Ceļojums uz tuvāku vai tālāku valsti vienmēr ir bezgala priecīgs laiks, jo iepazīstam jaunus cilvēkus, kultūru, tradīcijas, apskates objektus un dabas skatus. Pozitīvo emociju varā mēdzam zaudēt modrību un kļūt izklaidīgi, jo esam taču atbraukuši atpūsties, nevis raizēties. Un dažkārt pazaudētā vērība pret apkārt notiekošo labākajā gadījumā tikai sabojās garastāvokli, bet sliktākajā – izmaksās ļoti dārgi, jo tūristu apkrāpēji savu darbiņu pieprot izcili.



Tiesa, ir bezgala daudz ceļotāju, kas pabijuši daudzās zemēs un ne reizi nav sastapušies ar kādu, kuram būtu ļauni nodomi. Tomēr lieka piesardzība un vērība nekad nenāk par ļaunu. Lai tavs nākamais ceļojums būtu izdevies un nenāktos vilties vietējos un apmeklētajā valstī kopumā, šajā rakstā esam apkopojuši dažas biežāk sastopamās tūristu apkrāpšanas metodes, uz kurām iekrist ir pavisam viegli.

Bezmaksas dāvanas

Pirms dažiem gadiem ar draugiem braucām ceļojumā ar auto uz dažādām Eiropas valstīm, bet galvenais galamērķis bija Itālija, kur vienu no brauciena dienām veltījām Romas apskatei. Jau iepriekš no paziņām bijām dzirdējuši, ka nevienam draudzīgam vietējam iedzīvotājam nevajag paspiest roku un vispār ielaisties jebkādās sarunās, jo, visticamāk, tevi apvārdos un no tevis izspiedīs naudu.