Klintis un rūķīšu meži jeb Kā es braucu Saksijas Šveici lūkoties

Jāpiebilst, ka, lai tiktu uz slaveno Basteja tiltiņu, būs jāšķiras no diviem eiro. Šo parka daļu iežogo ciešs asu stabiņu žogs, kas no vienas puses tiltiņu neļauj saskatīt. Tomēr, ja negribas maksāt, var izkāpelēties pa vēl vismaz trim citiem bezmaksas un tikpat skaistiem tiltiņiem, no kuriem arī Basteja tiltu labi redz. Uz viena no pakalniem, kurp ved bezmaksas tilts, atrodas vecu viduslaiku pils atliekas.

Pašā augšā ir arī viesnīca un restorāns ar lielisku skatu, labierīcības un mazākas kafejnīciņas, kur nobaudīt kādu desmaizi vai saldējumu.

Lejup var kāpt pa to pašu ceļu vai braukt ar autobusu uz reģiona galvaspilsētu Prinu. Es izvēlējos paturpināt pastaigu un kāpu kājām.

Ostā ir vairākas jaukas kafejnīcas, kur pēc pastaigas pasēdēt un iemalkot kafiju, raugoties, kā pa Elbu slīd kuģīši. Ir arī daži restorāniņi.