Ģeniāli vienkārši sakravāšanās padomi, kas ļaus ceļot kā profesionālim

Atzīsim, ka ceļojuma somas sakravāšana nekad nav bijusi vienkārša nodarbe. Vismaz lielākajai daļai noteikti tā šķiet! Un, ņemot vērā tik daudzus faktorus — sākot ar ceļojuma ilgumu līdz mainīgajiem maršrutiem — bagāžu itin vienkārši var viegli pārpakot, proti, salikt nepareizi, it īpaši, ja to dara pēdējā brīdī. Lai palīdzētu veiksmīgi doties ceļojumā, esam sagatavojuši vispusīgus sakravāšanās ieteikumus.

Neatkarīgi no tā, vai esi cilvēks, kurš sāk kravāt mantas nedēļu pirms došanās ceļā, vai gaidi līdz pēdējam brīdim, šie padomi nodrošinās, ka tava mīļākā kleita nesaburzīsies un ceļojuma beigās somā būs pietiekami daudz vietas suvenīriem. Turpini lasīt, lai iemācītos sakravāties ātrāk, gudrāk un bez lieka stresa.

Drēbes rullēt nevis locīt



Labākais veids, kā novērst kroku veidošanos uz drēbēm un maksimāli samazināt izmantoto vietu ceļojuma somā, ir izmantot "ruļļa metodi". Piemēram, noliec T-kreklus ar muguru uz augšu, ieloki piedurknes uz iekšu un sarullē no apakšas uz augšu. Savukārt biksēm saliec kājas kopā un ritini no jostasvietas uz leju. Atceries – rullē patiesi uzmanīgi, lai lieki neburzītu apģērbu. Kad esi visu sarullējis, rullīšus novieto cieši blakus cits citam, tātad – lai starpā nebūtu brīvas vietas. Ja drēbju rullīši savā starpā nesaskarsies, tie izjuks un radīs patiesi nekārtīgu skatu somā.

Noderīgs ieteikums būs arī šāds – sarullē vienā rullī katras dienas tērpu, proti, kreklu, bikses, apakšveļu un zeķes... Pēc tam no rītiem varēsi ātri paķert nepieciešamo drēbju sainīti.

Foto: Shutterstock

Izvēlies pēc iespējas vairāk neburzīgus audumus



Profesionāļi iesaka izvēlēties audumus, kuriem nav tendence burzīties. Pat tad, kad šie audumi saburzās, tos pakarinot, burzījumi nostiepsies un izgaisīs. Ceļojumā ņem līdzi tādus audumus kā poliesteru, džinsu, vilnu, adījumus... Izvairies no 100% lina vai kokvilnas, kas ir vairāk pakļauti saburzīšanai.

Ja zini, ka, izkāpjot no lidmašīnas, taisnā ceļā dosies uz vakariņām vai kādu satikšanos, izplāno jau laicīgi, ko vilksi. Šo tērpu koferī ievieto pēdējo. Tādā veidā galamērķī nebūs jārakņājas pa visu koferi, lai atrastu nepieciešamo apģērba gabalu (turklāt būs mazāka iespēja, ka tērps būs saburzīts).

Apakšā – smagākos priekšmetus



Somas apakšā, jā, tur, kur ir ritenīši, liec smagākās lietas, piemēram, apavus, džinsus, grāmatas, matu fēnu... Tas palīdzēs tavai ceļojuma somai palikt stabilai un neliks priekšmetiem sasisties vai pat saplīst.

Izmanto sakravāšanās kubus



Šie bloki uzturēs tavu čemodānu sakārtotu, piemēram, tie ļauj sagrupēt drēbju gabalus: apakšveļa, aksesuāri, pludmales apģērbs. Kuba saturu vari kārtot gan pēc dienām atbilstoši savam maršrutam, gan pēc apģērba veidiem. Turklāt šie kubi ir viegli un plāni, tāpēc nezaudēsi vērtīgo vietu koferī.

Foto: Shutterstock

Izvairies no pārmērīgas vai tieši nepietiekamas bagāžas



Lai gan tev varētu rasties kārdinājums atstāt vietu suvenīriem, tukša vieta somā nozīmē, ka priekšmeti var pārvietoties, saburzīties vai salūzt. Aizpildi tukšās vietas ar maisiņiem (un vēlāk piepildi tos ar piemiņas lietām no ceļojuma). Ir svarīgi arī nepārkravāties (īpaši, ja ņem līdzi tikai rokas bagāžu).

