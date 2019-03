Kontrastu kaleidoskops: ceļojums uz Singapūru un Bali

"Ceļojumam gatavojāmies ilgi un rūpīgi. Lasījām atsauksmes, sastādījām apskates vietu topus, pētījām kartes. Bijām izsalkuši pēc jauniem iespaidiem, gribējām piedzīvot ko tādu, kas "uzspridzinātu" ierasto ritmu un pasaules uzskatus. Gribējām galvu reibinošus kontrastus," tā savu stāstu "Tūrisma Gida" konkursam "Ceļo, stāsti, atkal ceļo", kura galveno balvu – kruīzu pa Vidusjūru – nodrošināja "Costa Cruises", pieteica Guna Kornijenko.

Tieši tādēļ izvēlējāmies Singapūru – pilsētvalsti, kas no nabadzīga Āzijas zvejniekciema 60 gadu laikā kļuva par vienu no pasaules attīstības un dzīves kvalitātes līderiem, kur debesskrāpji, parki, ielas, pat katrs koks atrodas tikai tam stingri ieplānotā vietā un atbilstoši visiem fen šui likumiem (pat panorāmas rats griežas pulksteņrādītāja virzienā, lai vairotu naudas pieplūdumu pilsētai). Un kā pretstats – Bali – nabadzīgās Indonēzijas viena no 17 000 salām, taču ar nenovērtējamu kultūrvēsturisko un reliģisko mantojumu. Un mēs nekļūdījāmies – iespaidu pietiks ilgam laikam!

Ceļš līdz Singapūrai ilga diennakti, tajā skaitā gandrīz četru stundu lidojums līdz Stambulai un tad vēl 12 stundu lidojums līdz Singapūrai. Vakarā, kad beidzot bijām "iečekojušies" viesnīcā, bija pilnīgi vienalga, ka Latvijā šobrīd ir pusdienlaiks, no pārguruma "nolūzām". Toties no rīta, piedzīvojumu gaidās, pirmām kārtām devāmies uz tuvāko banku mainīt naudu. Te mūs gaidīja pirmais pārsteigums. Bankas darbiniece, sirsnīgi smaidot, pateica: "Es, protams, varu samainīt naudu, taču jums daudz izdevīgāks kurss būs valūtas maiņas punktā tepat aiz stūra." Varat iedomāties ko tādu Latvijas bankās? Pateikušies, sekojām viņas padomam. Vietējie vēlāk mums palīdzēja vēl daudzas reizes…