Kalnu šarms, bifeļi un lāču rehabilitācija – ceļojums uz Karpatiem Ukrainā

Bet kas gan būtu brauciens uz kalniem bez kāpšanas kalnā, vai ne? Vienā no ceļojuma dienām kopā ar pārējiem latviešiem un mūsu grupai norīkotu instruktoru devāmies nelielā pārgājienā. Tā kā mūsu laiks Karpatos bija diezgan ierobežots, nolēmām, ka kāpšanu gan nesāksim no pašas kalna lejas, bet no nedaudz augstāka punkta. Tur par četriem eiro tikām ar pacēlāju, bet kalna virsotni aptuveni divu stundu laikā sasniedzām pašu spēkiem. Gimbas kalna augstums – 1420 metri. Interesanti, ka kāpšana augšup, kā sākotnēji bija licies, nebija smagākā pārgājiena daļa. Grūtāk par to bija tikt no kalna lejā. Kāpšana (vai krišana, kā brīžiem šķita) lejā pa stāvo kalnu ar neietrenētu kāju lika pārdomāt šī gājiena vajadzību. Tomēr, par spīti grūtībām, savu galamērķi sasniedzām.

Par 15 eiro tūristiem kalnos tiek piedāvāti izbraucieni ar kvadracikliem instruktoru pavadībā. Izmēģinājām arī šo piedzīvojumu. Brauciens ilga aptuveni pusstundu, tā laikā arī pašam uz pāris minūtēm tika dota iespēja iemēģināt masīvo braucamrīku. Kopā ar instruktoru izbraukājām Karpatu līkumainos kalnu ceļus, ieguvām pamatīgu adrenalīna devu un apskatījām vēl jaunas, skaistas kalnu panorāmas.

Kas pārsteidza, šajā Ukrainas pusē šoferiem (ne kvadraciklu, bet vairāk automašīnu un busiņu), ceļu satiksmes noteikumi šķiet otršķirīgi. Tādas prasības kā drošības siksnas lietošana, mobilā telefona neizmantošana braucot vai atļautā transportlīdzekļa pasažieru skaita ievērošana viņiem nešķiet būtiskas. Vismaz dažiem.