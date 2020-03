11 mēneši Austrālijā, dzīvojot okeāna krastā mājā uz riteņiem? Annija Admidiņa kopā ar draugu un ceļabiedru Rinaldu Zukuli visu pagājušo gadu izbaudīja šo ekstru, turklāt paralēli mācoties, strādājot un iepazīstot Austrālijas burvību. Kā nokārtot studenta vīzu un atrast apmešanās vietu? Ko apskatīt, neizdodot neprātīgi daudz naudas? Stāsta Annija!

"Ceļošanai manā dzīvē ir diezgan liela nozīme. Man patīk lēnām un kvalitatīvi iepazīt kultūru, iepazīt cilvēkus, apskatīt dabu. Ceļot nedaudz citādi – neizmantojot tūrisma operatoru palīdzību un nepaliekot greznās viesnīcās," stāsta meitene.

Par pasaules apceļošanu Annija sapņoja jau no pamatskolas laikiem. "Jau bērnībā skatījos uz dažādām apmaiņas programmām, bet nekad nepietika drosmes. Vienmēr domāju – tagad ir jāmācās, jādomā par nākotni. Tas pats bija arī augstskolā." Drosmi ceļot Annijai iedeva tas, ka viņa iesaistījās studentu organizācijā "BEST Riga" (Annija mācījās RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē. – red.). Tā kā dažādi pasākumi norisinājās visā Eiropā un Annijai izdevās paceļot, kā teic pati, viņai atvērās acis, ka ceļot – tas patiesībā ir diezgan vienkārši. "Bija āķis lūpā," atminas Annija.

Tā Annija kopā ar Rinaldu metās vairākos piedzīvojumos. Stopēja no Rīgas uz Skopji Ziemeļmaķedonijā, kā arī pēc tam, aizlidojot līdz Ķelnei Vācijā, abi stopēja uz vairākām valstīm, bet pēc tam devās iepazīt Maroku. Drīz vien abi saprata, ka ir gatavi jauniem piedzīvojumiem.

Galamērķa izvēle un vīzas nokārtošana

Austrālija vienmēr bijusi viens no Annijas sapņu galamērķiem, tāpēc vilinājusi doma tur padzīvot ilgāku laiku un iepazīt šo vietu kārtīgāk. "Mani vairāk saistīja Austrālija, bet Rinaldu – Jaunzēlande. No sākuma domājām, ka pamēģināsim pieteikties Jaunzēlandes vīzai, – galu galā tai ir saistošāki vīzas nosacījumi. Austrālijā tev ir jāmācās un par mācībām jāmaksā, līdz ar to tas ir krietni dārgāk. Savukārt Jaunzēlandē tu vari iegūt darba vīzu, strādājot 40 stundas nedēļā, un ceļot. Tas likās foršāk, tomēr kaut kas ne tā sanāca ar pieteikšanos, tāpēc palikām pie izvēles par Austrāliju. Galvenais mērķis, ceļojot uz Austrāliju, bija piedzīvot kaut ko citādu un iepazīt šo kultūru. Gribējās izmēģināt kaut ko tādu, kas tad, kad būs ģimene, būs nevis neiespējami, bet grūtāk izdarāms."