Dabas brīnumiem bagātā Islande: noderīgi padomi ceļotājiem bez auto

Mirdzošas ledāju lagūnas, burbuļojoši karstie avoti, spēcīgi ūdenskritumi un maģiskas ziemeļblāzmas, kuras, tiesa, ne visiem lemts ieraudzīt. Islandes daba ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ceļotāji no visas pasaules atkal un atkal dodas to apciemot. Lai gan šī bija mūsu pirmā ciemošanās uz salas, skaidrs ir viens – mēs būsim atpakaļ.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Neticami!" – šo vārdu Islandē atkārtoju ik pēc pāris soļiem. Nesen Metjū Makonahija grāmatā "Zaļās gaismas" izlasīju, ka, viņaprāt, no šī vārda lietošanas jāizvairās. Un nu varu tikai piekrist. Kāpēc neticami? Kāpēc mēs neticam paši savām acīm? Dabas varenība un skaistums ir neizmērāms, tomēr pavisam īsts – pēc Islandes ceļojuma es esmu sākusi tam noticēt.

Pie lidostas mūs sagaidīja autobuss, ar kuru aizvizinājāmies līdz pašam Reikjavīkas centram. Cena par transfēru no un pāris dienas vēlāk atpakaļ uz lidostu izmaksāja 44 eiro. Lai gan biļeti rezervējām iepriekš, to var iegādāties arī lidostā. Ja neplāno īrēt auto vai neesi atbraucis ciemos pie sen neredzētiem radiem, kas piedāvā sagaidīt un aizvest, šis ir ērtākais un izdevīgākais veids, kā no lidostas nokļūt uz aptuveni 50 kilometru attālumā esošo Islandes galvaspilsētu.

Iekārtojušās apartamentos un nedaudz atvilkušas elpu, devāmies iepazīt pilsētu. Patiesību sakot, tas paveicams pavisam ātri. Izstaigājām Reikjavīkas promenādi un dažas suvenīru bodītes, apbrīnojām Hallgrimskirkja baznīcu, uzrāpāmies (lasīt: ar liftu uzbraucām) arī tās tornī, lai nofotografētu apbrīnas vērto panorāmu. Nelielais skrējiens cauri pilsētai ilga aptuveni trīs stundas. Ar šo laiku pietika, lai mūsu degungali atgādinātu ziemeļbriedi Rūdolfu. Lai gan bijām nodrošinājušās ar ziemas jakām, vairākiem džemperiem, siltiem dūraiņiem un cepurēm, ar to nebija gana. Islandē salst!

Ziemeļblāzmas medības



Ap pulksten astoņiem vakarā sākām rosīties un vilkt mugurā pēc iespējas vairāk no tā, kas paņemts līdzi – bija pienācis laiks doties pirmajā izbraucienā. Interneta vietnē "Get Your Guide" bijām rezervējušas "Ziemeļblāzmu medību" tūri. Arī pārējo dienu ekskursijas pieteicām tieši caur šo lapu. Šādas ekskursiju pakas ir ļoti ērts veids, kā īsā laikā apceļot dažas skaistākās vietas, ko sala piedāvā, nedomājot par to, kur novietot auto vai kā aizkulties no punkta A uz B ar sabiedrisko transportu. Tiesa, tas nav lēts prieks.

Kad ieradāmies vietā, no kuras notiks izbraukšana, sapratām, ka stāvam aptuveni 500 cilvēku lielā pūlī. Mirkli vēlāk viens pēc otra sāka ierasties lielie "Bus Travel Iceland" tūrisma autobusi. Ātri vien haoss norima – ļaudis sakāpa transportlīdzekļos, lai dotos ceļā.

Sniga sniegs, debesis klāja mākoņi. Uz brīdi šķita, ka ziemeļblāzmu tā arī neredzēsim. Lai to nomedītu, devāmies ārpus Reikjavīkas, jo arī pilsētas gaismas traucē dabas brīnuma pilnvērtīgai apskatei. Ziemeļblāzmas vērošanas tūres tiek rīkotas gandrīz katru vakaru, pirms došanās ceļā organizatori aktīvi seko līdzi laikapstākļu prognozēm un var gadīties, ka kāda no tūrēm tiek atcelta. Mums paveicās, jo, lai gan bija mākoņains un ik pa laikam sniga, sinoptiķi solīja, ka laikapstākļi skaidrosies. Pa ceļam grupas vadītāja stāstīja par to, kā ziemeļblāzmas veidojas, un kā tās vislabāk notvert fotomirkļos.

