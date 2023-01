Kalni, sniega klajumi un cīņa ar sevi: Pinda taka Grieķijā

Ar ko tev asociējas Grieķija? Ar antīko kultūru, sniegbaltām mājelēm, olīvām, sirtaki deju, klinšainiem krastiem un tirkīzzilu jūru? Manā galvā mājoja apmēram šāda vīzija. Tāpēc liels bija mans pārsteigums, atklājot, ka lielu daļu Grieķijas klāj kalni, ko par maziem nu nekādi nenosauksi. Pāri šiem kalniem vijas to vārdā nosauktā Pinda taka, bet vietām plešas brangi sniega klajumi, kas to vien dara, kā tīko aprīt neuzmanīgus gājējus.

Labi, nav jau tā, ka vispār nenojautu, ka Grieķijā mūs sagaida augsti kalni, jo vismaz vāka bildi līdzi paņemtajam Tima Salmona un Maikla Kūlena ceļvedim "Trekking in Greece: The Peloponnese and Pindos Way" biju paguvusi aplūkot, tomēr nespēju iztēloties, ka kalni būs tik vareni. Vai varbūt negribēju iztēloties. Kas zina.

Pinda taka stiepjas četrsimt sešdesmit kilometru garumā no Amfisas dienvidos līdz "Tsouka Petsik" virsotnei ziemeļos teju uz pašas Albānijas robežas. Ceļvedī teikts, ka maršrutu iespējams pieveikt apmēram mēneša laikā. Uz tik veicīgu soļošanu mēs ar draugu īsti neceram, bet ātrāk vai vēlāk taku grasāmies pievarēt. Mēs vēl nenojaušam, ka Pinda kalniem te ir citi plāni, bet par visu pēc kārtas.

Veiksmīgi pielikuši punktu divdesmit vienu dienu garajam pārgājienam Peloponesas takā, nosvinējuši paveikto ar gardu kūku un pa ceļam paviesojušies pie Delfu orākula, dodamies uz Amfisu, lai ķertos klāt mūsu Grieķijas piedzīvojuma nākamajam posmam – Pinda takai.

Smieklīgi, ka vietējie, padzirdējuši, ka meklējam autobusu uz Amfisu, mums apjukuši prasa: "Bet ko jūs tur darīsiet? Tur taču nekā nav!" Brīdī, kad īstajā pieturā nobremzē mums vajadzīgais autobuss, šoferis mums māj, ka šis nebūšot īstais. Tomēr mēs spītīgi ieraušamies pie šofera un prasām, vai viņš brauc uz Amfisu. Brauc! Šoferis vienkārši neticēja, ka gribam doties uz šo nelielo pilsētiņu. Nākas secināt, ka Pinda taka nav pārāk plaši zināma.