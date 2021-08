Foto: Baisa pastaiga pa Lukišķu cietumu Viļņā

Šī gada jūnijā durvis apmeklētājiem vēra 2019. gadā slēgtais Lukišķu cietums Viļņā, piedāvājot gan ielūkoties autentiskajās ieslodzījuma vietas ēkās un pareizticīgo baznīcā – gan dienasgaismā, gan nakts melnumā, gan arī kalpojot par vietu mākslinieku rezidencēm un kultūras pasākumiem.

Lukišķu cietums, kurā nu saimnieko laikmetīgās kultūras centrs "Lukiškių kalėjimas 2.0", celts vēl cara laikā – 1904. gadā – un tolaik bija viens no lielākajiem cietumiem visā Krievijas impērijā – viens no šī cietuma "dvīņubrāļiem" ir slavenais Sanktpēterburgas cietums Krusti. Vērienīgajā Lukišķu kompleksā atrodas telpas gan soda izciešanai, darbam un administrācijai, gan dievkalpojumiem, lūgšanām un slimnīcai. Nu pa šīm telpām iespējams izstaigāt ekskursijā kopā ar gidu – gan dienasgaismā, gan arī naktī.

Pašā pilsētas sirdī esošais cietuma komplekss tika slēgts slikto dzīves apstākļu, kā arīdzan ne tās piemērotākās atrašanās vietas dēļ – turpat blakus atrodas parlamenta ēka, bibliotēka, skola un bērnudārzs. Faktu, ka ieslodzītie tajā tika turēti drausmīgos apstākļos, vairākkārt uzsvēruši tiesībsargājošo organizāciju pārstāvji, kā arī Eiropas eksperti. Piemēram, Lukišķu izmeklēšanas izolatorā paredzētas vietas nepilniem deviņiem simtiem cilvēku, taču tur pastāvīgi uzturējās vairāk par tūkstoti.

Kā "Delfi.lt" uzsver Dr. Fēlikss Akermans no Vācijas vēstures institūta Varšavā, Lukišķu cietuma komplekss ir vienlaikus gan specifiska urbānā telpa, gan vēstures artefakts, kas vēsta ne vien par noziedzību un soda mēriem cauri laikiem, bet arīdzan par pilsētas sociālo un politisko attīstību, izgaismojot dažādos režīmus. Tas bijis liecinieks cara represijām pret nacionālistiem un revolucionāriem pēc 1905. gada, Pirmā pasaules kara laikā vācu okupācijas režīms to izmantoja masveida politisko aktīvistu kā, piemēram, lietuviešu izdevēja un jurista Jona Vileiša, kurš pēcāk kļuva par vienu no Lietuvas neatkarības deklarācijas parakstītājiem, ieslodzīšanai.

Nacistu okupācijas laikā cietums kalpoja par tranzītpunktu tūkstošiem no geto vardarbīgi izraidītiem ebrejiem, pirms tos aizveda uz pilsētas nomali, lai nogalinātu. Tajā tika pastrādātas zvērības arī pret citām minoritātēm, tostarp Polijas Romas katoļu garīdzniekiem no Viļņas, kuri tika izspiesti no saviem klosteriem un teoloģijas akadēmijas un tika ieslodzīti Lukišķos 1942. gadā.

Savukārt starpkaru periodā poļu varas iestādes Lukišķu cietumu izmantoja komunistu un sociālistu ieslodzīšanai, kā arī baltkrievu, ebreju un lietuviešu nacionālistu sodīšanai. "Vairāk par cietumu mēs zinām kā par zobratu sovjetizācijas sistēmā pēc 1940. un 1944. gada okupācijām – kad tas kalpoja par masveida ieslodzījuma vietu lietuviešu un poļu pretpadomju pretošanās kustības dalībniekiem, no kuriem daudziem vēlāk tika izpildīts nāves sods. Mazāk mēs zinām par Lukišķu cietumu kā vietu vietu vācu vardarbībai pret Viļņas iedzīvotājiem," atklāj Dr. Akermans.

Pēc Lietuvas neatkarības atjaunošanas 1990. gadā Lukišķu cietumā tika izpildīti septiņi nāvessodi, pusi no piespriestā soda par savas draudzenes nosišanu viņas neuzticības dēļ tajā izcieta franču mūziķis un bijušais rokgrupas "Noir Désir" solists Bertrands Kantats, bet 2020. gadā tajā tika filmēta "Netflix" seriāla "Stranger Things" ceturtā sezona.

Nu laikmetīgās kultūras centrs "Lukiškių kalėjimas 2.0" pabaisajam cietuma kompleksam piešķīris otru dzīvi, piedāvājot gan dienas, gan nakts ekskursijas pa spocīgajām un autentiskajām ieslodzījuma vietas telpām, izstādes, brīvdabas koncertus uz tehniski jaudīgākās skatuves Viļņā pašā cietuma pagalma viducī, bāru un arīdzan mākslinieku darbnīcas un rezidences, kurām var pieteikties ikviens radīt tīkotājs.