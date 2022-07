Kā ceļot ar savu mājdzīvnieku droši un bez raizēm?

Atvadīšanās no sava mīļdzīvnieka pirms došanās ceļojumā daudziem mājdzīvnieku saimniekiem var šķist nepanesama, un laiks, kas pavadīts prom no sava četrkājainā drauga, nereti saistās ar stresu, pārdzīvojumiem un neziņu kā dzīvniekiem, tā arī saimniekiem. Taču, ja ceļojuma galamērķis to atļauj, varam doties ceļā arī ar saviem četrkājainajiem draugiem. Tāpēc ieskaties dažos noderīgos padomos, kā droši, ērti un bez raizēm izbaudīt ceļošanas prieku kopā ar savu mīluli gan gaisā, gan uz zemes un ūdens. Vairāk par to "Tūrisma Gidam" stāsta Liene Zarečanska, DFDS komunikācijas konsultante.

Lidojot ar lidmašīnu



Lai parūpētos par četrkājainā drauga drošību lidojuma laikā, centies rezervēt tiešo lidojumu, tādējādi samazinot iespēju, ka tavs mājdzīvnieks tiks atstāts uz lidlauka ekstremālos laikapstākļos. Ja tevi māc nemiers, nekautrējies uzrunāt aviokompānijas personālu gan gaisā, gan uz zemes, lai informētu, ka ceļo kopā ar mājdzīvnieku. Ja lidmašīna kavējas vai ir bažas par mājdzīvnieka pašsajūtu, uzstāj, lai aviosabiedrības personāls pārbauda dzīvnieku turēšanas apstākļus kravas nodalījumā, kad vien tas ir iespējams. Papildu drošībai pārliecinies, ka mīluļa pārvadāšanas somai, būrim vai konteineram ir atbilstoša identifikācija. Uz kastes vari norādīt savu kontaktinformāciju, galamērķi un mājdzīvnieka fotoattēlu, jo gadījumā, ja mīlulis izkļūst no pārvadāšanas kastes, šāda informācija var glābt viņa dzīvību.

Tev noteikti radās jautājums, vai suni drīkst ņemt līdzi lidmašīnas salonā? Katrai kompānijai ir savi noteikumi, turklāt tas ir arī atkarīgs no suņa izmēra un svara. Tātad – pirms tam kārtīgi izpēti savas izvēlētās kompānijas noteikumus.

Braucot ar automašīnu



Izvēloties ceļot ar automašīnu, jāatceras, ka mīlulis garajam ceļam jāsagatavo pakāpeniski. Vispirms vari noorganizēt vairākus īsus braucienus, pakāpeniski pagarinot laiku, kas dzīvniekam jāpavada automašīnā. Tāpat pirms brauciena uzsākšanas pārliecinies, ka mājdzīvnieks atrodas drošā, labi vēdināmā pārvadāšanas kastē vai būrī, kas ir pietiekami liels, lai mīlulis tajā varētu brīvi stāvēt, sēdēt, gulēt un apgriezties. Savukārt brauciena laikā seko līdzi, lai dzīvnieka pārvadāšanas kaste neslīdētu un nepārvietotos pēkšņas apstāšanās gadījumā. Ja esi nolēmis neizmantot pārvadāšanas konteinerus, neļauj mīlulim brauciena laikā turēt galvu ārā pa logu, novieto dzīvnieku aizmugurējā sēdeklī un piesprādzē ar drošības jostu.

Plānojot garo ceļu, neaizmirsti sagatavot mājdzīvniekiem draudzīgu ceļojuma komplektu. Līdzi ņem barību, bļodu, pavadiņu, plastmasas maisiņus, dzīvnieka kopšanas piederumus, medikamentus un pirmās palīdzības preces, kā arī visus ceļošanas dokumentus un mīļāko rotaļlietu vai spilvenu, lai mājdzīvniekam mazinātu stresu. Noteikti ņemiet līdzi pietiekami daudz ūdens un izvairieties no mājdzīvnieka barošanas braucošā transportlīdzeklī. Mājdzīvnieka barošana ceļojuma laikā jāsāk ar vieglu maltīti trīs līdz četras stundas pirms došanās ceļā, savukārt dzirdīšanai jāizmanto tikai ūdens pudelēs. Dzerot ūdeni, pie kura dzīvnieks nav pieradis, var rasties kuņģa diskomforts.

Visbeidzot, – nekad neatstāj dzīvnieku vienu pašu transportlīdzeklī. Pat ja automašīnā ir atvērti logi, karstā dienā transportlīdzeklis īsā laikā var pārvērsties par pirti, un četrkājainais mīlulis var kļūt par karstuma dūriena upuri. Turpretī aukstā laikā automašīna var darboties kā ledusskapis, izraisot dzīvnieka nosalšanu.

Foto: Shutterstock

Ceļojot ar prāmi



Viens no dzīvniekiem draudzīgākajiem pārvietošanās veidiem, kas sniedz sirdsmieru arī saimniekiem, ir ceļošana ar prāmi. Atkarībā no prāmju operatora, tev būs iespēja brauciena laikā gan apciemot savu mīluli, gan atsevišķos reisos pat izvēlēties īpašas dzīvniekiem paredzētas kajītes.

Tomēr, arī baudot prāmja sniegtās priekšrocības, nedrīkst aizmirst par mīluļu labsajūtu un drošību, tāpēc vienmēr atceries ceļojumu somā ielikt dzīvnieka medicīnisko dokumentāciju, pārtiku, bļodiņas barībai un ūdenim, uzpurni un pavadiņu, kā arī maisiņus higiēnas prasību nodrošināšanai. Tāpat ceļojuma laikā nekad nenoņem dzīvnieka kaklasiksniņu. Pie tās vēlams piestiprināt informāciju ar saimnieka tālruņa numuru, lai paātrinātu meklēšanas procesu gadījumā, ja mīlulis aizklīst prom.

Neraugoties uz to, kādu transporta veidu izvēlēsies, pirms došanās ceļā sazinies ar mīluļa veterinārārstu, lai veiktu profilaktisko apskati un pārliecinātos, ka mājdzīvniekam ir ceļošanai nepieciešamie dokumenti, piemēram, derīgs apliecinājums par vakcināciju pret trakumsērgu. Vizītē pie veterinārārsta vari konsultēties arī par to, kā pareizi nomierināt savu mājdzīvnieku gadījumā, ja viņš kļūst bailīgs, nemierīgs vai izjūt diskomfortu lidojuma laikā. Tāpat ceļojuma plānošanas procesā ir būtiski veikt priekšizpēti un iepazīties ar dzīvnieku ievešanas un labturības prasībām un noteikumiem, kas ir spēkā izvēlētajā galamērķī.