Padari savu apģērbu daudzfunkcionālu



Viens no būtiskākajiem ceļojumu padomiem, lai veiksmīgi sakravātos, ir ņemt līdzi lietas, kurām ir vairāki pielietojumi. Piemēram, visdaudzpusīgākais priekšmets ir lakats. Tas var darboties kā garie svārki jeb "saronga", ietinamais materiāls visām netīrajām drēbēm, tāpat to var uzmest uz pleciem, piemēram, lai apmeklētu kādu reliģisku vietu.



Izmanto spilvendrāna viltību



Šis ieteikums ieguvis pat "TikTok" slavu. Paņem divas spilvendrānas: vienu ar rāvējslēdzēju un otru bez. Ievieto drēbes spilvendrānā ar rāvējslēdzēju, savukārt pēc tam to ietin parastajā spilvendrānā. Lūk, tagad tavā somā ir daudz vairāk vietas citiem priekšmetiem, kā arī tev ir spilvens, uz kura gulēt lidojuma laikā. Šis ieteikums ir lielisks, jo lielākā daļa aviokompāniju spilvenu neuzskata kā rokas bagāžu.



Parūpējies, lai tava soma smaržo

Vai vēlies, lai tava bagāža svaigi smaržotu visa ceļojuma laiku? Iesakām pievienot nelielu ciedra skaidiņu, lavandas zariņu vai pat kanēļa standziņu, lai bagāža smaržotu tīri un svaigi.

Ceļā valkā apjomīgāko apģērbu



Tā vietā, lai ieliktu mēteli somā un ļautu tam aizņemt dārgo bagāžas vietu un svaru, uzvelc to lidmašīnā.

Ieteicams jau uzreiz valkāt arī tādas lietas, ko vēlaties ņemt līdzi, piemēram, kedas vai zābakus. Ja dodies garā lidojumā – līdzi ņem vieglas čības, lai ļautu kājām mazliet elpot. Savukārt, ja dodies īsākā lidojumā, valkā biezu zeķi pāri, kas nodrošinās kāju komfortu, kad novilksi apavus (bet, lūdzu, neliec kājas uz priekšā sēdošā pasažiera roku balsta!).

Paņem līdzi mazo rokas somiņu



Iesakām paņemt līdzi salokāmu dienas somiņu, proti, kas salokās kā maza lietiņa, lai viegli ietilpinātos bagāžā. Bez šaubām, ar nelielu un vieglu somiņu ir viegli izskriet jauniepazīto pilsētu turpu šurpu. Turklāt tā sver gandrīz neko! Jāatzīmē, ka dažos muzejos un apskates objektos nav atļauts staigāt ar lielām mugursomām, tāpēc ir labi, ja ir kaut kas mazs un viegli pārnēsājams, lai paņemtu līdzi tikai to, kas nepieciešams konkrētajai izpētes dienai.

Ietin apavus dušas cepurītēs



Zini vienreizējās lietošanas dušas cepurītes, kas bieži atrodamas viesnīcu vannas istabās? Tās, protams, ir domātas matu pasargāšanai no ūdens, bet tām ir arī otrs – slepenais mērķis: apģērba pasargāšana no netīrumiem vai dubļiem, kas klāj apavu zoles. Vienkārši ietin katru apavu dušas cepurītē, pirms ieliec to atpakaļ somā vai koferī, tā pasargāsi pārējo bagāžu no netīrumiem.

Nodrošini, lai rokas bagāžā būtu rezerves apģērbs



Ja tava reģistrētā bagāža aizkavējas vai ir pat nozaudēta, ierodoties viesnīcā, tu noteikti vēlēsies pārģērbties tīrās drēbēs. Katram gadījumam vienmēr rokas bagāžā glabā svaigu apakšveļu, vienas dienas tērpu un naktsveļu.

Savu bagāžas saturu dokumentē



Pirms došanās ceļā iesakām nofotografēt to, ko iepakoji bagāža. Tas var ietaupīt laiku, ja bagāža ir nozaudēta un tev ir jāiesniedz ceļojumu apdrošināšanas pieprasījums. Ja vēlies izmantot augstākas tehnoloģijas, lai izsekotu savām mantām, apsver iespēju izmantot tādas ierīces kā "Apple AirTag" vai "Samsung SmartTag". Tāpat atceries pierakstīt, kur novietoji lietas, kas būs nepieciešamas uzreiz atgriežoties mājās – atslēgas vai mājas stāvvietas biļeti.

Raksta tapšanā izmantota informācija no portāla "Tripadvisor".