Lašu mākonis un tikšanās ar lāci: ceļojums uz cilvēces maz skarto Sahalīnu

"Vēlos pastāstīt par vienu no maniem spilgtākajiem un atmiņā paliekošākajiem ceļojumiem. Pieņemu, ka daudzi Latvijas iedzīvotāji, iespējams, nostalģijas vadīti vai arī kādu ceļotāju stāstu iespaidā dodas ceļojumos uz mums teritoriāli tuvajām bijušajām Padomju Savienības valstīm. Pieļauju iespēju, ka tur ceļot varētu būt finansiāli izdevīgāk. Lai vai kā, bet es uz Sahalīnas salu devos cita iemesla dēļ," tā savu stāstu "Tūrisma Gida" konkursam "Ceļo, stāsti, atkal ceļo", kura galveno balvu – kruīzu pa Vidusjūru – nodrošināja "Costa Cruises", pieteica Raimonds Brilovskis.

Ir sanācis tā, ka mana sieva savu bērnību ir pavadījusi tālajā Sahalīnas salā. Tā ģeogrāfiski atrodas tikai pavisam nedaudz uz ziemeļiem no Japānas. Kartē skatoties, sala atgādina zivi. Ar to arī daļēji ir saistīts mana ceļojuma stāsts.



Pirmkārt, man likās interesanti, ka gaišreģis Nostradamus kādā no saviem pareģojumiem ir teicis, ka pēc lielajiem plūdiem, kas mūs gaida nākotnē, virs ūdens paliks tikai "sala – zivs". Pieņemu, ka tā varētu būt Sahalīna. No austrumiem to apskalo aukstā Ohotskas jūrā, bet no rietumiem – Tatāru līcis. Otrā lieta, kas mani iedvesmoja doties uz tik tālu un no populāriem maršrutiem atšķirīgu zemes nostūrī, bija Antona Čehova grāmata "Ostrov, Sahalin", kaut gan tur aprakstītie notikumi ir saistīti ar 19. gadsimtu.

Foto: Raimonds Brilovskis

Protams, bij plānots apciemot sievas radus un vienkārši atpūsties no darba un ikdienas. Bija jātiek līdz Maskavai un tad no turienes mūs gaidīja deviņas stundas ilgais lidojums līdz Sahalīnas lielākajai pilsētai un rajona centram – Dienvidsahalīnai. Deviņas stundas atrodoties lidmašīnā, sāc cienīt sauszemi. Paldies dievam, ka lielāko lidojuma daļu pavadīju guļot.

Kaut arī Sahalīnā atradāmies trīs nedēļas, turpināšu ar diviem, manuprāt, iespaidīgākajiem piedzīvojumiem uz salas.