Braucām aptuveni stundu, sasniedzot nelielu baznīciņu Kálfatjarnarkirkja. Un vērojumi varēja sākties. Āra temperatūra bija mīnuss septiņi grādi, tāpēc ik pēc pārdesmit minūtēm skrējām sildīties uz autobusu. Te sniga, te atkal debesis skaidrojās. Kad cerības bija gandrīz pagaisušas, tas notika! Pāris blāvas un viena spilgtāka josla debesīs. Ziemeļblāzma! Ar nosalušiem pirkstiem līdzpaņemtajās viedierīcēs tvērām mirkļus, kurus nu ar prieku varam rādīt saviem mīļajiem Latvijā.

Par četru stundu ilgo tūri samaksājām 51 eiro.

Viens no 25 pasaules brīnumiem – Zilā lagūna



No ziemeļblāzmu medīšanas atgriezāmies ap vieniem naktī un jau pēc pāris stundām modāmies, lai dotos tālāk. Pie mūsu apartamentiem pus septiņos no rīta gaidīja transfērs, ar kuru devāmies uz Zilo lagūnu.

Kāpēc tik agri? Tā kā bijām aizkavējušās ar biļešu rezervēšanu, tas bija vienīgais pieejamais laiks Zilās lagūnas spa kompleksa apmeklēšanai. Ieeja notiek konkrētās stundās, bet prom var doties, cikos sirds kāro – kaut pašā vakarā. Ar trīs līdz četrām stundām kompleksā esot gana, mēs plunčājāmies piecas.

Zilās lagūnas apmeklējums ir īsts glābiņš no Islandes bargās ziemas. Tā ir vieta, kur ļauties ģeotermālā jūras ūdens radītajam transformējošajam spa ceļojumam. Baudot 38 grādu karsto ūdens vannu, laiks paskrēja nemanot! Vai zināji, ka Zilā lagūna ir viens no 25 pasaules brīnumiem? 2012. gadā "National Geographic" iekļāva lagūnu pasaules skaistāko vietu topam. No sirds novēlu arī tev uz savas ādas piedzīvot šīs vietas maģisko šarmu! Mēs te piedzīvojām saullēktu ar vēl pavisam nedaudz cilvēkiem apkārt. Tas bija brīnumaini!

Iesaku uz lagūnu līdzi paņemt ūdensizturīgu telefona maciņu, lai ir iespēja uzņemt kādu bildi un nav jābaidās par telefona izmērcēšanu. Ja nu tas tomēr aizmirsies, maciņu par 25 eiro iespējams iegādāties kompleksa bārā. Mēs gan iztikām ar lidostā izsniegto plastmasas kosmētikas maisiņu.

Ieejas maksa kompleksā – 76 eiro, cenā iekļauta arī viena dubļu sejas maska un dzēriens bārā. Transfērs no un atpakaļ uz Reikjavīku maksā 49 eiro.

Islandes lielais loks



Tā kā ceļojām bez auto, izmantojām tikai tūrisma aģentūru piedāvātās ekskursiju pakas. Vienā no ceļojuma dienām izvēlējāmies "Grand Golden Circle" tūri, kuras ietvaros baudījām: Thingvellir nacionālo parku, Gullfoss ūdenskritumu, Strokkur un Geysir geizerus, Kerid krāteri.

Katrā no vietām uzkavējāmies vien neilgu brīdi. Thingvellir nacionālā parka pilnvērtīgai apskatei vien būtu nepieciešamas aptuveni divas nedēļas, bet mums tika dotas vien 40 minūtes. Ar doto laiku pietika, lai apskatītu objektu, nofotografētos un izstaigātu labierīcības (kas, starp citu, pieejamas pie katra tūristu objekta un, manuprāt, ir ļoti būtiski).

Pārsteidzošākā vieta bija geizeru parks, kurā vērojām gan gandrīz aizmigušo "pensionāru" Geysir geizeru, gan rotaļīgo Strokkur. Ik pēc trīs līdz piecām minūtēm no Strokkur karstā avota izšāvās karsts tvaiks. Patiešām iespaidīgs skats!

Par ekskursiju gandrīz deviņu stundu garumā, fantastiskā gida Džeikoba pakalpojumiem, vizināšanu uz un no apskates objektiem, kā arī ieejas biļetēm atvadījāmies no 64 eiro. Bijām sajūsmā par šo astoņu stundu garo programmu!

