. Laimas mājas tagad ir Portugālē, tāpēc uzrunāju viņu, vēloties iepazīt šo valsti ar viņas acīm. Stāstot par vietām, ko te vērts apmeklēt, viņa skaidro, ka tās būtu interesanti iepazīt cilvēkiem, kas reiz šeit jau viesojušies un nu vēlas gūt citādu pieredzi vai kuriem nepatīk tipiskas un tūristu plaši apmeklētas vietas, turklāt šādai – neparastākai – Portugāles iepazīšanai ir vairāk laika.

Pati Laima dzīvo mazā pilsētiņā Aseitanā (Azeitão) Setubalas pašvaldībā, kas ir apmēram 30 minūšu brauciena attālumā dienvidu virzienā no galvaspilsētas Lisabonas. Pilsētiņa atrodas pie Arabidas nacionālā dabas parka (Serra da Arrabida), un Laima savu mājvietu raksturo kā ļoti skaistu vietu kalnu ielejā, kur ir lieli kalni pie paša okeāna. Viņa saka – tieši šajā vietā ūdens ir izteiksmīgi zils un izskatās īpaši skaisti.

Tukšas pludmales ārpus ļaužu burzmas

Ja interesē atpūta pie ūdens, Laima iesaka Arabidas pludmales un tās, kas atrodas uz dienvidiem no Setubalas. Atšķirībā no dienvidu puses krasta, sākot ar Kostu da Kapariku (Costa de Caparica), kurā ir vairākas izteikti populāras pludmales, šajās atpūtnieku ir maz un tie, kas ir, lielākoties ir vietējie. "Ar automašīnu pabraucot apmēram stundu lejup pa krastu dienvidu virzienā, var nokļūt brīnišķīgās pludmalēs. Tiesa, jārēķinās, ka uz dažām no tām var aiziet tikai kājām un reizēm gājiens ir apmēram 20 minūtes ilgs, turklāt lejup pa kalnu. Bet, tur nokļūstot, sajūta ir, it kā būtu nonācis apslēptā privātā pludmalē, tāpēc, manuprāt, redzēt šīs vietas noteikti ir vērts."

Ja netraucē cilvēku pūļi, Laima iesaka paviesoties Algarves reģionā – tā krasta līnija ir bagāta ar iecienītākajām pludmalēm visā valstī, jo ūdens te ir izteikti siltāks nekā citviet. Tomēr Laima brīdina, ka šo reģionu iecienījuši tūristi, tādēļ, ja gribas brīvdienas pavadīt nostāk un izvairīties no citiem ceļotājiem, jāzina, uz kurām pilsētiņām braukt, lai neviltos.