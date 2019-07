Ja atvaļinājums klāt, laikapstākļi solās būt nepastāvīgi un nekādu dižo plānu nav, tad jādodas pēc siltuma un, protams, kalniem. Tieši tā īsi pirms atvaļinājuma radās garo brīvdienu plāns. Reālākais un vieglāk sasniedzamais galamērķis ar auto šīs idejas realizēšanai – Slovākija.

Slovākija (un patiesībā jau arī Polijas dienvidi) ir perfekta vieta, lai sajustu visu to, kas aktuāls īstenam dabas mīļotājam. Tur priecē dārdošas upes, kas liek ūdenim griezties baltās putās pār varenajiem akmeņiem, sulīgi zaļi meži, zaļgani kalnu ezeri un, protams, Augstie Tatri, kuru skarbi klinšainās virsotnes liek galvai reibt. Protams, vēl vilinošāku Slovākiju padara tas, ka no Rīgas ar spēkratu turp bez apstājas var aiztraukties 14 stundās, kas būs aktuāli, ja dabu brauc baudīt vairāki šoferīši. Tā kā šajā reizē bijām nedaudz laikā ierobežoti, bet spontāni uz Slovākiju aizmukt vēlējāmies diezgan kvēli, nolēmām izmantot tieši šo variantu, izbraucot piektdienas vakarā pulksten sešos, bet atgriežoties mājās trešdienas rītā pulksten septiņos. Tāpēc, iespējams, šis maršruts derēs arī tiem, kam atvaļinājums, tā teikt, vēl aiz kalniem, bet ir iespējams izbrīvēt pāris dienas. Kas nav mazsvarīgi, šajās dienās izbaudījām dabu ar pilnu krūti, sasmeļoties iespaidus vēl ilgam laikam. Tad nu, lūk, stāsts par to, kā mēs izbraukājām Slovākiju 2500 kilometros, bet izstaigājām aptuveni 65 kilometros.