Kā papildu kājas. Ceļvedis īsto pārgājiena nūju izvēlē

Viņš arīdzan mudina, ka nūjas būtu pat ļoti ieteicams izmantot tiem, kuriem bijušas kādas traumas.

Bieži vien redzams, ka cilvēki pārgājienos dodas ar vienu nūju, vaicājām – vai tas ir droši? Speciālists atbild, ka "labāk ar vienu nūju nekā bez". Bet vajadzētu arī respektēt to, ka ir cilvēki, kuriem vienkārši nepatīk iet ar nūjām, tāpēc viņi tās neizmanto. Tomēr atceries – nūjas ir kā papildu kājas, uz kurām balstīties! Respektīvi – nūjas noņem daļu slodzes no potītēm un ceļiem, kā rezultātā iespējams noiet vairāk, nogurstot mazāk.

Kā zināt, cik garas nūjas nepieciešamas?



Tā kā pārgājienu nūjām ir regulējams garums, eksperts atzīst, ka atrast piemērotas nūjas pēc garuma parasti problēmas nesagādā. Jāpievērš gan uzmanība regulācijas diapazonam un gājēja svara atbilstībai konkrētajam nūju modelim.

"Klasiski, ejot pa līdzenu virsmu bez izteikta reljefa, nūjas noregulē nedaudz zem 90 grādu leņķa. Ja dodamies kalnā augšup vai lejup, nūjas garumu regulē diapazonā +/– 5–10 centimetri. Proti, ejot augšup, nūjas noregulē 5-10 cm īsākas, savukārt, dodoties lejup, tās noregulē par 5-10 cm garākas. Jāņem vērā, ka visi nūjas posmi jānoregulē vienādā attālumā," stāsta Andris Kursītis. Ja katram posmam uzlikts savs augstums, tie saņem dažādu slodzes daudzumu, un lielāka iespēja, ka kāds no posmiem var neizturēt. Nevajadzētu arī kādu posmu vilkt vairāk par maksimāli norādīto, uzsver Kursītis.

Foto: Privātais ahīvs

Kurš ir labākais nūju materiāls?

Nūjas tiek ražotas no dažādiem materiāliem. Andris Kursītis stāsta, ka viens no izplatītākajiem ir aviācijas tipa alumīnijs, kas ir viegls un izturīgs. Dārgākās nūjas tiek ražotas no "karbona", tās būs vieglākas par alumīnija nūjām, kā arī paredzētajā slodzē izturīgākas. Savukārt neparedzētajā slodzē tās būs nedaudz vājākas.

Vienkāršāko nūju ražošanā tiek izmantota stikla šķiedra. Daudzi ražotāji izvēlas kombinēt vairākus materiālus, lai panāktu pēc iespējas labākus cenas un kvalitātes risinājumus. Labākais risinājums ir "karbona" nūjas, tomēr speciālists iesaka, ka pirmās nūjas ieteicams izvēlēties no alumīnija.

Kā ar nūju rokturiem?



Pārgājienu nūjām lielākoties ir putu, korķa vai gumijas rokturi. Pats vienkāršākais ir gumijas – plastmasas rokturis. "Siltā laikā tas nav pārāk patīkams, jo rokas svīdīs izteiktāk, savukārt aukstā laikā tas pievelk aukstumu, un rokas vairāk sals. Gumijas rokturi ilgāk saglabā vizuālo pievilcību – pat tad, kad gumija ir jau paliksi veca, no malas to būs grūti pateikt," stāsta Andris Kursītis. To gan varēs just, jo gumija atslāņojas un paliek lipīga.

Par labāko tiek uzskatīts putu rokturis – siltā laikā tas mazāk sviedrē, bet aukstā – mazāk saldē. Korķa rokturis kalpos ilgāk par putu rokturi, bet tas nebūs tik ērts un patīkams lietošanā.

Vēlams, lai nūju galos esošie pīķi būtu veidoti no karbīda – tas ir izturīgs materiāls, kurš, ejot pa akmeņiem vai cietu virsmu, nenodilst. Lētākām nūjām gali parasti veidoti no tērauda, kas ātri vien nodilst.

Foto: Privātais ahīvs

Ne mazāk svarīga lieta ir nūjas groziņš. "No vienas puses tas pasargā nūju no skrāpējumiem un iesprūšanas starp akmeņiem. No otras puses – tas var ķerties plaisās vai zālē. Groziņš lieti noder, kad jāiet pa mīkstāku segumu, jo tas neļauj nūjai iegrimt pārlieku dziļi. Ziemā, ejot pa sniegu, var uzlikt lielākus groziņus, lai pa kupenām ērtāka iešana un nūjas negrimtu. Lielāki groziņi noderēs arī vasarā, ja pārgājiens plānots slapjākā vietā, piemēram, purvā," ieteikumos dalās Andris Kursītis.

Cik maksā kvalitatīvas nūjas?

Labas pārgājienu nūjas maksā no 70 līdz vairāk nekā 200 eiro. Labas, kvalitatīvas nūjas kalpo ļoti ilgi, uzsver eksperts.

Protams, ja neveiksmīgu sakritību kopumā sanāk pašam uzgāzties nūjām virsū vai kā citādi tās traumēt, dilstošās vai bojātās daļas ir iespējams nomainīt. Galvenais nūjas neaizmirst kādā pārgājienā pie auto vai kur citur. Ja nūjas bojātas, tad jānoskaidro vai ražotājs nodrošina bojāto detaļu atsevišķu iegādi un jāizvērtē vai tas ir rentabli. Iespējams, laiks jaunām nūjām.

"Manas pašreizējās pārgājienu nūjas kalpo jau vairāk nekā piecus gadus, esmu ar tām nostaigājis vairākus tūkstošus kilometru. Izmantoju "Leki Sherpa XL". Nūjas lietoju gan pārgājienos tepat Latvijā, gan dodoties uz kalniem," par savām nūjām stāsta speciālists.

Kā par nūjām rūpēties?

Ja sanācis iet sliktos laika apstākļos pāri upēm vai pa smiltīm, nūjas pēc gājiena noteikti jānotīra, pirms tās tiek saliktas, iesaka Kursītis. Saliekot nenotīrītas nūjas, tajās iekļuvušie smilšu graudi sakaltīs, radot sablīvējumus. Nākamajā lietošanas reizē tās var būt grūti izvilkt, un smilšu graudi var saskrāpēt nūju. Skrāpējumi gan ir tikai vizuāls defekts, kas vairāk rada nepatiku par savu neizdarību. Atnākot mājās, nūjas jāizjauc pa posmiem un jānoslauka vai jāļauj tām izžūt, pirms atkal tīras tiek saliktas kopā glabāšanai vai nākamajiem piedzīvojumiem dabā.