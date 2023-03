Kā uz citas planētas! Ingas un Edgara budžeta ceļojums pa Lofotu salām Norvēģijā

Neskarta daba, saule, kas nenoriet, ziemeļnieku atturīgums un miers no tūristu masām – tādas ir Lofotu salas, kurās viesojušies Inga un Edgars Viši. Šo arhipelāgu Norvēģijas ziemeļos dēvē par vienu no labākajiem valsts apskates objektiem, un, pēc pāra stāstītā, tā patiešām ir. Brīvdienas te patiks ikvienam, kurš nebīstas no nepastāvīgiem laikapstākļiem un novērtē iespēju izbaudīt neatkārtojamu dabas skaistumu, pārgājienus kalnos un rāmu mieru.

Brīvdienas Norvēģijā bija sens Ingas un Edgara sapnis, bet pāris atzīst, ka turp doties atturējušas augstās cenas. Viņi spriež, ka nokļūšana skandināvu ziemeļvalstī ar auto vai lidmašīnu ir salīdzinoši lēta, dārgākā ir dzīvošana un ēšana uz vietas. Tomēr nāca vasara, aizbraukt kaut kur gribējās, un, lai gan vēl nebija idejas, kurp, bija skaidrs, kur nevēlētos, – uz dienvidiem, jo "gribējās darīt kaut ko citādi nekā parasti".

"Salīdzinoši nesen bijām nopirkuši mašīnu un izdomājām pamēģināt ceļot ar nakšņošanu teltī, jo tas ir ekonomiski," saka Edgars un piebilst, ka tā bija pirmā reize, kad šādi ceļoja. "Mums tas bija diezgan liels izaicinājums, jo līdz šim bijām palikuši tikai viesnīcās, bet kopš ceļojuma uz Lofotu salām tagad diezgan bieži dodamies brīvdienās ar nakšņošanu teltī."

Nokļūšanas loģistika un pārsteidzošā kempingu kultūra