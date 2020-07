Skrituļot no Norvēģijas ziemeļiem līdz Gibraltāram, ziemā no Rīgas aizmīties līdz Sočiem, taisnā līnijā no Krievijas līdz Zviedrijas robežai pārslēpot Somiju, no Namībijas līdz Brazīlijai pārairēt pāri Atlantijas okeānam, bet tagad – airu laivā doties pāri Klusajam okeānam, kļūstot par pirmo cilvēku, kurš veicis šo braucienu šādā veidā – dodoties no Dienvidamerikas un sasniedzot Eirāziju. Tas ir Kārlis Bardelis, kurš šīs nedēļas sākumā atgriezies no divus gadus ilgā piedzīvojuma.



Kārlis pirms došanās ceļā vēl paspēja ar tandēmriteni pārmīties pāri Dienvidamerikai, bet pēc tam divu gadu laikā noairēja nepilnus 27 tūkstošus kilometru. No šī laika apsviedīgais ceļotājs astoņus mēnešus pavadīja uz salām. "Man bija jāsavieno punkti no viena kontinenta līdz otram. Tā vienkārši gadījās, ka to neviens nav darījis. Ir bijuši airēšanas ceļojumi no Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas līdz Austrālijai, bet līdz Eirāzijai neviens vēl nebija aizairējis. To grūti saprast cilvēkiem, kuri neburā vai nav bijuši jūrā, bet tās jūras, kas ir tālāk par Austrāliju, ir ļoti sarežģītas no dažādiem aspektiem – laikapstākļi, kā arī paisumi un bēgumi, kas airu laivu ļoti, ļoti ietekmē. Iespējams, tie bija tie aspekti, kāpēc nevienam vēl nebija cēlušies airi šo posmu pieveikt. Lai gan man pašam tas liekas ļoti forši, es kā baigais "rokstārs" nejūtos. Arī tad, ja kāds to būtu jau izdarījis, mani tas neatturētu. Es to nedarīju tikai tāpēc, lai būtu pirmais, bet uzreiz varu pateikt, ka iet pa kādu jaunu maršrutu ir daudz interesantāk nekā braukt pa šoseju Rīga–Berlīne, kas ir daudz un dikti vagota."

Kā Kārlim gāja – vai viss noritēja pēc plāna? Kuri bija skaistākie šī maršruta mirkļi, bet kuros Kārlis ieguvis jaunu iedaļu savā baiļu skalā? Ko viņš ēda, bet kā airēja haizivju svītas pavadībā? Par dzīvi airu laivā divu gadu garumā turpinājumā!

Kārlis stāsta, ka agrāk paralēli darbam viņa hobijs bija kāpšana kalnos. Ik reizi, dodoties kādā piedzīvojumā atvaļinājuma laikā, viņš saprata, ka ar to ir par maz, tomēr pie tā brīža dienaskārtības neko vairāk īstenot nav bijis vaļas. Negribot izklausīties pēc čīkstuļa, kas grib visu, bet neko nedara lietas labā, viņš pakāpeniski transformējis savu dzīvi, izprotot, kas būtu nepieciešams, lai ceļošana kļūtu par viņa dzīvesveidu. Tā 2013. gadā viņš aizgāja no darba un uzsāka projektu "Bored of Borders". "Pirms tas notika, man bija jāpieņem daudzi lēmumi. Viens no tiem bija vienkārši sev pajautāt – kur es jūtos vislabāk? Es, sev godīgi atbildot, varēju pateikt, ka vislabāk jūtos piedzīvojumā."