Islandes dienvidu tūre



Arī nākamajā ekskursijas dienā Islandē baudījām vārdiem neaprakstāmas ainavas. Ārā gan bija dikti auksti, tāpēc priecājāmies, ka visur tikām izvizinātas ar autobusu. Pats svarīgākais – nelija, nesniga un nepūta stiprs vējš, tā vietā Islande mūs priecēja ar maigu saulīti. Par to ļoti nopriecājāmies, jo nedēļu pirms mūsu brauciena Islandē plosījās kas vētrai līdzīgs – neskaitāmas tūristu ekskursijas tika atceltas, ceļi nosprostoti un arī satiksme vietām apturēta. Cik labi, ka to nepiedzīvojām!

Islandes dienvidos apskatījām: Skogafoss ūdenskritumu, Reynisfjara melno smilšu pludmali, Solheimajökull ledāju, Seljalandsfoss ūdenskritumu.

Visi šie apskates objekti lika mūsu elpām aizrauties. Iemīlējos Skogafoss ūdenskrituma varenībā, pie tā sajutos maza un neaizsargāta. Tas, šķiet, ir mana mīļākā pieturvieta šajā nelielajā Islandes apskates maratonā. No 60 metrus augstā ūdenskrituma strāvo tāds spēks, tāds varenums, tāds skaistums! Tas apbur un hipnotizē, liek vēlēties palikt un vērot to stundām ilgi. Bet laika nav daudz, jādodas tālāk.

Seljalandsfoss ūdenskritums radīja līdzīgas sajūtas. To var apskatīt gan no "priekšas", gan "aizmugures". Ūdenskritumam apkārt ved taka, tomēr ziemas sezonā apmeklētājiem pa to nav ieteicams un pat aizliegts doties bīstamības dēļ. Ceļš ir apledojis un ļoti slidens.

Ainava Reynisfjara melno smilšu pludmalē ir patiešām dramatiska. Vismaz trīs reizes grupas vadītāja mums lika uzmanīties no pludmales viļņiem un tā arī darījām. Lai gan tie izskatās nevainīgi un mudina nākt tuvāk un tos nofotografēt, to kategoriski nedrīkst darīt, jo var gadīties nelaime.

Par 10 stundu garu ekskursiju pa Islandes dienvidu daļu samaksājām 93 eiro.

Cik maksā gandrīz piecu dienu brīvdienas Islandē?



Islandē atpūtāmies nepilnas piecas dienas. Zemāk apkopoju aptuvenās izmaksas (vienai personai) par biļetēm, apartamentiem, pārtiku un izklaidēm Reikjavīkā un Islandē. Kopā izmaksas vienai personai ir apmēram 880 eiro.

Transports:

"airBaltic" lidojumu biļetes turp-atpakaļ (nopirktas izpārdošanā) – 121 eiro;

transfērs no un uz lidostu – 44 eiro.



Naktsmītnes:

Apartamentu "Guesthouse Pavi" īre četrām naktīm Reikjavīkā – 384 eiro diviem jeb 192 eiro vienai personai.



Ekskursijas:

Hallgrimskirkja torņa apmeklējums – 8 eiro;

Zilās lagūnas apmeklējums – 76 eiro;

Transfērs uz un no Zilās lagūnas – 49 eiro;

Ziemeļblāzmas medību tūre – 51 eiro;

Islandes lielā loka tūre – 64 eiro;

Islandes dienvidu apskates tūre – 93 eiro.



Pārtika:

Restorāni, kafejnīcas – apmēram 128 eiro;

Pārtika, sīkumi veikalos – apmēram 54 eiro.



Pārtikas cenas veikalos, pēc mūsu novērojumiem, ir divreiz dārgākas nekā Latvijā. Brokastis gatavojām un ēdām apartamentos, tomēr pusdienas/vakariņas devāmies ēst ārpus mājas. Ekskursijās bija ieplānotas pusdienpauzes – baudījām vietējās garšas (jēra zupu, jēra ribiņas) pa ceļam esošos bistro. Cenas ap 15–30 eiro par porciju. Islandes valūta ir krona, tāpēc ieteiktu rūpīgi sekot līdzi, kas un cik maksā. Pēc mūsu pieredzes varu teikt, ka skaidra nauda nav vajadzīga, visur (pat labierīcībās) var un ir ieteicams norēķināties ar karti.