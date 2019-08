Stāstīt stāstus un iedvesmot citus – tā ir gan Signes Mengotes pamatnodarbošanās, strādājot žurnālistikā, gan arī hobijs, ko viņa palēnām attīstījusi blogojot. Un tieši dalīšanās ceļojumu iespaidos ir tā joma, kurā viņai patīk izpausties.

Lai gan Signes vecāki viņu atbalsta ir visā, viņi paši nekad nav bijuši pārāk aktīvi ceļotāji, tāpēc vairāk un nopietnāk pievērsties ceļošanai Signe sākusi, pateicoties vīram un viņa ģimenei, taču tagad tas pavirzījies vēl tālāk, piemēram, šogad īsākos un garākos ceļojumos izbraucot teju katru mēnesi. Tieši ceļošana ir tas, kas viņu pamudinājis blogot. Vīrs, augot apskatīto zemju skaitam, iedrošinājis pamēģināt pievērsties šai jomai, un Signei tas šķitis labs veids, kā sevi iedrošināt un izaicināt. Tagad viņa to attīstījusi divās platformās – gan savā blogā, gan "Instagram", piedāvājot gan plašākus stāstus par pieredzēto, gan skaistus fotomirkļus.

Lidot, doties ar auto vai braukt garākā ceļojumā ar kemperi – jebkurš no šiem ceļošanas veidiem Signi ir reiz patīkami pārsteidzis. Lai arī katrs ceļojums ir īpašs, viņai sirdī iekritis medusmēneša ceļojums uz Bali, kā arī brauciens ar draudzeni uz Ņujorku, kas, kā teic pati, bija dzīvi mainošs piedzīvojums – tajā brīdī viņa sajutusies pilnīgi brīva. Tāpat mīļa ir Parīze, kur viņa gribētu atgriezties atkal un atkal. Protams, izbraukātas arī daudzas citas Eiropas valstis, pabūts vairākās vietās pāri okeānam Amerikā, kā arī "apošņāta" Āzija. Taujāta, vai vienās un tajās pašās vietās mēdz atgriezties, Signe atbild apstiprinoši, piebilstot, ka ir vietas, kas noteikti vilina, tomēr, izvēloties ceļojuma plānus, lielāku priekšroku viņa dod vietām, kurās vēl nekad nav būts.

Turpinot runāt par ceļošanas stilu, Signe teic, ka viņai patīk variēt, izvēloties galamērķi. "Ja man prasa izvēlēties starp mežonīgām vietām un skaistu dabu vai pilsētu, tad man ir grūti izšķirties, jo abas ir pilnīgs pretstats, bet patīk ļoti. Varbūt tas šķiet neloģiski, ka patīk vietas, kur var skriet plikām kājām un netīriem matiem, kā arī pilsētas, kur visi ir sapucējušies un valda steiga. Tie ir ļoti lieli pretstati, bet katrā no šīm vietām ir kaut kas īpašs, kas man patīk," stāsta jauniete. Lai arī iepriekš Signei vairāk patikuši siltie galamērķi, ceļojums uz Šveici ziemā mainījis viņas domas un licis iemīlēt arī dzestro laiku. "Ir jāizkāpj no saviem rāmjiem un jādod iespēja arī citām vietām. To es arī daru."