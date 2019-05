Dēkainis un ceļotājs Nils: es gribu dzīvot un riskēt

Nils Aleksis ir 23 gadus vecs ceļotājs, kuram piedzīvojumi ir svarīgāki par komfortu. Jau ilgus gadus viņa lielākais sapnis bija doties uz Aļasku, kur meklējams maģiskais busiņš jeb “Magic Bus 142”. Ik gadu šo busiņu cenšas apmeklēt ekstrēmo galamērķu cienītāji, bet tikai daļai no visiem tas arī izdodas. Nils bija viens no neatlaidīgajiem, kam savu sapni izdevās piepildīt. Tomēr arī pēc šī piedzīvojuma viņš nav apstājies. Pērn ceļojot pavadīti septiņi mēneši, bet šobrīd tiek kaldināti grandiozi plāni par Āfrikas apceļošanu.

Savu dzīvi ar ceļošanu Nils saistījis jau agrā bērnībā, kad ceļojis kopā ar vecākiem, taču pusaudžu gados kopā ar draugiem, proti, brāļiem Matīsu un Dāvidu, šī vēlme atgriezusies pavisam citā līmenī. Visi trīs sapņojuši uzmeklēt Aļaskas maģisko busiņu, kas zināms no rakstnieka Džona Krakauera grāmatas un filmas "Into the Wild" ("Savvaļā"). Tas ir biogrāfisks stāsts par kādu jaunieti Kristoferu, kurš deviņdesmitajos gados izvēlējās dzīvot vienkāršāku dzīvi, apmetoties Aļaskas biezoknī kādā pamestā busiņā. Lai ari Kristofers gāja bojā, busiņš tur stāv joprojām, vilinot ļaudis no visas pasaules to apmeklēt. Kamēr lielais sapnis šķitis nedaudz nereāls, kopā ar draugiem Nils vispirms apceļojis Latvijas skaistākās vietas, bet vēlāk paplašinājis savas robežas, ļaujoties jauniem piedzīvojumiem un zemēm. Tika ceļots gan kopā ar draugiem, gan vienatnē. Šajā laikā krustu šķērsu tika izbraukāta Eiropa, dažās valstīs pavadot pat mēnesi.

Lai arī kompānijā ceļot ir jautri, ar laiku izkristalizējās vērtības, intereses un arī mainījās apstākļi. "Brīdī, kad sāku ceļot viens, es sapratu – arī tajā ir sava burvība. Es varēju braukt ceļojumā ar kompāniju, bet es varēju braukt arī viens pats. Tagad es vairs nezinu, vai ilgāk par mēnesi es ar kādu vēlētos braukt kaut kur kopā," stāsta Nils, piebilstot, ka viņš tagad ir pieradis rēķināties tikai ar sevi un ar nevienu citu savus plānus nesaskaņot. Kas interesanti, brīdī, kad Nils sāka mesties piedzīvojumos viens pats, viņa angļu valodas prasmes nebija tās labākās, tomēr tas jaunieti neatturēja un viņš bija pilnībā gatavs pierādīt, ka tas viņam ir pa spēkam.