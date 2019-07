Fotostāsts: Mežonīgās aborigēnu teritorijas – Austrālijas ziemeļi

Ne-aborigēni savukārt brauc kondicionētos džipos un pikapos. Atkal subjektīvs, droši vien nepolitkorekts novērojums – ja pie stūres būs aborigēns, tad arī mašīna būs vecāka, nedžipīgāka, apskādētāka. Arī mani stereotipi par pārticīgo ķengurzemi te nepārtraukti tiek apskādēti – Austrālijā nepavisam nav vienlīdzīga sabiedrība.

Jo sevišķi to var redzēt pie vietējiem lielveikaliem, pie kuru ieejām spieto bezpajumtniekiem raksturīga izskata cilvēki. Uzminiet – kāda ir to ādas krāsa? Novēroju, kā policisti izvada no viena šāda veikala kādu viegli iereibušu, lēnām klibojošu vīriņu – ar rokām nebaksta, taču uzkrītoši pacietīgi soļo aiz tā izejas virzienā, nepielūdzami norādot uz to, ka veikalā palikšanas nebūs. Nepārprotiet – arī starp pircējiem, protams, ir pamatnācija, taču mazāk. Taču tā dzīvo pēc saviem noteikumiem, un, piemēram, mierīgi uz šopingu var atnākt arī basām kājām. Lieki teikt, ka visu šo vēroju un uzsūcu ar platām acīm – vietējo savstarpējās attiecības šķiet ļoti interesantas un.. eksotiskas.